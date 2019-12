"Ok, boomer": La despectiva expresión que ahora apunta contra Boris Johnson

La expresión "Ok, boomer" se popularizó entre los más jóvenes para marcar una distancia generacional, principalmente por parte de la Generación Z y los millennials que crearon un meme para diferenciarse de las ideas de los más grandes, y, en algún punto, descalificarlas por retrógradas. Crédito: Reuters

LONDRES.- En la antesala de las próximas elecciones en Gran Bretaña, el primer ministro, Boris Johnson, sufrió un nuevo revés: miles de personas se sumaron a un evento en Facebook para pedir que la gente cante "Ok, boomer" cada vez que Johnson hable.

La iniciativa está planificada para la mañana del día de las elecciones, según consignó el sitio británico The Independent. Sin embargo, aún no se sabe si Boris Johnson será reelecto.

El evento en Westminster se publicó hace dos días y más de 6400 personas confirmaron su asistencia. Si bien no hay muchos detalles sobre cómo se organizará el encuentro, sí se sostiene el mensaje de que "Boris es un lulz-expresión para mencionar algo que genera risa- tan increíble".

Esta organización fue impulsada por un estudiante anónimo de 24 años que prefirió no dar su identidad "por temor a la deportación si la extrema derecha llega al poder". Según explicó al sitio indy100, "todo lo que [Boris Johnson] dice simplemente te hace querer decir 'OK Boomer', ¿sabes? Como cuando dice 'haz Brexit'. Estábamos como ... 'OK, boomer, inténtalo de nuevo'".

"Ok, boomer"

Los "boomers" son las personas que nacieron entre 1946 y 1965. Se llaman así porque son los que nacieron durante el llamado baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial.

La expresión "Ok, boomer" se popularizó entre los más jóvenes para marcar una distancia generacional, principalmente por parte de la Generación Z y los millennials que crearon un meme para diferenciarse de las ideas de los más grandes, y, en algún punto, descalificarlas por retrógradas.

La frase se popularizó hace un año atrás en TikTok, la red social utilizada por la franja más joven de adolescentes. Pero hace aproximadamente un mes atrás llegó al ámbito político, cuando una legisladora neozelandesa de 25 años, Chlöe Swarbrick, participaba de un debate por el cambio climático en el Parlamento de su país. En ese momento, un congresista intentó interrumpir su discurso a favor del Zero Carbon Bill -la ley de que busca reducir a cero las emisiones de carbono del país para 2050- y su respuesta fue contundente: "OK, boomer".