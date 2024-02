escuchar

El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió esta tarde a los 74 años luego de que se cayera el helicóptero en el que volaba en la comuna de Lago Ranco, región de Los Ríos, según confirmó la oficina del exmandatario. De acuerdo a los primeros datos difundidos por la prensa chilena, la aeronave pertenecía al expresidente y en ella viajaban tres pasajeros que sobrevivieron a la caída, entre ellos una familiar del exmandatario. Piñera no habría logrado sacarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado. La Armada de Chile llegó hasta el lugar donde se precipitó el helicóptero, que se habría hundido unos 40 metros.

Uno de los pasatiempos del expresidente chileno era pilotar helicópteros. Lo hacía desde 2004 cuando aprendió a volar. En varias oportunidades, Piñera fue foco de la prensa de su país tras protagonizar problemas con su aeronave. Según informó el canal 24 Horas de Chile, Piñera acababa de renovar su licencia para pilotear helicópteros y él estaba al mando de la aeronave. “Se sentía muy seguro, muy al día para ser piloto”, dijo un periodista de 24 Horas.

El helicóptero en el cual volaba el presidente chileno era un Robinson R66 Turbine, un modelo que empezó a construirse en 2007, pero fue introducido en el mercado recién en noviembre de 2010. Es un helicóptero monomotor de cinco pasajeros diseñado y fabricado por la Robinson Helicopter Company en Estados Unidos.

Hasta 2020, la compañía había entregado 1000 unidades de este modelo. Este modelo es más grande y rápido que su predecesor, el Robinson R44, y cuenta con un compartimento de carga separado. Además, se le construyó un motor turboeje, el Rolls-Royce RR300, hecho a medida para este modelo.

Según indica la página de la empresa fabricante, el R66 está diseñado para ser fiable, económico y fácil de mantener, además de tener unas buenas prestaciones para el vuelo. Entre las novedades que la compañía introdujo en este modelo a diferencia del R22 y el R44 es un espacioso compartimento de equipaje, un sistema de aire acondicionado en la cabina y la posibilidad de montar una consola central trasera.

Otro detalle que se destaca en las principales páginas especializadas en aeronaves es que cuenta con un freno de rotor que permite al piloto detener los rotores rápidamente, reduciendo el tiempo de parada y el riesgo de lesiones de los pasajeros y del personal de tierra.

Dentro de la ficha técnica oficial se observa que la aeronave cumple con las últimas regulaciones de resistencia a choques de la FAA, incluidos sus asientos y tanques de combustible, debido a que estos absorben energía y son resistentes a impactos respectivamente.

Las especificaciones incluyen un peso máximo al despegue de 1225 kg, carga útil de 640 kg, potencia máxima de 224 shp, diámetro del rotor principal de 10,0584 m, alcance de 650 km, velocidad máxima de 231,75 km/h y un techo de vuelo absoluto de 4267,2 m.

Sus antecedentes como piloto

El exmandatario tenía una amplia experiencia en el pilotaje de helicópteros, fue en 2004 cuando adquirió su licencia, luego de tomar clases con el instructor Alfonso Wenzel. En 2011 durante una entrevista con el portal chileno Qué Pasa, su profesor aseguró que no fue fácil enseñarle a volar: “Quienes quieran aprender a deambular por las nubes deben ser personas conservadoras, que arriesgan poco, que no van contra la corriente, como sucede cuando quieres ganar en el mundo de los negocios”. Y detalló: “Justo lo que Piñera no es. Por ello, tuvo que aprender, y se tomó casi un año para hacerlo. Bastante más que su compañero de aula”.

Su compañero era el empresario Andrés Navarro. Ambos debían hacer un curso de 40 horas teóricas y 50 prácticas para obtener la licencia de Piloto Privado de Helicóptero. Juntos compraron un helicóptero Robinson 44 para poder practicar y sumar horas de vuelo.

Pero, el expresidente tenía horarios muy complicados y muchas veces faltaba a las clases. “Como profesor, me entró la preocupación, porque para aprender a volar se necesita una rutina muy rigurosa”, contó el instructor en aquella oportunidad.

También recordó un momento de tensión que vivieron juntos al aire: “En una oportunidad hubo muchas turbulencias. Yo decidí volver, pero si no, él hubiera seguido. Piñera debió aprender que para ser un buen piloto hay que ser más reflexivo, y andar más despacio, menos apurado”.

Fueron varias las oportunidades en las que el chileno tuvo conflictos que tenían como protagonista a su helicóptero.

En 2011 Piñera había tenido problemas con un helicóptero de la misma marca, en ese caso un Robinson 44. Ocurrió el 22 de enero, del año mencionado, cuando la nave del expresidente chileno aterrizó en mitad de una carretera comarcal de la localidad de Quilicura Bajo, en los alrededores de Curanipe, en la VII Región, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago.

En la aeronave viajaban Sebastián Piñera y Navarro. Ambos piloteaban el helicóptero. Según contaron en aquel momento, el mandatario preguntó en qué lugar se encontraba e hizo una llamada telefónica para conseguir gasolina.

Minutos más tarde, aterrizó en el lugar un helicóptero de Carabineros para prestar ayuda al presidente. Según se informó en su momento, Piñera había comentado a la policía que viajaban “estrechos” de gasolina. Más tarde, el exmandatario intentó desmentir que fuera un aterrizaje de emergencia y aseguró que se había tratado de una parada programada.

En 2008, Piñera aterrizó en medio de la cancha principal del estadio Monumental de Chile, donde el equipo Colo-Colo estaba entrenando. Sin embargo, esa no fue la única vez que el expresidente tuvo que pagar una multa por aterrizar mal su vehículo: fue en 2007 cuando Piñera posó su vehículo aéreo en la cancha del estadio municipal de Quellón, en el archipiélago de Chiloé, justo en el momento en que comenzaba una actividad deportiva.

