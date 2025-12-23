Trump lanza una nueva amenaza a Maduro y escala la tensión con un ataque en el Pacífico

WEST PALM BEACH, Florida.– La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este lunes, luego de que el presidente Donald Trump lanzara una nueva advertencia directa a su par Nicolás Maduro, en paralelo al endurecimiento de los operativos navales de Washington contra petroleros vinculados a Caracas.

“Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro”, advirtió Trump durante una conferencia de prensa en Florida. Consultado sobre si su gobierno busca forzar la salida del líder chavista, fue aún más explícito: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, dijo, en alusión a una eventual dimisión.

Un hombre observa dos petroleros de crudo que permanecen anclados en el lago de Maracaibo, cerca de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela, el 17 de diciembre de 2025. ALEJANDRO PAREDES� - AFP�

El mandatario estadounidense interrumpió brevemente sus vacaciones para realizar el anuncio, acompañado por sus principales asesores de seguridad nacional, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Allí ratificó su disposición a intensificar la campaña de presión iniciada hace cuatro meses contra el gobierno venezolano, una ofensiva que comenzó con el argumento de combatir el narcotráfico pero que fue ampliándose hacia un cerco político, económico y militar.

Las declaraciones coincidieron con el segundo día consecutivo de persecución a un petrolero sancionado que, según la Casa Blanca, integra una “flota clandestina” utilizada por Venezuela para evadir las sanciones estadounidenses. El buque navega —de acuerdo con Washington— con bandera falsa y enfrenta una orden judicial de incautación. “Está avanzando y terminaremos capturándolo”, afirmó Trump.

Se trata del tercer tanquero perseguido en pocos días. El sábado, la Guardia Costera incautó el Centuries, con bandera panameña, y el 10 de diciembre había capturado el Skipper, otro petrolero sancionado registrado también en Panamá. Tras esa primera incautación, Trump anunció un “bloqueo” a Venezuela y reforzó la presión sobre su sector petrolero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el club Mar-a-Lago de Trump, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Alex Brandon - AP

Ataques en el Pacífico

En paralelo a las operaciones en el Caribe, las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron este lunes un nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental que, según señalaron, contrabandeaba drogas. El operativo dejó una persona muerta, informó el Comando Sur.

En un mensaje difundido en redes sociales, el comando indicó que “la inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación. Un video oficial muestra agua salpicando junto al casco del bote, seguido por un segundo impacto tras el cual la parte trasera se incendia. En las imágenes finales, la embarcación aparece a la deriva, envuelta en fuego.

Narcolancha

Registros audiovisuales de ataques anteriores muestran botes que estallan repentinamente, lo que sugiere el uso de misiles o proyectiles similares a cohetes. Según cifras oficiales, al menos 105 personas murieron en 29 ataques conocidos desde septiembre, un balance que provocó un creciente escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos. Las críticas apuntan a la falta de evidencia pública sobre la identidad de los blancos y advierten que los operativos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno de Trump sostiene que estos ataques buscan frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre Maduro, en el marco de una estrategia regional más amplia.

Respuesta de Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto el 21 de diciembre de 2025. PRESIDENCIA DE VENEZUELA� - PRESIDENCIA DE VENEZUELA�

Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. En un acto con productores transmitido por la televisión estatal, Maduro afirmó que a Trump “le iría mejor con el mundo” si se concentrara en los problemas económicos y sociales de Estados Unidos. “Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países”, dijo, y criticó que, según él, el mandatario republicano dedique “el 70%” de su discurso a Venezuela.

La retórica se endureció aún más con las declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo. Cabello advirtió que Venezuela responderá si Trinidad y Tobago presta su territorio para un ataque contra Caracas, en alusión a la cooperación militar de ese país con Estados Unidos y al despliegue de radares y personal estadounidense en la isla de Tobago.

Las tensiones se dan en un contexto de creciente militarización del Caribe. Desde agosto, Estados Unidos desplegó una presencia naval inusual en la región, inicialmente enfocada —según la Casa Blanca— en combatir el narcotráfico, pero que el chavismo denuncia como una agresión directa.

Motociclistas que apoyan al presidente venezolano Nicolás Maduro participan en una caravana para protestar contra Estados Unidos en Caracas, el 22 de diciembre de 2025. PEDRO MATTEY� - AFP�

El impacto del conflicto ya trasciende el eje bilateral. Rusia comenzó a evacuar a familiares de sus diplomáticos en Caracas, según fuentes de inteligencia europeas, que describen el panorama con “tonos muy sombríos”. Aunque Moscú aseguró que su embajada sigue operativa, la salida de mujeres y niños sugiere preparativos ante una posible crisis mayor. Rusia y China expresaron públicamente su respaldo a Maduro y denunciaron la escalada de Washington.

Con petroleros perseguidos, ataques letales en alta mar y aliados regionales bajo presión, el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela entra así en una fase de máxima tensión, con un costo humano creciente y un horizonte cada vez más incierto.

Agencias AP y AFP