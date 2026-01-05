Quién es Alvin Hellerstein, el juez que juzgó a Harvey Weinstein y hoy lleva el proceso contra Maduro en Nueva York

Tras la operación de captura realizada el sábado, el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado al centro de detención de reclusos de Brooklyn, en donde espera el proceso judicial. Este lunes, enfrenta su primera audiencia judicial, a cargo de Alvin Hellerstein, un juez nombrado por Bill Clinton en 1998 que actualmente es uno de los magistrados en actividad con más años de carrera. Anteriormente, llevó adelante varios juicios de importancia mediática a lo largo de su extensa carrera.

Nacido en Nueva York en 1933, el currículum profesional de Hellerstein no es escaso. Fue abogado del ejército de Estados Unidos y ejerció como abogado en el sector privado antes de ser nombrado en 1998 por el entonces presidente Clinton como juez federal del distrito sur de Nueva York.

Anteriormente, participó en varios procesos judiciales significativos en Estados Unidos. Entre los casos más destacados resaltan:

Las reclamaciones por los daños de las torres gemelas durante el atentado del 11-S .

. El caso de acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein .

. El proceso del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.

Además, en la primavera emitió un fallo que impedía a la administración Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos. En ese momento, cuestionó al presidente por deportar a personas a una cárcel extranjera “con pocas esperanzas de procesamiento o retorno”.

Acostumbrado a la presión mediática, el juez de 92 años estudió derecho en la Universidad de Columbia (Nueva York). Durante su carrera, se esforzó por emitir sentencias imparciales.

Según Associated Press, Hellerstein es "conocido por su cuidado y cautela al presidir litigios“.

Actualmente, lleva a cabo también el caso contra Hugo ”el Pollo" Carvajal, el exjefe de espionaje de Venezuela que se declaró culpable en octubre de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y delitos relacionados con armas, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Ahora, solo resta conocer la sentencia contra Carvajal, quien enfrentará una nueva audiencia el 23 de febrero de 2026.

Cómo será el proceso judicial contra Maduro en Nueva York

Detenido con su esposa, Cilia Flores, bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Maduro comparecerá ante Hellerstein este lunes a las 12 hs, hora del este.

El hijo de Maduro, dos altos funcionarios venezolanos y un presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua son los otros acusados, según especificó ABC News.

La primera audiencia tendrá lugar en un tribunal federal de Manhattan. El mandatario venezolano será defendido en primera instancia por David Wikstrom, un abogado de oficio designado por el tribunal.

Los cargos que enfrenta Maduro en Nueva York frente al juez de 92 años

Durante la audiencia de este lunes, Maduro comparecerá ante Hellerstein por cuatro cargos, según informó Reuters:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración de importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El documento judicial acusa a Maduro de ofrecer “protección policial y apoyo logístico” a importantes grupos narcotraficantes. Entre otras acciones, la justicia aseguró que vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y facilitó vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

De acuerdo con Reuters, es probable que Maduro solicite la destitución con el argumento de que es inmune o está protegido del procesamiento penal porque es un jefe de Estado extranjero.

Sin embargo, existe un antecedente que juega en su contra. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá y derrocó al entonces líder Manuel Noriega, acusado de conspirar para contrabandear drogas a Estados Unidos. En aquel caso, los tribunales rechazaron el argumento de inmunidad al sostener que no era el presidente legítimo.

Por su parte, la primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos y aceptar sobornos en 2007 para concertar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.