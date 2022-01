“No se ofendan si los saludos sentados”: el papa Francisco sigue con una rodilla inflamada

ROMA.- El papa Francisco sigue con una rodilla inflamada que le impide moverse normalmente. Con su habitual franqueza, lo admitió él mismo hoy al final de una audiencia que tuvo con el consorcio internacional de medios de comunicación católicos “Catholic fact-checking”.

“Todavía tengo este dolor en la rodilla, me hace sufrir un poco, les pido que no se ofendan si los saludos sentados”, les dijo a los participantes. Algo parecido hizo el miércoles pasado, cuando, al final de la tradicional audiencia general, reveló esta nueva dolencia. “Me permito explicarles que hoy no voy a poder ir entre ustedes a saludarlos porque tengo un problema en la pierna derecha: se inflamó un ligamento de la rodilla”, desveló. “Es una cosa pasajera. Dicen que esto les pasa sólo a los viejos, no sé por qué me pasó a mí”, comentó, desatando aplausos.

Francisco, al llegar a la audiencia general en el Vaticano. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

Francisco, que cumplió 85 años el 17 de diciembre pasado, sufre de ciática y el 4 de julio se sometió a una operación de colon de la que se recuperó muy bien, pese al dolor de rodilla mantuvo su agenda. Según fuentes cercanas a él, está tratando este nuevo achaque, que no le ha quitado ni energía, ni buen humor.

En su discurso ante los comunicadores católicos, al margen de destacar su labor en un mundo asediado por las “fake news”, Francisco lamentó que, en estos tiempos de pandemia, también se difunde la “infodemia, es decir, “la distorsión de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global se hace eco y comenta noticias falsificadas cuando no inventadas”.

Por otro lado, al recordar que, si bien el objetivo del consorcio es combatir la desinformación y de contrastar las “fake news” y la manipulación de las conciencias de los más débiles, “no debemos nunca olvidar la fundamental distinción entre las noticias y las personas”.

“Las fake news deben ser contrastadas, pero siempre deben ser respetadas las personas, que a menudo sin darse cuenta plenamente y sin responsabilidad adhieren a ellas”, dijo. “El comunicador cristiano hace proprio el espíritu evangélico, construye puentes, es artesano de paz también y sobre todo en la búsqueda de la verdad. Su enfoque no es de contraposición a las personas, no asume actitudes de superioridad, no simplifica la realidad (…). La realidad es siempre más compleja de lo que creemos y debemos respetar las dudas, las angustias, las preguntas de las personas, tratando de acompañarlas sin nunca tratarlas con suficiencia”, agregó.

En este marco, hizo un llamado a que se haga una correcta y verdadera información sobre el Covid-19, pero “sin excavar zanjas, sin marginar”. “La pandemia nos invita a abrir los ojos sobre los esencial, sobre lo que verdaderamente vale, sobre la necesidad de salvarnos juntos. Tratemos, por lo tanto, de estar juntos para y nunca contra”, indicó. “Y recordemos que el acceso a las vacunas y a los cuidados debe ser garantizado a todos, también a los más pobres: nos curaremos si nos curaremos juntos”, añadió, al reiterar que de una crisis nunca saldremos solos, sino juntos, ni iguales, sino mejores o peores.