PARÍS.– Los cancilleres de ocho países instaron este sábado ‌a la ‌Autoridad ⁠Palestina a celebrar elecciones legislativas y presidenciales en el primer trimestre de 2027, según ​un comunicado ⁠conjunto ⁠publicado por el gobierno francés.

Australia, Bélgica, ​Canadá, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Noruega y Polonia lamentaron la decisión del ​presidente palestino, Mahmoud Abbas, de aplazar las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre y las presidenciales previstas para principios de 2027.

En octubre, Abbas aplazó las elecciones legislativas hasta el 11 de septiembre de 2027, ⁠y convocó las elecciones presidenciales para esa misma fecha.

Mahmud Abbas se dirige a la Asamblea General de la ONU (Archivo) TIMOTHY A. CLARY - AFP

La Autoridad Palestina señaló entonces que se debía a “los obstáculos que plantean las medidas israelíes” en Cisjordania y Jerusalén Este, como los ataques militares, la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos y las restricciones de movimiento. También subrayó la crisis de seguridad en Gaza.

La Unión Europea ya había lamentado el aplazamiento. La jefa de la política exterior, Kaja Kallas, dijo en un comunicado ‌el mes pasado que la celebración de elecciones democráticas en ⁠todo el territorio palestino ocupado era “algo que ‌se debería haber hecho hace mucho tiempo”.

Los ⁠palestinos no han celebrado elecciones ⁠legislativas ni presidenciales desde 2005-2006, aunque sí han llevado adelante comicios locales, como en abril de este año.

Compromiso con Macron

Abbas se había comprometido por escrito ante el presidente francés Emmanuel Macron y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman a celebrar ‌ambas votaciones como ​parte del reconocimiento por parte de Francia de un Estado palestino en septiembre de 2025.

Emmanuel Macron y Mahmud Abbas en el Palacio del Elíseo, la sede del gobierno francés LUDOVIC MARIN - AFP

El Movimiento Nacional de Liberación de Palestina (Fatah), el partido de Abbas, instó también este sábado a la comunidad internacional a traducir la creciente solidaridad con el pueblo palestino en medidas concretas para poner fin a la ocupación israelí.

En un comunicado emitido por su Comisión de Información y Cultura con motivo del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, Fatah dijo que las expresiones de condena ya no son suficientes y exhortó a los países a reconocer a Palestina como un miembro pleno de la ONU.

El movimiento también pidió brindar un apoyo integral al pueblo palestino para fortalecer su resiliencia, prevenir su desplazamiento y permitirles ejercer su soberanía sobre su territorio.

Asimismo, instó a los gobiernos de todo el mundo a aprovechar el creciente impulso internacional para presionar a Israel, para que levante el bloqueo sobre Gaza, se retire del territorio y elimine las restricciones políticas y financieras a la Autoridad Palestina.

Soldados israelíes desplegados en Naplusa, Cisjordania (Archivo) Nidal Eshtayeh - XinHua

Por su parte, Ahmed Abu Houli, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina y jefe de su Departamento de Asuntos de Refugiados, pidió a la comunidad internacional mantener su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA.

Abu Houli exhortó a la comunidad internacional a defender a la agencia contra las campañas de desinformación e incitación destinadas a socavar su rol y poner fin a sus operaciones.

También instó a realizar acciones urgentes para detener la guerra en Gaza, poner fin a las incursiones militares israelíes en los campamentos de refugiados en el norte de Cisjordania y cesar los ataques contra aldeas palestinas y comunidades beduinas.

El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino se celebra todos los 29 de noviembre. La Asamblea General de la ONU designó esta fecha en 1977 para destacar la cuestión palestina y los derechos del pueblo palestino.

Agencias AFP y Xinhua