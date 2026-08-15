Mamdani, alcalde de Nueva York: “Los dominicanos han tomado esta ciudad como era y la han dejado mejor de lo que la encontraron”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió este jueves 13 de agosto a la comunidad dominicana en Gracie Mansion y destacó su aporte histórico, económico y cultural a la ciudad. Durante el homenaje, reafirmó el compromiso de su administración con las condiciones necesarias para que cada neoyorquino pueda “vivir una vida digna”.

Mamdani homenajeó a la comunidad dominicana en Gracie Mansion

El mandatario organizó la Recepción de la Herencia Dominicana en su residencia oficial. Mamdani señaló durante su discurso que más de uno de cada ocho neoyorquinos son de origen dominicano.

“Durante 400 años, generación tras generación de dominicanos han tomado esta ciudad como era y la han dejado mejor de lo que la encontraron”, dijo el alcalde de Nueva York. “Más de uno de cada ocho neoyorquinos tiene herencia dominicana. Seas dominicano o no, hay algo dominicano en tu vida porque eres neoyorquino”, agregó.

Para la ocasión, el alcalde socialdemócrata dejó de lado el traje de chaqueta y vistió una camiseta blanca de manga corta. Al iniciar su discurso, saludó a los presentes como “familia” y describió Gracie Mansion como “la casa del pueblo”.

Mamdani también recordó en su discurso a Johanna Fernandez, una historiadora nacida en el Bronx e hija de inmigrantes dominicanos. El alcalde destacó que dedicó su vida a recuperar las historias de la resistencia latina en Nueva York y señaló que su ausencia continúa presente entre los integrantes de la comunidad.

Juan Rodríguez y 1613: el origen del legado dominicano en Nueva York según Mamdani

El mandatario afirmó que “antes de que Nueva York fuera Nueva York, ya había presencia dominicana en estas costas”. Para explicar esa idea, evocó la figura del comerciante Juan Rodríguez, quien llegó desde Santo Domingo en 1613 a bordo de un barco holandés.

Mamdani sostuvo que varias generaciones de dominicanos trabajaron incansablemente para transformar la metrópoli Captura de NYC Mayor's Office

Rodríguez desembarcó más de una década antes de que los colonos neerlandeses fundaran Nueva Ámsterdam. Según señaló Mamdani, se convirtió en el primer habitante no indígena conocido que se estableció en la zona.

El alcalde también recordó la migración masiva registrada durante las décadas de 1960 y 1970, después de la caída de la dictadura en República Dominicana. Miles de personas llegaron en busca de oportunidades y encontraron empleo en fábricas textiles, líneas de montaje, cocinas y depósitos. Mamdani sostuvo que, desde entonces, generaciones de dominicanos “han trabajado incansablemente para construir la ciudad” y convertirla en lo que es actualmente.

Bachata en Nueva York: cómo la comunidad dominicana transformó el género

El alcalde describió una influencia que atraviesa distintos momentos de la vida cotidiana. Mencionó el café y el mangú en las cocinas de la calle 181, junto con el trabajo de los dominicanos en hospitales, taxis y dependencias municipales.

También dedicó una parte de su intervención a la bachata. Mamdani explicó que el género surgió de la música de guitarra del ámbito rural dominicano y que las élites lo despreciaron durante años por considerarlo una expresión de los sectores populares.

Los migrantes llevaron esa música a Nueva York. En la ciudad, los artistas incorporaron nuevos instrumentos y ritmos hasta proyectarla hacia una audiencia internacional. El alcalde destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) reconoce actualmente a la bachata como parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Mamdani señaló que el género acompaña los juegos de dominó, las fiestas de graduación y las escuelas de baile de los cinco distritos. Esa capacidad de resistencia, explicó, también se reflejó en la apertura de bodegas y barberías y en la incorporación de dominicanos como docentes y servidores públicos.

El mandatario afirmó que la comunidad construyó espacios duraderos en barrios como Inwood y Mott Haven, muchas veces sin respaldo del gobierno municipal. Frente a ese recorrido, aseguró que su administración busca establecer una relación diferente con los dominicanos de Nueva York.

Mamdani afirmó que la presencia quisqueyana en la zona se remonta a 1613 Captura de NYC Mayor's Office

Mamdani agradeció a los invitados por asistir a Gracie Mansion y concluyó: “¡Que viva la República Dominicana y que viva Nueva York!”.