EE.UU. declara terroristas al Comando Vermelho y al PCC tras un pedido de Bolsonaro a Trump

WASHINGTON.– Dos días después del pedido realizado en persona por el precandidato brasileño Flavio Bolsonaro al presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno norteamericano decidió calificar a las facciones Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, el jueves.

“Su influencia se extiende por toda nuestra región y nuestro país”, declaró Rubio en una publicación en X, antes conocida como Twitter.

Primeiro Comando da Capital and Comando Vermelho are two of the most violent criminal organizations in Brazil. Their reach extends throughout our region and into our country.



Today, I designated these organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2026

El comunicado que anuncia la clasificación afirma que los grupos son “dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil”. El texto indica que el PCC y el CV han sido clasificados como Terroristas Globales Especialmente Designados (TGDS). Se prevé que también sean clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) a partir del 5 de junio de 2026.

“En conjunto, comandan a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías, funcionarios públicos y civiles brasileños. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, por toda nuestra región y nuestro país”, dice el comunicado del Departamento de Estado.

La designación como “grupo terrorista”, implica la aplicación de un régimen de sanciones severas que incluye el bloqueo de activos financieros, la prohibición de visas para sus miembros y penas de cárcel para quienes les brinden apoyo material.

Además, otorga a las agencias de inteligencia, fuerzas del orden y al ejército estadounidense herramientas ampliadas para rastrear, atacar y desmantelar sus operaciones.

Pedido de Bolsonaro

En medio de una campaña desacreditada por denuncias de financiación ilegal, con vistas a las elecciones de octubre Bolsonaro logró el martes ser recibido en la Casa Blanca por Trump, ante quien se presentó como “lo opuesto a Lula”.

La foto de Flavio Bolsonaro junto a Trump

En esa reunión le había formulado a Trump el pedido de la declaración de estos grupos como organizaciones terroristas, algo a lo que el presidente Lula da Silva se oponía por considerarlo una injerencia en la política brasileña.

“Mientras que Lula vino a la Casa Blanca a cabildear de rodillas por los narcotraficantes, yo vine a hacer lo contrario”, subrayó el senador Bolsonaro a periodistas en Washington.

“Soy lo opuesto a Lula”, afirmó.

El encuentro estuvo marcado por las especulaciones sobre el alcance político de la reunión y el respaldo que podría representar para la derecha brasileña de cara a los próximos comicios.

En octubre pasado, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, lanzó contra el Comando Vermelho un amplio y polémico operativo de la Policía Civil y Militar en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río, que dejó más de 130 muertos.

En octubre de 2025, se llevó a cabo una operación policial masiva contra el grupo criminal Comando Vermelho en las favelas Complexo do Alemão y Penha de Río de Janeiro. Eduardo Anizelli

Lula, de 80 años, que busca en las elecciones del 2 de octubre un cuarto período al frente de su país, ya había sostenido el 7 de mayo una reunión de tres horas con Trump.

Por su parte Flavio ha estado bajo la lupa desde el 13 de mayo, cuando The Intercept filtró varios mensajes a partir de una investigación policial federal en los que se muestran que recibió unos 12 millones de dólares de parte de Daniel Vorcaro, expropietario del clausurado Banco Master.

Vorcaro está acusado de estafar cientos de millones de dólares de clientes bancarios luego de convencerlos de realizar inversiones dudosas. La Policía Federal de Brasil calcula que el fraude alcanza los 12.000 millones de reales (2300 millones de dólares).

Bolsonaro negó cualquier irregularidad y sostiene que el dinero de Vorcaro se utilizó para producir una película sobre la vida de su padre. La investigación continúa.

Diario O Globo y agencia AFP