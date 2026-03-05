Delcy Rodríguez y Donald Trump, más cerca: intercambiaron mensajes y elogios en redes sociales

CARACAS (AFP).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mostró un nuevo acercamiento con el gobierno de Estados Unidos y le agradeció al presidente Donald Trump por su trabajo para “beneficiar” al pueblo de Venezuela.

“Agradezco al presidente Donald Trump por la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, escribió la funcionaria chavista este miércoles por la noche en su cuenta de la red social X.

El posteo de Delcy. X

Luego de ser designada como sucesora del derrocado presidente y exlíder chavista Nicolás Maduro —que permanece detenido y a la espera de un juicio en la ciudad de Nueva York—, Rodríguez asumió la presidencia en enero de este año. Desde ese momento, mostró un interés mucho más cercano que su antecesor por mantener un vínculo cercano con la administración de Trump.

De hecho, el posteo se dio tras recibir este miércoles al secretario del Interior de EE.UU. para una reunión enfocada en una cooperación “sin límites” en energía y minería. La visita de dos días de Doug Burgum a la capital de Caracas fue la segunda de un miembro del gabinete de Trump desde que ordenó la incursión militar que detuvo a Maduro.

Trump también se refirió al “gran trabajo” de Rodríguez, que avanza en la reanudación de las relaciones bilaterales que se rompieron en 2019. En este marco, impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos para permitir una mayor participación privada, cedió control en el petróleo a Estados Unidos, promulgó una amnistía que excarceló a cientos de presos políticos y avanza en una nueva legislación minera.

Delcy Rodríguez. FEDERICO PARRA - AFP

“Colaboración y sinergia”

Estados Unidos mantiene un embargo al petróleo y al oro de Venezuela. El secretario Burgum —responsable además del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos— llegó a Caracas acompañado por representantes de al menos una docena de compañías mineras estadounidenses. “Las oportunidades de colaboración y sinergia entre los dos países (...), de Venezuela y Estados Unidos, no tiene límites”, declaró.

En paralelo, EE.UU. autorizó a una filial de American Airlines a reanudar vuelos directos a Venezuela por primera vez desde 2019. La visita de Burgum sigue a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

La presidenta indicó que impulsará una nueva ley de minería. Seguirá a la reforma petrolera aprobada en enero que reduce el control estatal sobre la industria petrolera, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por el fallecido expresidente Hugo Chávez.

Delcy Rodríguez y Doug Burgum. FEDERICO PARRA - AFP

El nuevo marco legal permite a empresas privadas explorar y operar campos petroleros, así como comercializar la producción sin participación del Estado. También relaja las condiciones para el pago de regalías e impuestos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó este lunes en una entrevista que la reforma minera permitirá “que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación” de estos minerales y “de las llamadas tierras raras”.

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán. La explotación minera fue objeto además de críticas por el hermetismo que la recubre.

La visita de Burgum coincidió además con el anuncio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de la firma de nuevos contratos de suministro de petróleo y derivados para el mercado estadounidense. No precisó el monto, pero hasta ahora envió a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de crudo venezolano, según Trump.

El nuevo suministro coincide también con temores de una posible disminución de la producción mundial a causa de la guerra en el Medio Oriente, que ya empujó los precios del petróleo a sus máximos en el último año y medio.