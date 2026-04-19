Las patologías médicas por las que el DMV puede negar la licencia de conducir en Florida
Cualquier conductor que ponga en riesgo su seguridad y la de otros, no obtendrá el documento en Estados Unidos
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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) es una entidad importante en cada estado de EE.UU. En Florida se llama Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés). A través de su programa de revisión médica, las autoridades pueden negar, suspender o revocar las licencias de conducir si encuentran una condición que represente algún riesgo en la vía pública.
Enfermedades que pueden hacerte perder la licencia de conducir en Florida
A diferencia de otros estados, el Flhsmv no establece una lista cerrada, pero sí tiene categorías médicas que pueden derivar en restricciones o rechazos. Entre ellas se encuentran:
- Trastornos neurológicos, como epilepsia, Alzheimer y otras demencias.
- Problemas de visión, especialmente en adultos mayores.
- Enfermedades degenerativas con patologías como Parkinson o esclerosis múltiple.
- Limitaciones físicas que impidan el control del vehículo.
- Consumo de alcohol o drogas
“Si el conductor tiene una afección médica que afecta su capacidad para operar un vehículo de forma segura y su historial clínico indica que representa un riesgo para la seguridad pública, se le denegará el permiso de conducir”, dice el Flhsmv.
Qué revisan del historial médico al solicitar la licencia de conducir en Florida
Sumados a la prueba de conducción y el examen de conocimientos, la agencia solicita un test de vista y audición a los peticionarios.
De acuerdo con el resultado que se obtenga en cada uno de los parámetros, se les solicitarán pruebas más específicas para determinar su situación. “Las personas con lecturas de agudeza visual por debajo de 20/40 se envían a un oculista”, asevera la entidad.
Además, la ley estatal establece que cualquier habitante, incluso si no tiene una profesión médica, puede reportar a un solicitante o automovilista que tenga una condición médica que le impida conducir.
Esta información o denuncia no es de orden público, sino que se mantiene como confidencial para la agencia: “Y no se puede emprender ninguna acción legal contra la persona que la presenta”.
Una vez iniciado el caso, una junta médica revisa la situación y puede decidir:
- Suspender el permiso de manejo.
- Mantener la licencia.
- Imponer restricciones al uso de la licencia.
- Exigir evaluaciones médicas o pruebas de manejo.
Cómo renovar la licencia de conducir en Florida
Para una renovación del documento, se puede hacer el trámite en oficina y en internet. Deben asistir de manera presencial quienes:
- Utilizaron el servicio de conveniencia en línea en su última renovación.
- No tienen REAL ID.
- Desean actualizar su foto.
- Están cambiando su nombre usando una orden judicial original o certificada o un certificado de matrimonio.
- Desean agregar o eliminar una designación, o tienen una orden judicial para actualizar su credencial.
- Obtienen una licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identificación por primera vez.
- Tienen una licencia de conducir comercial.
- Si la licencia tiene la palabra “TEMPORARY” impresa en ella.
Los floridanos que deseen obtenerla en línea solo deben visitar la página https://mydmvportal.flhsmv.gov/Home/en/Account/Landing. Se les hará saber si son elegibles o no, y allí mismo es donde podrán pagar la tarifa correspondiente al trámite. “Florida ofrece un servicio de renovación de conveniencia en línea para los clientes cada dos períodos de renovación“, dice la agencia.
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