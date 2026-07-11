El pueblo a dos horas de Kansas City famoso por ser el hogar de infancia de Walt Disney
Ubicado en el norte de Missouri, Marceline fue fundado en 1888 como un punto ferroviario de la línea Santa Fe
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Marceline, un pueblo en el estado de Missouri ubicado a dos horas de Kansas City, conserva los lugares vinculados a los primeros años de Walt Disney. El destino reúne un museo, edificios históricos y espacios que influyeron en la creación de Main Street USA, uno de los sectores más conocidos de los parques de Disney.
Cómo es el pueblo Marceline, en Missouri
Ubicado en el norte de Missouri, Marceline fue fundado en 1888 como un punto ferroviario de la línea Santa Fe. Su desarrollo estuvo ligado al tren y esa historia continúa presente en varios de sus principales atractivos.
De acuerdo con su página web oficial, este sitio es descrito como “small town America, perfectly imagined” (pueblo estadounidense perfectamente imaginado). Se define como una comunidad amigable basada en valores familiares tradicionales y un desarrollo económico progresivo, caracterizada por una atmósfera amable y casual.
Este pueblo fue construido por y para el ferrocarril. Su nombre fue solicitado por un director del sector en honor a su esposa, quien tenía el nombre español de Marcelina, según indica la organización Walt Disney Museum.
Marceline se encuentra en el norte central de Missouri, específicamente a tres millas (cuatro kilómetros) al sur de la carretera US36 y a medio camino entre las ciudades de St. Joseph y Hannibal. El área incluye la granja de la familia Disney, donde Walt vivió desde 1906.
Los lugares de Marceline vinculados a la historia de Walt Disney
Uno de los sitios más visitados es el Walt Disney Hometown Museum, instalado en la antigua estación del ferrocarril Santa Fe. Ese edificio fue el primero que conoció el fundador de los parques al llegar al pueblo cuando tenía cuatro años.
El museo reúne más de 4000 piezas relacionadas con la vida del creador de Mickey Mouse. Entre ellas hay:
- Cartas familiares
- Objetos donados por su hermana Ruth Disney Beecher
- Recuerdos entregados por la familia
- Artículos vinculados con distintas producciones de Disney
- Una bandera de Mickey Mouse que estuvo en Disneyland
- Materiales de la atracción Midget Autopia
- Una recreación de la escuela a la que asistió Walt
- Exposiciones dedicadas a proyectos que imaginó para Marceline
Main Street USA y el origen de una de las calles más conocidas de Disney
El centro de Marceline mantiene una relación directa con los parques temáticos de Disney. La antigua Kansas Avenue fue la referencia utilizada por Walt Disney para crear Main Street USA, la avenida que recibe a los visitantes en Disneyland y Disney World.
Las tiendas, los edificios y el ambiente del pueblo formaron parte de los recuerdos que el productor utilizó durante el desarrollo de los parques. Incluso, un antiguo mural publicitario inspiró la incorporación del Coca-Cola Refreshment Corner en Disneyland.
Como reconocimiento a esa historia, la ciudad adoptó oficialmente el nombre de Main Street USA para su calle principal. Los carteles identificatorios incluyen orejas de Mickey Mouse, en homenaje al vínculo entre Marceline y el universo Disney.
Otro de los puntos relacionados con la infancia de Walt Disney es la granja donde vivió su familia desde 1906. Allí se encuentra el granero restaurado y el lugar donde estaba el denominado “dreaming tree”, el árbol bajo el que el animador estadounidense solía dibujar.
El pueblo también cuenta con otros espacios vinculados a Disney, entre ellos:
- La oficina postal que lleva su nombre
- Una escuela primaria
- El parque municipal Walt Disney
- La biblioteca Carnegie
- El club de golf local
Además, existe un recorrido autoguiado mediante códigos QR que permite conocer sitios relacionados con la historia ferroviaria y con la familia Disney.
Cómo llegar al pueblo de Marceline desde Kansas City
Según los datos de Google Maps, el trayecto desde Kansas City hasta Marceline tiene una duración estimada de dos horas y seis minutos.
Las tres opciones principales para llegar son las siguientes:
- Vía I-35 N y US-36 E: esta ruta tiene un tiempo estimado de dos horas y siete minutos y cubre una distancia de 127 millas (204 kilómetros).
- Vía I-35 N, MO-13 N y US-36 E: este camino tiene un tiempo de dos horas y seis minutos para un recorrido de 126 millas (202 kilómetros).
- Vía MO-210 E y MO-10 E: aunque es la ruta más corta en distancia con 121 millas (194 kilómetros), es la que más tiempo toma, con un estimado de dos horas y 15 minutos, debido a que son vías estatales.
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