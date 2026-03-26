Nicolás Maduro enfrenta una audiencia clave ante el tribunal de Nueva York

NUEVA YORK.- El expresidente venezolano Nicolás Maduro llegará este jueves, alrededor de las 11 (hora local), a los tribunales federales de Manhattan, donde comparecerá en una audiencia clave que podría marcar el rumbo de su situación judicial. El líder chavista buscará que se desestimen los cargos por narcotráfico en su contra. La instancia tiene lugar más de dos meses después de que él y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en Caracas durante el sorpresivo operativo estadounidense, el 3 de enero.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, para importación de cocaína, posesión de ametralladoras, artefactos destructivos y para la tenencia de dichas armas. El exmandantario posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

El argumento central de su defensa apunta a supuestas fallas procesales durante la instrucción, con foco en la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de honorarios con fondos del Estado venezolano.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un proceso en EE.UU. que puede ser histórico Getty Images

Según los abogados, esta decisión -basada en las sanciones económicas vigentes desde 2019- vulnera el derecho constitucional a elegir representación legal, protegido por la Sexta Enmienda.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

Disputa por los costos de su defensa

En la primera audiencia del 5 de enero, Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan, entre ellos, de conspiración para cometer narcoterrorismo, y permanecen encarcelados en Brooklyn a la espera del juicio.

Sus abogados han dicho que Maduro y Flores no pueden costear por sí mismos los gastos de su defensa. El abogado de Maduro, Barry Pollack, quien representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha declarado que se retirará del caso si Hellerstein no desestima los cargos y el Gobierno venezolano no puede pagar sus honorarios.

Se desconoce cuánto le cobra Pollack a Maduro por sus servicios. Pollack no respondió a la solicitud de comentarios.

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en un sorpresivo ataque el 3 de enero en su residencia de Caracas y los trasladaron en avión a Nueva York para que enfrentaran cargos por narcotráfico, una operación que Reuters detalla en un análisis de la misión encubierta y sus repercusiones geopolíticas.

La audiencia está programada para comenzar a las 11:00 de la mañana hora local. Para su anterior comparecencia ante el tribunal en enero, un helicóptero los trasladó desde la cárcel hasta Manhattan.

Tanto Maduro como su esposa, quien también estará presente en el tribunal, afirman que, según la ley y la costumbre venezolanas, el Gobierno sufraga los gastos del presidente y la primera dama.

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Agencias AFP y Reuters