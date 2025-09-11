Netanyahu denuncia “amenaza genocida” y España apunta ahora contra los deportistas israelíes

MADRID.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó este jueves duras críticas contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusó de haber hecho una “amenaza genocida flagrante” contra Israel. El ataque verbal se inscribe en un clima de creciente tensión entre ambos países, marcado por la guerra en Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado decenas de miles de muertos y ha provocado fuertes divisiones diplomáticas en Europa.

Las palabras de Netanyahu llegaron después de que Sánchez afirmara que España carece de armamento nuclear y que, por esa razón, adopta otras medidas, como el embargo de armas, para intentar frenar la ofensiva. El líder socialista presentó esta semana un paquete de nueve iniciativas destinadas a aumentar la presión internacional sobre Israel y a reforzar el apoyo a la Autoridad Palestina, en línea con la política de Madrid de reconocimiento del Estado palestino desde mayo de 2024.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar de un tiroteo en el cruce de carreteras de Ramot, en Jerusalén Este anexado por Israel, el 8 de septiembre de 2025. MENAHEM KAHANA� - AFP�

Durante el anuncio del paquete de medidas que incluía la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes, Sánchez explicó: “España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas”.

Netanyahu interpretó estas declaraciones como una amenaza directa. En su cuenta oficial en X escribió: “El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamas porque ‘España no tiene armas nucleares’. Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo”. El mandatario agregó: “Aparentemente, la Inquisición, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo de judíos en el Holocausto no es suficiente para Sánchez. Increíble”.

Prime Minister's Office:



Spanish PM Sanchez said yesterday that Spain can’t stop Israel’s battle against Hamas terrorists because ‘Spain does not have nuclear weapons.’ That’s a blatant genocidal threat on the world’s only Jewish State. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 11, 2025

La ofensiva verbal de Netanyahu se sumó a la de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, quien ya había acusado a Sánchez de querer “distraer la atención de los graves escándalos de corrupción” y cuestionó su “falta de conciencia histórica” respecto de la expulsión de los judíos en 1492, a la que calificó de “completa limpieza étnica”. Paralelamente, el gobierno israelí decidió vetar la entrada a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego.

Castigo a los deportistas

La tensión diplomática también se trasladó al terreno deportivo. La ministra de Educación y Deportes y vocera del Gobierno, Pilar Alegría, sugirió que los equipos israelíes reciban el mismo trato que los rusos tras la invasión de Ucrania. En declaraciones a la Cadena Ser afirmó: “Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Estamos viendo niños y bebés muriendo de hambre y llevamos más de 60.000 muertos. Es una situación dramática y es importante que el deporte manifieste una posición al menos similar a la que vimos con Rusia”.

Alegría precisó que la decisión corresponde a la Unión Ciclista Internacional y debería ser compartida con el Comité Olímpico Internacional (COI), dado que el ciclismo es un deporte olímpico. Mientras tanto, la Vuelta a España se ha visto alterada por protestas propalestinas dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech, fundado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams y que cuenta con un solo corredor de nacionalidad israelí. Para garantizar la seguridad, el equipo eliminó de su maillot toda mención a Israel, aunque esta medida no bastó para evitar incidentes.

La policía regional sostiene vallas mientras manifestantes pro palestinos protestan durante la undécima etapa de la Vuelta a España, una carrera de 167 km de Bilbao a Bilbao, el 3 de septiembre de 2025. ANDER GILLENEA - AFP

Las manifestaciones obligaron a recortar etapas en Bilbao y Pontevedra, y a reducir la contrarreloj de Valladolid de 27,2 a 12,2 kilómetros. A pesar de los llamados a retirarse, Israel-Premier Tech mantiene su intención de llegar a Madrid el domingo.

Estas tensiones reflejan el deterioro de la relación bilateral. España, que reconoció al Estado palestino en mayo de 2024, se ha convertido en una de las voces más críticas en Europa contra la ofensiva israelí en Gaza y acaba de anunciar nuevas medidas que, según el Ejecutivo, buscan “poner fin al genocidio en Gaza”.

Agencias AFP, ANSA y DPA