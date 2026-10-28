Murió Alvin Hellerstein, el juez estadounidense que presidía el caso contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, el juez federal estadounidense que presidía el caso del destituido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, murió a los 92 años de causas naturales. El magistrado llevaba casi tres décadas en su cargo y a fines de noviembre tenía una audiencia programada con el depuesto mandatario y su esposa, Cilia Flores.

El magistrado nació en Nueva York en 1933, estudió Derecho en la Universidad de Columbia y luego se unió al Cuerpo de Abogados del Ejército estadounidense. Luego, trabajó cuatro años en el estudio Stroock & Stroock & Lavan LLP.

Fue designado juez en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Durante su trayectoria estuvo a cargo de importantes casos, incluido los litigios vinculados a los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, denuncias por el genocidio en Sudán y casos relacionados con el actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

Alvin Hellerstein

En 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Barack Obama que divulgara imágenes e información sobre los abusos cometidos contra detenidos en Irak y Afganistán.

Dos años después, tomó uno de los casos contra el productor de cine Harvey Weinstein, quien fue condenado por agresión sexual. En aquel entonces, el juez desestimó 17 de las 18 denuncias presentadas.

Por otro lado, en 2023 rechazó una solicitud de Trump para trasladar desde la justicia estatal a la federal el caso vinculado a los pagos que le realizó a la actriz Stormy Daniels.

Hellerstein llevaba el caso contra Maduro Owen Hoffmann - Patrick McMullan

A su vez, tuvo otro enfrentamiento con el líder republicano cuando bloqueó la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros sancionada en 1798 que el gobierno norteamericano quería utilizar para facilitar la deportación de presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.

Maduro

Su notoriedad aumentó en el último año luego de quedar a cargo del proceso penal que Estados Unidos lleva contra Maduro y Flores, detenidos en enero último luego de una sorprendente operación militar norteamericana en Venezuela.

A Maduro se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro y Cilia Flores Ariana Cubillos - AP

La expectativa por el caso incrementó en las últimas semanas ante la cercanía de una audiencia, programada para el 17 de noviembre, que iba a contar con la participación del expresidente y de Flores. Es uno de los pasos a completar de cara al juicio que está previsto para junio del próximo año.

Ante la muerte del magistrado, se deberá designar por sorteo a otro juez para que continúe con la causa.

Con información de Agencias AFP y ANSA