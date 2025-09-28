Trump promete un “gran acuerdo” de paz en Gaza en la antesala de su reunión con Netanyahu

WASHINGTON.– En medio de la ofensiva terrestre israelí y horas antes de su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente norteamericano, Donald Trump, insinuó el domingo un avance en las negociaciones para la paz en Medio Oriente.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, escribió en letras mayúsculas.

Durante un intercambio con periodistas el viernes pasado, Trump ya había afirmado tener al alcance de la mano un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes.

“Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra”, prometió el presidente estadounidense.

trump sobre medio oriente

Según una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí y el futuro gobierno de Gaza sin Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

“Espero que podamos lograrlo porque queremos liberar a nuestros rehenes”, comentó Netanyahu el domingo en Fox News.

“Queremos deshacernos del régimen de Hamas, desarmarlo, desmilitarizar Gaza y construir un nuevo futuro para los habitantes de Gaza y los israelíes, y para toda la región”, agregó.

'FREE OUR HOSTAGES': Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 21-point peace plan for ending the Gaza war ahead of his meeting with President Trump at the White House on Monday. pic.twitter.com/J6owLMcIk0 — Fox News (@FoxNews) September 28, 2025

Netanyahu puso en duda la participación de la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, en un futuro gobierno de Gaza.

“La probabilidad de una Autoridad Palestina reformada que cambie completamente de rumbo, que acepte un Estado judío y que enseñe a sus niños a abrazar la coexistencia y la amistad con el Estado judío, en lugar de vivir su vida con el objetivo de aniquilarlo, no creo que eso suceda”, afirmó.

El viernes pasado, en el podio de la ONU, Netanyahu había criticado el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de una decena de países, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia, a principios de esta semana.

La creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, declaró entonces, y prometió “terminar el trabajo” contra Hamas “lo más rápido posible” en la Franja de Gaza, devastada por casi dos años de guerra.

Continua la ofensiva

Los tanques israelíes se adentraron este domingo en los barrios residenciales de la Ciudad de Gaza, mientras las autoridades sanitarias locales dijeron que no pudieron responder a decenas de llamadas desesperadas, expresando su preocupación por la suerte de los residentes en las zonas atacadas.

Testigos y médicos dijeron que los tanques israelíes profundizaron sus incursiones en los barrios de Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan y Al-Naser, acercándose al corazón y a las zonas occidentales de la Ciudad de Gaza, donde se refugian cientos de miles de personas.

En las últimas 24 horas, las fuerzas aéreas habían atacado 140 objetivos militares en Gaza, incluidos militantes y lo que describió como infraestructura militar, informó el ejército.

28 September 2025, Palestinian Territories, Gaza: People carry a man injured in an Israeli air strike. Photo: Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Press/dpa� Hasan Alzaanin� - TASS via ZUMA Press�

Al menos cinco personas murieron en un ataque aéreo en la zona de Al Naser, según las autoridades sanitarias locales. Los médicos informaron del deceso de otras 16 personas en ataques contra viviendas en el Centro de Gaza, lo que eleva el número de víctimas mortales a al menos 21.

Netanyahu acorralado

Expertos y analistas consideran que Netanyahu está acorralado para zanjar la guerra, en medio de una presión creciente tanto a nivel nacional como internacional.

“No hay más opción que aceptar el plan”, declaró Eytan Gilboa, especialista en relaciones israelo-estadounidenses en la Universidad Bar-Ilan. “Simplemente porque Estados Unidos, y Trump en particular, son casi los únicos aliados que le quedan”, apuntó.

En Israel, decenas de miles de personas han salido a las calles reiteradamente para pedir un alto el fuego. Ayer instaron a Trump a ejercer su influencia para lograrlo. “Lo único que puede impedir el descenso al abismo es un acuerdo completo y global que ponga fin a la guerra y traiga a todos los rehenes y los soldados a sus casas”, declaró Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, aun cautivo en Gaza.

Los dirigentes árabes y musulmanes lo acogieron favorablemente y reclamaron que el Ejército israelí detenga inmediatamente su ofensiva.

Ronen Ohel, hermano del rehén israelí Alon Ohel, habla en el podio durante una protesta antigubernamental organizada por las familias de los otros rehenes israelíes tomados cautivos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, conmemorando los 722 días de la guerra, en Tel Aviv el 27 de septiembre de 2025 JACK GUEZ� - AFP�

Sin embargo, algunos aspectos podrían resultarle inaceptables a Netanyahu, que necesita el apoyo de la ultraderecha para sostener su coalición gubernamental.

Uno de los puntos que podrían generar más discrepancia es la participación de la Autoridad Palestina en la futura gobernabilidad de Gaza.

Su regreso a Gaza, un territorio gobernado por Hamas desde 2007, está condicionado a varias reformas internas, según el plan. Pero estas “podrían tomar años”, advirtió Eytan Gilboa.

Varios ministros de extrema derecha de Netanyahu amenazaron con dejar el gobierno si el mandatario acepta que la Autoridad Palestina asuma ese tipo de rol, o si pone fin a la guerra sin haber destruido a Hamas.

“Este tipo de plan global requiere un consenso también global”, consideró Ksenia Svetlova, exdiputada y directora de la ONG Ropes para la cooperación regional.

Humo y fuego se elevan desde un ataque aéreo israelí contra la Torre Macca, un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, el domingo 28 de septiembre Yousef Al Zanoun� - AP�

Otro punto de discordia: ¿quién se encargaría de la seguridad en la Franja de Gaza en cuanto Israel se hubiera retirado y Hamas hubiera sido desarmado?

La iniciativa de Washington prevé una fuerza de seguridad internacional integrada por fuerzas palestinas y tropas de países árabes y musulmanes.

Pero ni la estructura de mando ni el control operativo están claros.

“Ese plan internacionaliza el conflicto de Gaza de una manera inédita”, señaló Svetlova. “Pero sin una línea directriz clara ni objetivos finales definidos ni un liderazgo designado para llevarlo a buen puerto”. “El factor de imprevisibilidad es omnipresente”, apuntó.

Pérdida de contacto con los rehenes

En este contexto, el brazo armado de Hamas declaró este domingo que perdió contacto con dos rehenes durante los intensos bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas 48 horas.

Las Brigadas Ezedin al Qasam anunciaron en un comunicado “la pérdida de contacto con los dos prisioneros debido a las brutales operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tal al Hawa durante las últimas 48 horas”, en referencia a las zonas donde las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva aérea y terrestres.

Se ve a gente afuera de un edificio dañado por un ataque aéreo israelí Hasan Alzaanin� - TASS via ZUMA Press�

“La vida de los dos prisioneros está en verdadero peligro y las fuerzas (israelíes) deben retirarse inmediatamente al sur de la calle 8 y cesar las operaciones aéreas durante 24 horas a partir de las 18 de hoy para permitir los intentos de rescate de los prisioneros”, escribieron en otro comunicado posterior.

En el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 murieron 1219 personas, en su mayoría civiles.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí considera muertas.

La ofensiva de represalia israelí contra Gaza dejó 66.005 fallecidos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, consideradas fiables por la ONU.

Agencias AFP y Reuters