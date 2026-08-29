Nació sin signos vitales y años después le diagnosticaron epilepsia: a los 17 ganó el oro para México

Zaid Pérez, de 17 años, participó por primera vez en una competencia de adultos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Santo Domingo, República Dominicana, a aproximadamente 3200 kilómetros de su tierra natal. El mexicano compitió en la categoría masculina de menos de 58 kilogramos y terminó en el primer lugar tras vencer al venezolano Johel Díaz en la final.

La historia de Zaid Pérez: el oro mexicano de taekwondo

La historia personal del deportista comenzó con una emergencia médica. “Nací prácticamente muerto y reviví”, relató Zaid Pérez en una entrevista con el periodista deportivo Homero Chavez.

DE NO TENER SIGNOS VITALES A SER CAMPEÓN DE ORO! LA INSPIRADORA HISTORIA DE ZAID PÉREZ EN EL TAE

Su madre comentó que nació a los ocho meses de gestación y llegó al mundo sin signos vitales como consecuencia de una asfixia. Según recordó, los médicos debieron realizar maniobras de reanimación para conseguir que sobreviviera.

“El diagnóstico que nos daban es que no iba a ser un niño normal”, dijo su madre al periodista deportivo Homero Chavez. Años después, cuando tenía 13 años, apareció otro problema de salud: fue diagnosticado con epilepsia. Los médicos plantearon entonces la posibilidad de que tuviera que abandonar el taekwondo, disciplina que ya formaba parte de su vida deportiva.

“Pues estoy aquí en Santo Domingo peleando y coronándome como campeón”, dijo el joven deportista. “Gracias al universo, adiós, pude salir adelante. Yo siento que hasta peleo mejor”, agregó entre risas.

Zaid Pérez y sus padres celebran la medalla de oro Instagram @zaid__pr

De la epilepsia al campeonato en Santo Domingo

Pese a las condiciones médicas, Pérez continuó con sus entrenamientos y llegó a Santo Domingo en el que era su primer año dentro de la categoría de adultos. La competencia representó una nueva etapa para el mexicano, que debía enfrentarse a rivales de mayor experiencia en el certamen regional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputaron entre el 24 de julio y el 8 de agosto. Las pruebas deportivas habían comenzado el 20 de julio, mientras que la ceremonia inaugural se llevó a cabo cuatro días después.

Su recorrido hacia el título comenzó con un pase directo a la siguiente instancia. Después enfrentó al representante de Trinidad y Tobago, en un combate que describió como exigente debido al nivel de su rival. La victoria le permitió avanzar a la definición por la medalla de oro.

“La final fue contra Venezuela que igualmente fue muy dura y con mucho nivel”, señaló Pérez en una entrevista con el medio mexicano Universo Deportivo. El joven consiguió imponerse por 2 a 0 frente a Johel Díaz y quedó en el primer lugar de la división de menos de 58 kilogramos.

El resultado significó su primer título centroamericano y del Caribe en la categoría adulta. “Yo le decía a mi hijo: ‘Eres un ejemplo a seguir’. Es su primer año en adultos, pero tiene 17 años todavía”, agregó su madre.

Una medalla que comparte con su familia y su entrenador

Después de la final, el joven mexicano atribuyó parte de su resultado al trabajo realizado durante la preparación y al acompañamiento de sus padres, su familia y su entrenador. También señaló que su experiencia en los Juegos le permitió reforzar la importancia de continuar pese a las dificultades.

Para Pérez, el taekwondo no se limita al resultado de una competencia. El atleta explicó que este deporte le enseñó a mantener la disciplina y a continuar después de atravesar situaciones complicadas.

“Aprendo a ser resiliente, a seguir independientemente de lo que a uno le esté pasando y que siempre se nos podemos levantar”, dijo. “Ahora, mi sueño es llegar a las grandes ligas”, indicó.