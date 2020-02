"Parece que estamos en guerra": Testimonios desde las zonas afectadas en Italia

Un policía con barbijo bloquea una ruta que accede a Codogno, foco del brote en Italia Fuente: AP

ROMA.- "Parece una guerra... Está todo cerrado, no hay nadie por la calle, el silencio es impresionante y los supermercados ya están desabastecidos: en las góndolas ya no hay nada de larga conservación, como pastas, latas de conservas, agua mineral y sobre todo faltan desinfectantes y artículos de limpieza con lavandina, inhallables, al igual que los barbijos y el alcohol en gel".

donde hay riesgo de contraer el virus", cuenta Manuela, en diálogo telefónico condesde su casa de Barlassina, pueblo en provincia de Monza Brianza, en Lombardia, la región más afectada por el brote, con 172 casos.

Barlassina no se encuentra en l a "zona roja" epicentro del contagio, formada por 11 comunas de la provincia de Lodi, blindadas por las autoridades, que no dejan entrar ni salir a nadie. Pero, como muchos otros lugares, se ha vuelto un pueblo fantasma. "Está todo cerrado, nadie circula, nada sucede", cuenta Manuela, italiana que vivió hasta los 20 años en la Argentina, separada y madre de dos hijas. "Estamos a 60 kilómetros de Codogno, el pueblo de provincia de Lodi que es el foco del contagio, pero el problema no es estar cerca o no de ahí, sino que quienes han contraído el virus pueden no saberlo, por lo que es mejor quedarse en casa", advierte. Sus hijas Alessandra,de 21 años y Francesca, de 16, no tienen clases hasta nuevo aviso debido al cierre de escuelas y universidades. "Franci al principio decía 'qué bueno, no vamos al cole', pero la verdad es que hay mucho miedo, al punto que en la puerta del supermercado, que fue tomado por asalto por la gente, hay guardias que dejan entrar pocas personas a la vez, no más de cuarenta, para prevenir contagios", agrega. ¿Medidas exageradas? "No, es el único modo para contener el virus", asegura.

Consuelo Dondoni, empleada bancaria de 48 años, italiana pese al nombre español, residente en el pueblo de Somaglia, de 3500 almas, en provincia de Lodi, sí vive en la "zona roja". "Nos han puesto en cuarentena obligada por quince días y la verdad es que nunca, pero nunca en mi vida, me hubiera imaginado encontrarme en una situación semejante", cuenta a LA NACION, también en diálogo telefónico. "¿Cómo lo vivo? Por suerte no estamos obligados a quedarnos encerrados en casa, sino que podemos salir a dar paseos, por supuesto con barbijo, podemos ir a hacer compras a los dos almacenes del pueblo, donde sólo dejan entrar de a dos por vez y donde hay cola, así como en la farmacia, pero la situación es totalmente surrealista... No vuela una mosca y la desolación es total", describe. Consuelo, que vive junto a su marido Antonio, de 53 años, con quien no tiene hijos, intenta tomarse la situación, evidentemente grave, con espíritu deportivo. "Digamos que estamos con dos semanas de vacaciones forzadas, que hubiéramos preferido tomar en otro lado, pero tratamos de tomar la situación con una sonrisa, sin dramatismo", dice, al contar que como hay un tiempo primaveral, al margen de arreglar el jardín, hoy hasta se puso a tomar sol. "Mi mamá también vive en el pueblo, así que esta mañana fuimos a visitarla y ahora estamos con mi marido sentados en el sillón esperando la hora de cenar... En fin, son los primeros tres días de aislamiento, es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Pero creo que tampoco hay que minimizar y que si hay reglas deben ser respetadas, amén de que prevén fuertes multas a quien las trasgrede", afirma.

Almudena Aguero Pereda, española de 34 años que vive en Turín, capital de la región del Piamonte, desde hace 6 años y medio, casada con un italiano y madre de Irene, de 2 años, también dice que le parece estar en guerra. "Esto es una locura, la gente está muy asustada, se fueron al súper a comprar provisiones como si se acabara el mundo", cuenta Almudena, que es farmacéutica y trabaja en la farmacia del aeropuerto de Turín, donde ayer, protegida con guantes y mascarilla, vendió sin parar barbijos y alcohol en gel. "Hoy no trabajo, estoy en casa cuidando de mi niña que va a una guardería privada que ha cerrado sus puertas, pero pienso que hay demasiado alarmismo... Yo no estoy asustada porque no somos población de riesgo, sino que son las personas ancianas y con bajas defensas", dice. "Mi marido, que es ingeniero, aún no sabe si a partir de mañana trabajará desde casa, como han decidido varias empresas, pero yo mañana me iré a trabajar tranquila, aunque mis parientes en España están en vilo, más preocupados que yo... No sé qué se está viendo desde afuera", comenta.

Coincide Roberto Torchio, neumólogo que también vive en Turín. "Hay mucho miedo, el asalto a los supermercados y la compra compulsiva de barbijos y alcohol en gel, incluso a precios obscenos, lo refleja, pero no tiene sentido porque este virus es como una gripe, que no presenta grandes síntomas y que después se acaba", asegura a LA NACION. "Claro, los ancianos tienen otras implicancias, pero la verdad es que hay mucho miedo, miedo psicológico y sí, la sensación de muchos es estar en guerra".