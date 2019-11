Murió un estudiante y ascienden a tres las víctimas por la tensión en Bolivia

Crece la tensión en Bolivia Fuente: AP - Crédito: Juan Karita

El líder opositor regional boliviano Luis Fernando Camacho llegó ayer a La Paz con la intención de conseguir la renuncia del presidente Evo Morales, en una jornada en la que se intesificaron las protestas, lo que provocó la muerte de un joven de 20 años y más de 60 heridos en la ciudad de Cochabamba.

En un contexto de creciente tensión política, un estudiante murió por los choques entre manifestantes opositores y oficialistas en Cochabamba, elevándose a tres el número de víctimas desde que estallaron las protestas contra la reelección de Morales hace dos semanas.

Se trata de Limbert Guzmán, un joven de 20 años, quien murió en el Hospital Clínico Viedma de Cochabamba tras sufrir un paro cardiorrespiratorio resultado de los enfrentamientos.

La muerte de Guzmán es la tercera registrada por la crisis política que atraviesa el país desde el pasado 20 de octubre. El pasado 30 de octubre fallecieron, en Montero, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas.

"Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del joven Limbert Guzmán, víctima inocente de la violencia promovida por grupos políticos que alientan el odio racial entre hermanos bolivianos", tuiteó Morales poco después que se confirmara la triste noticia.

La oposición pide la renuncia de Evo

"Tengo la esperanza que vamos a lograr el objetivo", declaró Camacho en un video que subió a su Facebook dos horas después de aterrizar la noche del miércoles en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, donde lo recibieron críticos y seguidores.

Camacho es saludado por opositores al gobierno a su regreso a Santa Cruz Fuente: LA NACION

El opositor salió de la terminal área en un vehículo custodiado por la policía, pero no acudió a la casa de gobierno, donde era esperado por decenas de periodistas. "Venimos a buscar la paz del país, no queremos dividir a Bolivia queremos una sola Bolivia", indicó Camacho, expresando su esperanza de que "ya no haya enfrentamientos", mientras en calles de esa ciudad había manifestaciones a favor y en contra de él.

Camacho ya había intentado llegar a La Paz el martes, pero no pudo salir de la terminal área y regresó a su bastión de Santa Cruz.

Lo acompañaron el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) y Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia en los comicios del 20 de octubre en dupla con el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

La oposición exige la dimisión de Morales, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato.

