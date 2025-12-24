Otra explosión sacude a Moscú horas después del ataque a un general: dos policías muertos

MOSCÚ.- Una explosión en Moscú el miércoles mató a tres personas, incluidos dos policías, informaron investigadores rusos, días después de que una bomba en un auto matara a un general de alto rango no muy lejos de allí.

Un funcionario de la inteligencia militar de Ucrania, conocido como el GRU, dijo a The Associated Press que el ataque se llevó a cabo como parte de una operación de la agencia. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Las autoridades rusas no comentaron sobre quién podría estar detrás del ataque. Desde que Moscú invadió hace casi cuatro años, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de militares y figuras públicas en Rusia. Ucrania se ha atribuido algunos de ellos.

El miércoles, dos agentes de tráfico se acercaban a un individuo sospechoso cuando un artefacto detonó, afirmó la vocera del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, en un comunicado. Los agentes y otra persona que se encontraba cerca murieron a causa de sus heridas.

El Ministerio del Interior de Rusia identificó a los agentes como el teniente Ilya Klimanov, de 24 años, quien se unió a la policía de Moscú en octubre de 2023, y el teniente Maxim Gorbunov, de 25. Gorbunov tenía una esposa y una hija de nueve meses, según el comunicado.

Los retratos de los dos policías muertos Official telegram channel of the�

La explosión tuvo lugar en la misma zona de la capital rusa donde el teniente general Fanil Sarvarov fue asesinado por una bomba en un auto el lunes. Sarvarov era el jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas.

Los investigadores han dicho que están investigando si Ucrania estuvo detrás de ese ataque, que fue el tercer asesinato de un alto mando militar en poco más de un año.

Ucrania, que está superada en número por el ejército más grande y mejor equipado de Rusia, ha intentado con frecuencia cambiar el curso de la guerra atacando de maneras inesperadas.

El lugar de la expolosión HANDOUT� - RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE�

En agosto del año pasado, las fuerzas ucranianas realizaron una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk, incluso mientras luchaban por frenar las ofensivas rusas en otros lugares. Las tropas de Moscú finalmente los expulsaron, pero la incursión desvió recursos militares rusos y elevó la moral ucraniana.

En junio, enjambres de drones lanzados desde camiones atacaron bases de bombarderos en toda Rusia.

Moscú también ha culpado a Ucrania de algunos asesinatos. Hace poco más de un año, el teniente general Igor Kirilov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en un scooter eléctrico frente a su edificio de apartamentos. El asistente de Kirilov también murió. El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó ese ataque.

En abril, el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del departamento operativo principal del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su auto estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú.

Días después del asesinato de Moskalik, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que recibió un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la “liquidación” de altos mandos militares rusos, agregando que “la justicia inevitablemente llega”, aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

Mientras tanto, funcionarios occidentales han acusado a Rusia de llevar a cabo una campaña de interrupción y sabotaje en toda Europa como parte de un esfuerzo por minar el apoyo a Ucrania. Moscú ha negado las acusaciones.

Fin de la guerra

La mayoría de los rusos espera que la guerra en Ucrania termine en 2026, dijo el miércoles la encuestadora estatal VTsIOM, en una señal de que el Kremlin podría estar probando la reacción pública a un posible acuerdo de paz mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Durante la presentación de fin de año de la encuestadora, el jefe adjunto de VTsIOM, Mikhail Mamonov, dijo que el 70% de los 1600 encuestados veían 2026 como un año más “exitoso” para Rusia que este año, mientras que para el 55% esa esperanza estaba vinculada a un posible fin de lo que Rusia llama su “operación militar especial” en Ucrania.

“El principal motivo de optimismo es la posible finalización de la operación militar especial y la consecución de los objetivos señalados, en línea con los intereses nacionales expuestos por el presidente”, dijo Mamonov en la presentación.

Agencias AP y Reuters