Nigel Farage recupera su banca en Reino Unido tras vencer a un comediante disfrazado de tacho de basura

LONDRES.– En una elección insólita, Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, derrotó este viernes a su principal rival, el Conde Binface, un comediante disfrazado de tacho de basura, y recuperó su banca en el Parlamento, a la que renunció hace un mes para provocar la votación especial ampliamente ridiculizada en Reino Unido.

Farage, una de las figuras centrales del Brexit y aspirante a convertirse en primer ministro, provocó la elección al renunciar el mes pasado a su escaño en la Cámara de los Comunes. Su objetivo era someter a los electores a una suerte de plebiscito sobre su liderazgo y las acusaciones que pesan sobre sus finanzas.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, llega a un centro de votación en Walton-on-the-Naze, Essex, Inglaterra Richard Pelham - AP

El líder de Reform UK se había visto involucrado en una investigación sobre si no informó de una donación de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) proveniente de un multimillonario del sector de las criptomonedas en el extranjero.

Farage informó que se postularía para el escaño vacante para demostrar que contaba con el apoyo de los votantes, y finalmente lo recuperó con el 63% de los votos. Binface, que quedó segundo, obtuvo alrededor del 27%.

La elección, celebrada en el día más caluroso de lo que va de año en Reino Unido, tuvo una participación del 44%.

I came first in the Clacton by-election! Of the candidates who bothered to turn up for the results. Here is my victory speech! pic.twitter.com/PBaLO10P2j — Count Binface (@CountBinface) August 14, 2026

Binface, un candidato reincidente que ha desafiado a primeros ministros en el pasado, se convirtió en el rival por defecto en un grupo de 34 candidatos después de que los principales partidos boicotearan la campaña al considerarla una maniobra política de Farage.

En tanto, el líder de Reform UK calificó el resultado de “victoria abrumadora”, con 1000 votos más que los que obtuvo cuando fue elegido por primera vez hace dos años con el 46% de las boletas. La participación en las generales de 2024 fue de casi el 60% y enfrentó un grupo más sólido de candidatos de los partidos tradicionales.

Su triunfo mostró el sólido apoyo que tiene en su circunscripción conservadora en la costa este de Inglaterra, pero no garantiza que vaya a poder conservar el escaño. Es probable que se reanude la investigación de un organismo de control parlamentario que se suspendió con su renuncia y aún podría llevar a que Farage se vea obligado a dejar el Parlamento para enfrentar otra elección.

Burlas contra Farage

Farage declaró su victoria de madrugada y no asistió a la proclamación oficial, donde habría tenido que presentarse junto a los demás aspirantes, muchos de ellos con campañas más bien cómicas.

“Ni loco me voy a subir a un escenario habiendo logrado una victoria rotunda... y ser menospreciado y humillado por don nadie”, expresó ante sus simpatizantes en la celebración.

Allí explicó que no acudió porque la policía lo informó de una “campaña organizada para perturbar y desacreditar el resultado”. Un portavoz de su partido dijo que había una “amenaza creíble” contra él, aunque la policía lo cuestionó.

el Conde Binface llega a las elecciones parciales de Clacton, en el Clacton Leisure Centre, en Essex Joe Giddens - PA Wire DPA

Binface, que difundió plan de campaña insólitos bajo el slogan “bajar tus impuestos y subir los de todos los demás”, y otras promesas de campaña como construir una vivienda asequible y nacionalizar a la cantante Adele, celebró su mejor resultado hasta la fecha.

Fue un importante aumento con respecto a los votos que recibió en otra elección especial hace dos meses contra el ahora primer ministro británico, Andy Burnham, en la que sacó 95 votos.

“Así que contra Nigel Farage, comparado con Andy Burnham, soy 1000 veces más popular”, ironizó el comediante. “¿Tiene eso algo que ver con por qué no está aquí esta noche?”, arremetió luego.

Las causas contra el líder populista

La presidenta del Partido Laborista, Bridget Phillipson, dijo que la elección no era una victoria para Farage y que debe aclarar sus finanzas y su relación con un estafador condenado.

“La montaña de corrupción y escándalo en la que él y Reform están ahora sumidos ha crecido y crecido mientras él intentaba distraer a la población con una elección parcial contra un tacho de basura”, dijo Phillipson.

“La distracción electoral de Farage no limpia su nombre, sólo muestra que probablemente tiene mucho más que ocultar”, agregó la laborista.

Nigel Farage después de emitir su voto en las elecciones parciales de Clacton esa misma mañana, en el pueblo de Kirby-le-Soken, Essex HENRY NICHOLLS - AFP

El organismo del Parlamento que vela por el cumplimiento de sus normas investiga una donación no declarada que Farage recibió en 2024 de Christopher Harborne, un multimillonario de las criptomonedas radicado en Tailandia. Farage sostiene que no debía comunicarlo porque fue un regalo personal que utilizó para pagar su seguridad y fue anterior a su elección.

Sin embargo, los legisladores recién elegidos deben declarar los regalos de más de 300 libras (400 dólares) recibidos en el año anterior si están relacionados con actividades políticas.

Cuando renunció el 7 de julio, describió el escrutinio como un “ataque del establishment” y una “caza de brujas” impulsada por la prensa.

Nigel Farage llega para votar en las elecciones parciales de Clacton, en un centro de votación improvisado en una escuela primaria de Walton-on-the-Naze, Essex, Inglaterra HENRY NICHOLLS - AFP

Farage también enfrenta una investigación sobre su relación financiera con George Cottrell, un empresario aristocrático de criptomonedas y apuestas que pasó ocho meses en una prisión de Estados Unidos por fraude hace una década, después de ofrecerse a lavar dinero para agentes encubiertos que se hacían pasar por narcotraficantes.

Cottrell, de 32 años, sigue manteniendo una estrecha relación con Farage y, según reportes, le habría dado dinero para gastos de seguridad y personal.

Farage, que fue un actor clave para que Reino Unido votara por abandonar la Unión Europea hace una década, ha obtenido buenos resultados en las encuestas a nivel nacional, aunque sus números han caído durante los meses de escrutinio de sus finanzas.

Agencias AP y AFP