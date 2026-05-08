España se prepara recibir al crucero afectado por un brote de hantavirus

MADRID (AP).- Las autoridades españolas se preparan este viernes para recibir a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del crucero afectado por el hantavirus, MV Hondius, que se dirige a las Islas Canarias, donde funcionarios sanitarios indicaron que realizarán evacuaciones controladas.

Se espera que la embarcación arribe a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, el sábado o el domingo. “Llegarán a una zona completamente aislada y acordonada”, dijo el jueves Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia de España.

El MV Hondius es un buque con bandera holandesa y las autoridades españolas dijeron que estaban en estrecho contacto con el propietario y con funcionarios de países con ciudadanos a bordo.

El recorrido del MV Hondius este viernes

Disputa por Canarias

El crucero estuvo varios días varado frente a las costas de Cabo Verde, una nación insular frente a las costas de África mientas evacuaban a pasajeros enfermos y las autoridades decidían quién iba a recibir al MV Hondius. Finalmente, el gobierno de España decidió que vaya a Tenerife.

Sin embargo, el presidente regional de Islas Canarias, Fernando Clavijo (Partido Popular), dijo estar preocupado por la llegada ante la posibilidad de que ponga a la población local en riesgo y exigió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Fernando Clavijo y Pedro Sánchez

“Ni la población de las Canarias ni el gobierno pueden estar tranquilos porque es evidente el peligro para la población es real”, dijo Clavijo en la emisora Onda Cero, y lamentó la falta de “lealtad, información y colaboración” por parte de Sánchez.

Ya este viernes, en diálogo con El Mundo, marcó su distancia con el presidente, con quien habló por teléfono, y aseguró que el operativo se podría haber hecho en Cabo Verde. Exigió además que una vez que los pasajeros desembarquen en el puerto de Tenerife, el barco continúe su rumbo hacia su país de origen, Países Bajos.

Hantavirus - Recorrido del crucero

Los 14 españoles del barco serán evaluados a su llegada y trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser ingresados en el hospital militar Gómez Ulla de la capital, donde permanecerán en cuarentena en unidades de aislamiento.

El desembarco en Canarias generó un fuerte escándalo y rechazo. Elena Ruiz, sindicalista y portavoz de la Plataforma de Trabajadores por el Puerto de Tenerife expresó: “O nos informan cómo se va a sacar a los pasajeros del barco ese y cómo se va a proteger a los trabajadores que por fuerza van a tener que trabajar en el fondeo, o lo van a bloquear“.

Hantavirus

Estados Unidos aceptó enviar un avión a las Islas Canarias para repatriar a sus 17 ciudadanos del crucero, dijo Barcones. El gobierno británico también anunció que fletará un avión para evacuar a las casi dos docenas de ciudadanos británicos que siguen en la embarcación.

Al menos tres pasajeros murieron y varios más están enfermos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el riesgo que supone el brote para la población en general es bajo.

El crucero MV Hondius sale de puerto en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu) Misper Apawu - AP

El hantavirus suele transmitirse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se propaga fácilmente entre humanos. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Ninguno de los pasajeros o tripulantes que siguen en el barco presenta síntomas, informó el jueves la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

Países rastrean a pasajeros

Las autoridades sanitarias de cuatro continentes seguían localizando y vigilando a los pasajeros que desembarcaron del crucero antes de que se detectara el brote letal. También intentan dar con otras personas que pudiesen haber estado en contacto con ellos desde entonces.

Más de dos docenas de personas de al menos 12 países distintos abandonaron el barco el 24 de abril, casi dos semanas después de que el primer pasajero hubiera muerto a bordo, sin que se realizara rastreo de contactos, según dijeron el jueves el operador del barco y funcionarios holandeses.

No fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez el hantavirus en un pasajero del barco, indicó la OMS.

La azafata de KLM que dio negativo en la prueba del virus trabajaba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril y más tarde enfermó. El jueves fue trasladada a una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam.

La pasajera del crucero que subió brevemente a ese vuelo -una holandesa cuyo esposo murió en el barco- estaba demasiado enferma para tomar el vuelo internacional a Europa y fue bajada del avión en Johannesburgo, donde murió.

El servicio de salud pública holandés está realizando un rastreo de los contactos de los pasajeros del vuelo que tuvieron contacto con la mujer antes de que abandonara el avión.

Tristán Da Cunha, uno de los remotos lugares donde paró el crucero

Por su parte, las autoridades sanitarias de Reino Unido dijeron el viernes que se sospecha que un tercer ciudadano británico tiene hantavirus.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica indicó que el caso sospechoso está en Tristan da Cunha, un remoto territorio británico de ultramar en el Atlántico sur donde el barco hizo escala en abril. No se informó sobre el estado de la persona.

Se confirmó que otros dos británicos que estaban en el barco tienen el virus. Uno está hospitalizado en Países Bajos y el otro en Sudáfrica.

Las autoridades de Sudáfrica intentan rastrear también los contactos de cualquier pasajero que se hubiera bajado previamente del barco. Se centran principalmente en un vuelo del 25 de abril entre la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico sur, y Johannesburgo, al día siguiente de que algunos pasajeros desembarcaran en la isla.