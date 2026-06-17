“Nunca fui de izquierda”: la inesperada frase de Lula durante un diálogo informal en la cumbre del G7 que captó un micrófono abierto

BRASILIA.– El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo que nunca fue de “izquierda” durante una conversación informal con la directora gerente del FMI, Kristalina Giorgieva, y otros líderes que participaron la cumbre del G7, en Evián, Francia.

“El mundo no es de izquierda, el mundo es del camino del medio. Esa es la verdad. Nunca fui de izquierda. Yo era un dirigente sindical que tenía una excelente relación con el sindicalismo alemán, muy fuerte. Una buena relación con el sindicalismo italiano y una buena relación con la UGT de España”, afirmó el presidente.

Las imágenes, y el audio de baja calidad, que captaron el diálogo, fueron divulgados este miércoles en diversos medios brasileños.

🇧🇷 “Eu nunca fui esquerdista”, disse Lula ao chanceler alemão Friedrich Merz e à chefe do FMI, Kristalina Georgieva, durante reunião do G7.



Presidente brasileiro também defendeu o pragmatismo e afirmou que “o mundo é do caminho do meio”. pic.twitter.com/BPzdtj4P2h — Eixo Político (@eixopolitico) June 17, 2026

“El mundo no es de izquierda, el mundo es del camino del medio. Esa es la verdad”, opinó Lula citando las victorias electorales del Partido Republicano en Estados Unidos en los últimos años.

Advertencia a Trump

El presidente brasileño también dijo este miércoles que su par estadounidense, Donald Trump, no debe “meterse en las elecciones de Brasil” de octubre, en las que el buscará la reelección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detrás del primer ministro de India, Narendra Modi (izquierda), y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (derecha), en una reunión de trabajo matutina LUDOVIC MARIN - AFP

Trump es un aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuyo hijo, el senador Flavio Bolsonaro, será el principal rival de Lula en los comicios.

“Espero que él [Trump] no hiera el código de ética entre las naciones que quieren ser respetadas en su soberanía. Que no se meta en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son un problema de Brasil, así como las elecciones de Estados Unidos son un problema de Estados Unidos. Lo único que pido es respeto”, dijo Lula.

Lula ofreció este miércoles una conferencia de prensa en Suiza, tras participar de la cumbre del G7 en Francia, donde estuvo Trump, y en la que ambos no mantuvieron una reunión a solas como se había especulado.

“Para mí él [Trump] puede seguir gustando de Bolsonaro, del hijo, del nieto, no tengo problema; al final de cuentas los gustos no se discuten”,agregó Lula.

Los dichos de Lula fueron en respuesta a una pregunta del corresponsal de CNN que citó una declaración dada hoy por Trump, en la que cuestionó la condena de la Corte brasileña contra Eduardo Bolsonaro, hermano del precandidato Flavio Bolsonaro.

En la misma cita de líderes, Trump había dicho este miércoles que Brasil “se ha vuelto un país un poco duro, un poco peligroso políticamente”.

El republicano ha respaldado a candidatos de derecha en otros países latinoamericanos como la Argentina, Colombia y Honduras.

Luego de recibir a Lula el mes pasado en Washington, Trump se reunió también con Flavio Bolsonaro, a quien describió como un “joven inteligente que ama a su país”.

Días después, Estados Unidos clasificó como terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. También amenazó con subir aranceles a productos brasileños.

Ambas medidas son rechazadas con vehemencia por el gobierno de Lula, que ha acusado a Trump de comportarse como un “emperador” del mundo.

Ambos líderes arrastran tensiones desde 2025, cuando Estados Unidos impuso aranceles a Brasil en represalia por un juicio por golpismo a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel.

Estados Unidos finalmente retiró parte de esos gravámenes.

Agencias ANSA y AFP