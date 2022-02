Murió el Premio Nobel francés de Medicina Luc Montagnier, descubridor del virus del sida

El premio Nobel francés de Medicina, Luc Montagnier, el virólogo descubridor del virus del sida (HIV), falleció el último martes en el Hospital Americano en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Tenía 8 9 años. Uno de sus colaboradores más fieles, el doctor Gérard Guillame, confirmó a medios locales que el especialista partió en paz, acompañado por sus hijos.

Montagnier fue un biólogo y virólogo que vivía para la ciencia. Además de haber sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2008 por aislar el virus del VIH en 1983 junto a Françoise Barré-Sinoussi, el experto trabajó toda su vida en los más grandes institutos científicos del mundo.

En 2008, el Premio Nobel de Medicina fue atribuido al alemán Harald zur Hausen y a los franceses Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier por sus descubrimientos sobre los virus del sida y del cáncer cervical, según anunció entonces el Instituto Karolinska.

Montagnier y Barré-Sinoussi descubrieron el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) que causa el sida. “El descubrimiento fue fundamental para la comprensión actual de la biología de esta enfermedad y su tratamiento retroviral” , indicó en aquel momento el jurado en su comunicado.

Además, entre los múltiples roles que tuvo en su vida, Montagnier supo desempeñarse como director de investigación emérito del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS por sus siglas en francés), profesor del Institut Pasteur, director del Centro de Biología Molecular y Celular del Queens College de la City University of New York, (CUNY) y director de un instituto de investigación de la Jiao-tong University of Levar a la fuerza.

Apoyó a la Academia de Ciencias y a la Academia Nacional de Medicina a través de su investigación durante muchos años. Por ello ha recibido premios y distinciones.