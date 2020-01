Nuevo round: Donald Trump y Greta Thunberg ahora se cruzaron en Davos

El presidente republicano y la activista sueca participan del foro económico en Davos Fuente: Reuters

DAVOS.- Son las dos puntos del abismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa la visión de los que creen que la protección del medio ambiente es un freno al crecimiento económico; y la activista sueca de 17 años Greta Thunberg es la voz de una generación que pide medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde. Ya se cruzaron varias veces y ahora, en la previa del foro de Davos, el republicano tiró la primera piedra.

El republicano criticó hoy a los "catastrofistas" que alertan de las graves consecuencias del cambio climático, en un discurso ante líderes políticos y económicos en el foro de Davos entre los que también estaba Greta Thunberg. Sin nombrar a la joven, dijo: "Tenemos que rechazar a los eternos catastrofistas y sus predicciones de apocalipsis".

Además acusó a los "herederos de los insensatos adivinos del pasado" de equivocarse en cuanto al cambio climático, como ya lo hicieron, según él, cuando décadas atrás predijeron la superpoblación del planeta o el final del petróleo. "Nunca dejaremos a los socialistas radicales destruir nuestra economía", afirmó pocas horas después de que Thunberg denunciara que "no se ha hecho nada" para luchar contra el calentamiento global.

Esta mañana la activista climática de 17 años Greta Thunberg está preocupada y no solo por lo que pasa con el medio ambiente sino también por la poca efectividad de su campaña. Esta mañana, en una mesa redonda del Foro Económico Mundial de Davos, dijo: "Estamos todos luchando por el clima y por el medio ambiente. Pero si lo miran desde una perspectiva general, en la práctica no se hizo nada".

La sueca, que todos los viernes organiza una marcha para salvar al planeta, dijo que el movimiento global iniciado por su huelga estudiantil es solo el inicio de la lucha y queda mucho más por hacer. " Hay una diferencia entre hacerse oír y que eso lleve a algo (...) Siempre me escuchan pero la ciencia y la voz de los jóvenes todavía no están en el foco de atención", afirmó.

"No fui solo yo, sino todos estos jóvenes presionando juntos, formando estas alianzas'', indicó la adolescente, junto con otros activistas jóvenes. "La gente tiene más conciencia ahora (...) el clima y el medio ambiente son ahora un tema candente. Pero no podemos resolverlo sin tratarlo como una auténtica crisis". Asimismo, agregó: "Desde el verano pasado repito estos números uno y otra vez en casi todos los discursos. Sé que no quieren hablar de esto pero les aseguro que los repetiré hasta que quieran".

En alerta

El Foro Económico Mundial -fundado en 1971 por el economista alemán Klaus Schwab y que este año celebra su edición número 50- ya advirtió en su informe sobre riesgos globales, publicado la semana pasada, que el cambio climático "es más fuerte y más rápido de lo esperado", con temperaturas que podrían subir hasta tres grados a finales de este siglo.

El jueves será el día en que Thunberg se enfrente a todos los líderes mundiales que asistirán al foro y allí, de acuerdo con lo publicado por el diario The New York Times, volverá a criticar a los gobiernos que se comprometieron con cambios pero, a su entender, no hicieron nada.

" Ninguna ideología política o estructura económica fue capaz de abordar la emergencia climática y ambiental y crear un mundo coherente y sostenible. En caso de que no lo hayas notado, el mundo está actualmente en llamas", dirá la adolescente, que padece Asperger, y advertirá que "a menos que comencemos a enfrentar esto ahora juntos, con todas las cartas sobre la mesa, no podremos resolverlo a tiempo".

La activista sueca por el cambio climático participa del Foro Económico Mundial de Davos Fuente: Reuters

Por último, la sueca exigirá a los participantes del foro, a empresas, a bancos, a instituciones y a gobiernos detener de inmediato todas las inversiones en exploración y extracción de combustibles fósiles; poner fin a los subsidios a los combustibles y desinvertir en combustibles fósiles.

La lista de personalidades políticas que participan en esta edición incluye a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente español Pedro Sánchez o el vicepresidente chino Han Zheng.

El foro estará marcado además por la presencia anunciada del opositor venezolano Juan Guaidó, que tras violar la prohibición de salida de Venezuela, viajó a Colombia el domingo y tiene previsto visitar el miércoles Bruselas antes de llegar a Davos. Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, podría aprovechar la fuerza mediática de este evento para reforzar su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro.

