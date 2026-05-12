Rusia anunció una prueba exitosa del misil nuclear Sarmat y planea incorporarlo este año

MOSCÚ.– Rusia anunció este martes una prueba exitosa de su nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, una de las armas estratégicas más importantes del arsenal nuclear del Kremlin, en medio de la reanudación de los ataques contra Ucrania tras el fin de una tregua de tres días.

El comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos rusas, Serguéi Karakáyev, informó al presidente Vladimir Putin sobre el éxito de la prueba del sistema. Poco después, el mandatario ruso aseguró que el país planea poner el Sarmat en servicio operativo antes de fin de año.

El lanzamiento del misil balístico intercontinental pesado de combustible líquido Sarmat HANDOUT - Russian Defence Ministry

El anuncio representó una nueva demostración de fuerza de Moscú en un contexto de alta tensión internacional y de negociaciones estancadas para poner fin a la guerra en Ucrania, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En paralelo al anuncio sobre el misil nuclear, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que las Fuerzas Armadas retomaron la llamada “operación militar especial” una vez concluido el cese del fuego que se extendió desde el viernes hasta el lunes.

Según la cartera de Defensa, durante la tregua las tropas rusas permanecieron en sus posiciones previas y respetaron el acuerdo. “Con la finalización del acuerdo de cese al fuego, las fuerzas rusas han seguido llevando a cabo la operación militar especial”, indicó el comunicado difundido este martes.

El presidente ruso Vladimir Putin mantiene una reunión por videoconferencia con el comandante de las fuerzas de misiles del país, Sergei Karakayev, sobre el exitoso lanzamiento del misil balístico intercontinental pesado Sarmat MIKHAIL METZEL - POOL

El reinicio de las operaciones coincidió con una nueva ola de ataques cruzados entre ambos países. Durante la madrugada, volvieron a sonar las alertas aéreas en Kiev por amenazas de drones, por primera vez desde el 8 de mayo.

En Kiev se escucharon explosiones y disparos de la defensa antiaérea. El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, informó que restos de drones impactaron sobre un edificio de 16 plantas y provocaron un incendio.

Además, el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Mikola Kaláshnik, denunció ataques contra “edificios residenciales e instituciones educativas”, aunque aseguró que no hubo víctimas.

Imagen del lanzamiento del Sarmat HANDOUT - Russian Defence Ministry

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de haber decidido “poner fin al silencio parcial” al lanzar unos 200 drones contra territorio ucraniano durante la noche. “Hemos declarado que responderíamos a todas las medidas tomadas por Rusia”, escribió en redes sociales.

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó en total 216 drones, de los cuales 192 fueron neutralizados.

Russia itself chose to end the partial silence that had lasted for several days. Overnight, more than 200 attack drones were launched against Ukraine. Aerial bombs were used again on the front – more than 80 of them, and over 30 air strikes were recorded. Attack drones were shot… pic.twitter.com/rhTnCWT8rn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2026

En el este de Ucrania, los ataques rusos dejaron al menos un muerto durante la noche. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, afirmó que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras más de veinte ataques con drones, artillería y bombas aéreas.

Según el funcionario, varias viviendas sufrieron daños, además de un edificio de nueve plantas y distintos vehículos.

El presidente ruso Vladimir Putin MIKHAIL METZEL - POOL

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas derribaron durante la noche 27 drones ucranianos luego del vencimiento de la tregua.

En medio de la reanudación de los combates, el Kremlin intentó mantener abierto el canal diplomático. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, sostuvo que todavía es “demasiado pronto” para hablar de “detalles concretos” sobre el final de la guerra, aunque afirmó que la situación permite pensar que el desenlace “se acerca”.

“La base acumulada en términos del proceso de paz nos permite decir que el final se acerca”, declaró Peskov ante periodistas.

El funcionario respondió así a declaraciones realizadas por Putin durante las celebraciones por la victoria soviética sobre la Alemania nazi, cuando afirmó que el conflicto en Ucrania “se acerca a su fin”.

Misil Sarmat HANDOUT - Russian Defence Ministry

Sin embargo, Peskov aclaró que por el momento no es posible discutir detalles específicos de un eventual acuerdo. También reiteró que Rusia sigue “abierta al diálogo” y que se trabajó en un “formato trilateral” bajo mediación estadounidense.

Según el portavoz, la ofensiva rusa “podría detenerse en cualquier momento” si el gobierno ucraniano toma “las decisiones necesarias”.

Moscú exige concesiones territoriales de Kiev, incluida la retirada completa de la región oriental del Donbass, parcialmente ocupada por tropas rusas.

Ucrania rechaza esas condiciones y las considera equivalentes a una capitulación.

ANSA, AFP, Reuters y Xinhua