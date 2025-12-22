Asesinaron a un alto general ruso con un explosivo debajo de su auto en Moscú

MOSCÚ.– Un general ruso murió el lunes por la mañana después de que un artefacto explosivo detonara debajo de su auto en Moscú, y los investigadores dijeron que el ataque podría ser obra de Ucrania, el tercer asesinato de un alto mando militar en un año.

El teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas, indicó la portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.

La bomba explotó bajo el Kia Sorento blanco conducido por Sarvarov cuando salía de un estacionamiento a las 6.55 de este lunes hora de Moscú (00.55 en la Argentina).

“Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos”, afirmó Petrenko.

El Comité de Investigación publicó un video del vehículo destrozado, con sangre visible en el asiento del conductor y una de las puertas arrancada.

Una imagen del teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, quien falleció la mañana del lunes tras la detonación de un artefacto explosivo bajo su coche en el sur de Moscú

Petrenko agregó que los investigadores estaban reuniendo pruebas forenses, interrogando a testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Hasta el momento no hubo comentarios oficiales de Ucrania. Myrotvorets, un sitio web ucraniano no oficial que ofrece una base de datos de personas descritas como criminales de guerra o traidores, actualizó su entrada sobre Sarvarov para indicar que el hombre de 56 años había sido “eliminado”.

Un investigador trabaja en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado bajo su coche, según informaron los investigadores en un comunicado

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente, Vladimir Putin, fue informado de inmediato sobre el asesinato de Sarvarov.

Sarvarov luchó en las campañas del ejército ruso en el Cáucaso Norte, incluida la de Chechenia en la década de 1990, según indica su biografía oficial en el portal del Ministerio de Defensa. También comandó las fuerzas rusas en Siria en 2015-2016.

Otros casos

Varias figuras militares rusas y destacados partidarios de la guerra de Moscú en Ucrania han sido asesinados durante el conflicto que dura casi cuatro años, y la inteligencia militar ucraniana se ha declarado responsable de varios de los ataques.

Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en un scooter delante de su edificio. El asistente de Kirillov también murió. El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Investigadores trabajan en el lugar donde el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, y su asistente Ilya Polikarpov fueron asesinados por un artefacto explosivo colocado cerca de un bloque de apartamentos en Moscú, Rusia, el martes 17 de diciembre de 2024

Un hombre uzbeko fue arrestado rápidamente y acusado de matar a Kirillov en nombre del servicio de seguridad ucraniano.

Putin describió el asesinato de Kirillov como un “grave error” por parte de las agencias de seguridad de Rusia, señalando que deberían aprender de ello y mejorar su eficiencia.

Pero en abril, otro mando militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su auto estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú. Un sospechoso fue arrestado rápidamente.

Moscú también ha culpado a Ucrania de varios bombardeos y otros ataques en Rusia.

Días después del asesinato de Moskalik, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que recibió un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la “liquidación” de altos mandos militares rusos, añadiendo que “la justicia inevitablemente llega”, aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

Antes, el bloguero militar ruso Maxim Fomin murió cuando una estatuilla explotó en una cafetería de San Petersburgo en abril de 2023. Y en agosto de 2022, un coche bomba mató a Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin.

Negociaciones

El asesinato se produjo después de tres días de conversaciones en Miami y en un momento en que Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para negociar el fin de la guerra en Ucrania, que en febrero cumplirá cuatro años.

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el “progreso” de las negociaciones.

El enviado ruso también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Witkoff calificó las reuniones de “productivas y constructivas”.

De izquierda a derecha, el asesor presidencial ruso de política exterior Yuri Ushakov, a la izquierda, Jared Kushner, yerno de presidente de Estados Unidos, el enviado especia de EEUU Steve Witkoff, al frente a la derecha y el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa y representante presidencial de Cooperación Económica e Inversión con Países extranjeros, Kirill Dmitriev, en el Kremlin, Moscú, Rusia, el martes 2 de diciembre de 2025

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó este lunes que la cuestión clave en las negociaciones “sigue siendo el control territorial, en particular en la región de Donetsk”.

“Recibí una actualización de nuestros negociadores esta mañana. Creo que el gran avance que hemos logrado es que todos los problemas han salido a la luz”, dijo Vance en una entrevista. “Creo que los rusos realmente quieren el control territorial de Donetsk. Los ucranianos, por supuesto, lo consideran un grave problema de seguridad, aunque admiten en privado que probablemente perderán Donetsk con el tiempo, pero, como saben, podría ser en 12 meses, o incluso más. Por lo tanto, esta concesión territorial representa un retraso significativo en las negociaciones”, agregó.

Estos diálogos fueron impulsados por el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado, una propuesta inicial criticada por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, el plan ha sido enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.

Ucrania afirma que todavía se le exige que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbass a Rusia.

Zelensky ha expresado escepticismo sobre si Rusia realmente quiere poner fin a la contienda, que ha causado decenas de miles de muertos y devastado el este y el sur de Ucrania.

El Kremlin negó el lunes querer recrear la Unión Soviética, apoderarse de toda Ucrania y más territorios en Europa del Este, después de que Reuters informara de que los servicios de inteligencia estadounidenses habían llegado a la conclusión de que Putin buscaba mucho más que controlar el este del país vecino.

