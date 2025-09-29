Netanyahu pide disculpas a Qatar por el ataque aéreo en Doha y abre la puerta a un acuerdo en Gaza
En una llamada trilateral desde la Casa Blanca, el primer ministro israelí expresó su pesar por la muerte de un guardia qatarí y prometió no repetir acciones similares
- 4 minutos de lectura'
WASHINGTON.- En el contexto de su visita a la Casa Blanca, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó telefónicamente este lunes con el premier qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, por los ataques aéreos de Israel contra Hamas en Doha que terminaron con la muerte de un guardia de seguridad qatarí.
Netanyahu expresó su profundo pesar “por la violación de la soberanía de Qatar y la muerte de un guardia de seguridad qatarí en los ataques de septiembre”, según informó una fuente diplomática bajo condición de anonimato. Una disculpa israelí era una condición clave para que Qatar reanudara las negociaciones con Hamas en busca de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y libere a los rehenes restantes.
https://t.co/RfYzuanhO1 pic.twitter.com/EP4LZbwZHg— The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025
La presidencia estadounidense detalló en un comunicado que “Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamas en Qatar, que causó la muerte accidental de un funcionario qatarí. Además, lamentó que, al atacar a líderes de Hamas durante las negociaciones para liberar a los rehenes, Israel violara la soberanía qatarí y afirmó que no volverá a llevar a cabo un ataque similar en el futuro”.
Por su parte, “Al Thani recibió con satisfacción estas garantías y enfatizó la disposición de Qatar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales. Netanyahu expresó su compromiso con la misma”.
En esa misma conversación, Al Thani y Netanyahu “aceptaron la propuesta de Trump de establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, optimizar la comunicación, resolver los agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas”. Asimismo, “subrayaron su compromiso compartido de trabajar juntos de forma constructiva y disipar las percepciones erróneas, a la vez que consolidan los vínculos con Estados Unidos”.
Por su parte, el mandatario estadounidense expresó su “deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva tras años de agravios y malentendidos mutuos”.
Además de las tensiones bilaterales, los tres líderes “discutieron una propuesta para poner fin a la guerra en Gaza, las perspectivas de un Medio Oriente más seguro y la necesidad de un mayor entendimiento entre sus países”. Trump, por último, elogió a ambos mandatarios por su “disposición a avanzar hacia una mayor cooperación en beneficio de la paz y la seguridad para todos”.
Fuentes árabes añadieron que, durante el encuentro en la Casa Blanca, Netanyahu también se comprometió a que Israel indemnice a la familia del guardia qatarí que no formaba parte de Hamas y resultó víctima del ataque.
El 9 de septiembre, Israel intentó eliminar a los líderes de Hamas en Doha, logrando únicamente la muerte de funcionarios de bajo rango, lo que provocó indignación en el mundo árabe.
Apoyo regional a la iniciativa de Trump
El presidente egipcio, Abdelfatá al-Sisi, y el jefe de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, expresaron este lunes su respaldo a la iniciativa presentada por el mandatario estadounidense para poner fin a la violencia en Gaza. Ambos líderes abordaron la situación regional y, en particular, los acontecimientos en el enclave palestino, destacando “la necesidad crucial de apoyar esta iniciativa para abrir un camino hacia una paz permanente e integral en la región”, según informó el vocero presidencial egipcio, Mohamed el Shenaui.
La reunión tuvo lugar en el Palacio Al Ittihadiya de El Cairo, donde Al Sisi y Al Nahyan participaron primero de un encuentro con sus delegaciones y luego mantuvieron una cita bilateral a puerta cerrada, seguida de un almuerzo de trabajo.
El presidente egipcio subrayó las “profundas y fuertes relaciones bilaterales” entre ambos países y aseguró que eliminará todos los obstáculos a las inversiones emiratíes, con el objetivo de reforzar la cooperación en comercio y otros ámbitos estratégicos.
El respaldo de Egipto y Emiratos se produjo en simultáneo con la divulgación del plan de paz de 21 puntos de la Casa Blanca, que contempla la liberación de los rehenes en Gaza y una retirada escalonada del Ejército israelí. Sin embargo, Hamas negó haber recibido dicha propuesta, lo que pone en duda la viabilidad inmediata del plan.
Trump aseguró en sus mensajes más recientes que todas las partes involucradas ya aceptaron su iniciativa. El mandatario podría anunciar oficialmente los detalles tras el encuentro, aunque Netanyahu ha rechazado en el pasado propuestas de mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar.
Agencias AFP, DPA y ANSA
Otras noticias de Benjamin Netanyahu
Presentaron un plan. Trump y Netanyahu dijeron que están "muy cerca" de la paz, pero lanzaron un ultimátum a Hamas
Expectativa. Trump promete un “gran acuerdo” de paz en Gaza en la antesala de su reunión con Netanyahu
“Trampa mortal”. La peligrosa reconfiguración geopolítica en Medio Oriente que podrían provocar los excesos de Israel
- 1
El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial
- 2
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, abandona la carrera por la reelección por falta de fondos
- 3
José Antonio Kast: “Creemos en los acuerdos políticos para gobernar y respetamos a la prensa”
- 4
Tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan: hay tres muertos, uno es el atacante, y varios heridos