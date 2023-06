Monseñor García Cuerva: el papa Francisco bendijo y le entregó el palio al nuevo arzobispo de Buenos Aires

escuchar

ROMA.- En el día en que se celebra la fiesta de los apóstoles San Pedro y Pablo, patronos de Roma y de la Iglesia, en una misa solemne el papa Francisco bendijo y entregó hoy los palios de 32 nuevos arzobispos metropolitas designados en el mundo, entre los cuales el flamante arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, que asumirá el 15 de julio.

García Cuerva, hasta ahora obispo de Río Gallegos y designado el 26 de mayo pasado como sucesor del cardenal Mario Aurelio Poli, viajó a Roma para participar de esta ceremonia y recibir esta estola de lana de cordero blanca –símbolo del pastor que debe cuidar a las ovejas–, que ya no es impuesta por el Papa, sino que lo hará, en su nombre, su representante pontificio en cada sede metropolitana.

En la misa, que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, ante cardenales, obispos, sacerdotes, miembros del cuerpo diplomático y 5000 fieles, el Papa llamó a los nuevos arzobispos metropolitanos a seguir el ejemplo de los santos apóstoles Pedro y Pablo.

“Hoy, en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio, signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles: sean apóstoles como Pedro y Pablo. Sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio, lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el Pueblo de Dios”, les pidió.

“Hermanos y hermanas, celebremos a Pedro y a Pablo. Ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida ‘¿quién es Jesús para mí?’, viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio. Es hermoso si crecemos como Iglesia del seguimiento, como Iglesia humilde que nunca da por sentado la búsqueda del Señor”, dijo Francisco. “Es hermoso si nos convertimos en una Iglesia en salida, que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo, para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas”, agregó al llamar, además, a “llevar al Señor Jesús a todas partes, con humildad y alegría”. “En nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los barrios, en la sociedad civil, en la Iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde anidan la pobreza, la degradación y la marginación”.

Conferencia de prensa en Río Gallegos del Obispo de Santa Cruz Jorge García Cuerva, flamante Arzobispo de Buenos Aires, designado por el Papa Francisco. Horacio Córdoba - LA NACION

García Cuerva lo escuchaba, concentrado, junto a los demás nuevos metropolitas, todos vestidos con paramentos rojos. Se encontraba ubicado en un lugar preferencial: frente al altar mayor de la Basílica vaticana y el imponente Baldaquino de Bernini; a la derecha del Pontífice.

Francisco, de 86 años, recordó que Pedro era un pescador que dejó todo “de inmediato” para seguirlo a Jesús. “Pedro no le dijo a Jesús que se lo pensaría, no hizo cálculos para ver si le convenía, no puso excusas para demorar la decisión, sino que dejó las redes y lo siguió, sin pedir de antemano ninguna seguridad”, evocó. “Despojarnos de nuestras seguridades terrenales, inmediatamente, y seguir a Jesús cada día: esta es la encomienda que Pedro nos confía hoy, invitándonos a ser Iglesia-en-seguimiento”, explicó.

Por otro lado, recordó que Pablo era un feroz perseguidor de cristianos que de repente se convirtió en la vía de Damasco, y que desde entonces dedicó su vida al anuncio de Jesús. “Si la respuesta de Pedro consistió en el seguimiento, la de Pablo fue el anuncio, el anuncio del Evangelio”, afirmó al subrayar que “viendo su historia, parece que cuanto más anuncia el Evangelio, más conoce a Jesús”. “Esto también es necesario para la Iglesia de hoy: poner el anuncio en el centro. Ser una Iglesia que no se cansa de repetir ‘para mí la vida es Cristo’ y ‘ay de mí si no predico el Evangelio’. Una Iglesia que necesita el anuncio como el oxígeno para respirar, que no puede vivir sin transmitir el abrazo del amor de Dios y la alegría del Evangelio”, sentenció.

En la ceremonia, presidida por el Papa y concelebrada por los nuevos arzobispos metropolitas, cardenales, obispos y sacerdotes, asistió, como siempre, una delegación del Patriarcado ecuménico ortodoxo de Estambul, a quien Francisco le agradeció la presencia.

El Papa con el obispo argentino García Cuerva

La designación de monseñor García Cuerva, de 55 años, al frente de la diócesis de Buenos Aires, el 26 de mayo pasado, había causado gran sorpresa en ámbitos eclesiásticos porque resultó por fuera de la terna que se había presentado. Se trata de un sacerdote que está más que en línea con la visión de Iglesia de Francisco. Debido a su experiencia pastoral con los más pobres y necesitados, fue primero un “cura villero” y luego un “obispo villero”.

Nacido en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 12 de abril de 1968, estudió Filosofía y Teología en el seminario de la diócesis de San Isidro y recibió su ordenación sacerdotal el 24 de octubre de 1997. Licenciado en Teología con especialización en Historia de la Iglesia por la Universidad Católica Argentina y licenciado en Derecho Canónico por la misma universidad, también obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica de Salta.

Fue vicario parroquial de Nuestra Señora de la Cava (1997-2005); párroco de Santa Clara de Asís (2005-2014) y párroco de Nuestra Señora de la Cava en Béccar. Fue vicepresidente de Cáritas diocesana de San Isidro, asesor regional de la Pastoral Carcelaria, secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina y capellán de varios centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

El 20 de noviembre de 2017 Francisco lo nombró obispo titular de Lacubaza y auxiliar de Lomas de Zamora. Recibió la consagración episcopal el 3 de marzo de 2018. El 3 de enero de 2019 el Santo Padre Francisco lo nombró obispo de Río Gallegos.

En la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria. El 20 de julio de 2021 el Santo Padre lo nombró, en el Vaticano, integrante del Dicasterio para los Obispos. Es, además, vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria. Hombre de confianza del Papa, García Cuerva –que podría ser designado cardenal en los próximos consistorios–, asumirá el 15 de julio.

El Papa bendice los palios Prensa del Vaticano