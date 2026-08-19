Multaron a un turista en Noruega por despertar a un oso polar con una sirena marítima

Un hombre fue multado con más de 5000 dólares por hacer sonar una sirena antiniebla en un crucero en Noruega y despertar a un oso polar en el archipiélago de Svalbard. La noticia fue comunicada por el gobernador de la región en un texto que detalló que el incidente ocurrió a principios de agosto, cuando el turista utilizó una bocina de tono grave que normalmente se reserva para advertencias de altamar.

La multa fue impuesta al considerar que la acción era perjudicial para el animal y que se había llevado a cabo “intencionalmente”, según informó la CNN.

El barco en el que iban navegaba por un fiordo al norte de Svalbard, el grupo de islas árticas que se encuentra aproximadamente a medio camino entre Noruega continental y el Polo Norte.

El gobernador Lars Fause detalló que durante la travesía, “los ocupantes avistaron un oso polar durmiendo en tierra”. “Una persona a bordo activó entonces la sirena de niebla del barco, despertando al animal, que se trasladó a otro lugar”, explicó en el comunicado.

El hombre fue rápidamente identificado ya que los ciudadanos alertaron a las autoridades, y el sospechoso fue interceptado por empleados del gobernador.

La medida se tomó en el marco de las leyes de protección ambiental de la región de Svalbard, que establecen que está prohibido “perturbar, atraer o perseguir innecesariamente a los osos polares”, una especie protegida por el derecho internacional desde 1973.

Las regulaciones también estipulan que nadie puede acercarse a menos de 300 metros de un oso polar entre los meses de julio y febrero. Asimismo, entre marzo y junio —la época típica de apareamiento de estos mamíferos— la zona restringida aumenta a 500 metros.

Especie protegida

Anteriormente, detalló CNN, ya se impusieron multas por perturbar la vida animal en la región de Svalbard. En 2024, un turista fue multado con aproximadamente 1300 dólares tras intentar acercarse a una morsa.

Además, la caza de osos polares es ilegal en Svalbard desde que obtuvieron el estatus de especie protegida.

Se calcula que unos 3000 osos polares viven en la región de Svalbard y el mar de Barents, un mar marginal del océano Ártico dividido entre aguas territoriales noruegas y rusas.

Un cachorro de oso polar Nima Sarikhani/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Si bien se sabe que muchos migran al remoto archipiélago de Tierra de Francisco José, en el territorio más septentrional de Rusia, y el número de superdepredadores en Svalbard varía a lo largo del año, alrededor de 300 permanecen allí durante todo el año.

Quienes pasan los meses de verano en Svalbard lo hacen a pesar de un descenso significativo del hielo, donde los osos polares suelen cazar su principal fuente de alimento: las focas ricas en grasa.

“Los osos que descansan durante la temporada de verano sin hielo, con menos fuentes de calorías ricas en grasas a su alcance, a menudo optan por esperar a que pasen los períodos de escasez con siestas muy largas y muy poco movimiento si están en buenas condiciones físicas: lo que para un oso significa estar algo regordete”, dijo Geoff York, vicepresidente de investigación y políticas de Polar Bears International, a CNN.

Y advirtió: “Molestar a los osos durante esta época del año puede ser más importante para su supervivencia o su potencial éxito reproductivo si se trata de una hembra preñada o lactante, ya que les provoca un gasto innecesario de calorías”.