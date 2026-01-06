Qué dijo Nicolás Maduro ante el juez de EE.UU.

Nicolás Maduro compareció ante el juez Alvin K. Hellerstein en la corte del Distrito Sur de New York para responder a la imputación formal por narcoterrorismo y tráfico de armas. El exlíder chavista utilizó la instancia judicial para ratificar su inocencia, reivindicar su investidura presidencial y denunciar la ilegalidad de su traslado forzoso desde Caracas hacia territorio norteamericano tras el operativo militar estadounidense.

Las declaraciones de Maduro ante la Justicia de EE.UU.

El líder chavista rechazó la jurisdicción del tribunal desde el inicio de la sesión. Ante la solicitud del juez Hellerstein para su identificación, el imputado se presentó como “Presidente de Venezuela” y afirmó que permanecía “secuestrado” desde el sábado anterior.

Nicolás Maduro se declaró inocente ante la Justicia de Estados Unidos XNY/Star Max - GC Images

El exmandatario escuchó los cuatro cargos en su contra, entre los que figuran conspiración narcoterrorista y posesión de dispositivos destructivos. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país”, afirmó Maduro ante la corte.

En otro tramo de la audiencia, el acusado mencionó que tenía el escrito de la acusación en sus manos “por primera vez”. El juez le preguntó si deseaba una lectura en voz alta. “Prefiero leerlo personalmente”, contestó el sucesor de Hugo Chávez.

El cruce con el público y los gritos en la sala

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, utilizaron auriculares para la traducción simultánea y se declararon inocentes de todos los cargos presentados JANE ROSENBERG� - AFP�

Durante la salida del recinto se produjo un intercambio tenso con un asistente del público. Un hombre identificado como Pedro Rojas, de 33 años, increpó al dirigente y lo llamó “presidente ilegítimo”. Maduro lo miró y respondió directamente en español: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”.

El ingreso al tribunal y el saludo en inglés

Maduro entró a la sala con una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisión, pantalones caqui y calzado naranja. Al ingresar, saludó en inglés a los presentes: “Feliz año nuevo”. Luego se dirigió a los periodistas ubicados en el sector trasero.

Maduro fue trasladado en helicóptero desde Brooklyn bajo un imponente operativo de seguridad para su primera presentación ante la Justicia XNY/Star Max - GC Images

La declaración de Cilia Flores

La esposa de Maduro también enfrentó al juez Hellerstein. “Soy la primera dama de la República de Venezuela”, dijo al momento de su identificación y también se declaró “completamente inocente” de los cargos que conllevan penas posibles de entre 30 años de prisión y cadena perpetua.

La estrategia de la defensa y el estado de salud

El equipo legal encabezado por Barry Pollack anticipó la estrategia para las próximas etapas. “Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios que ello conlleva”, declaró el abogado. Pollack calificó el hecho como un “secuestro militar” y adelantó la presentación de documentos “voluminosos” previos al juicio.

Asimismo, indicó que Maduro padece “problemas de salud” sin detalles específicos. Por su parte, Mark Donnelly, abogado de Flores, denunció agresiones físicas contra su clienta, donde sostuvo que la ex primera dama sufrió “lesiones importantes” durante la detención en Caracas, con posibles fracturas.

El traslado de Maduro a los tribunales de Nueva York

La visión de la prensa y la acusación formal

Un cronista de The New York Times presente en el lugar analizó la actitud del acusado: “Lo que vimos aquí es un notable choque con la realidad para Maduro. Claramente, pretendía hacer una declaración personal sobre su situación; en cambio, se vio obligado a acatar las reglas del tribunal, donde el juez es la máxima autoridad”.

El Departamento de Justicia sostiene en su escrito que Maduro es un “gobernante de facto pero ilegítimo del país”. El texto afirma que el venezolano “lideró un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.