La ex primera dama de EE.UU. Rosalynn Carter, esposa del ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter, habla durante una audiencia del Comité Especial del Senado de EE.UU. sobre el Envejecimiento en el Capitolio en Washington, DC, 26 de mayo de 2011. La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter falleció a los 96 años en su casa de Georgia, según anunció la organización sin ánimo de lucro de la pareja el 19 de noviembre de 2023. (Foto de Saul LOEB / AFP)

SAUL LOEB - AFP