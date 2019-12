Paul Volcker: uno de los pilotos de la crisis de 2008

1927-2019

Daniel Trotta SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019

WASHINGTON.- Paul Volcker, el expresidente de la Reserva Federal que controló la inflación en Estados Unidos en la década de 1980 y que luego inspiró duras reformas a Wall Street tras la crisis financiera global, murió ayer a los 92 años, de acuerdo con su hija Janice Zima.

Volcker, que sufría de cáncer de próstata, fue el primero en llevar el estatus de celebridad al rol de jefe del banco central estadounidense. Presidió la Fed entre 1979 y 1987. Al igual que su sucesor, Alan Greenspan, Volcker podía calmar o alentar a los mercados financieros con solo un vago murmullo.

En 2018, Volcker -que medía 2,03 metros- publicó las memorias Keeping at it: The quest for sound money and good government y expresó preocupaciones sobre la dirección del gobierno federal y la pérdida de respeto por la administración.

"El problema central es que nos estamos convirtiendo en una plutocracia", le dijo a The New York Times en 2018. "Tenemos una enorme cantidad de personas enormemente ricas que se han convencido de que son ricas porque son inteligentes y constructivas. Y no les gusta el gobierno y no les gusta pagar impuestos".

En 2009 comenzó a trabajar como un asesor financiero clave de Barack Obama y enfrentó una tormenta de tensiones financieras, rescates gubernamentales y las consecuencias de la recesión más profunda desde la Gran Depresión de la década de 1930.

Trabajando para ayudar a la economía estadounidense a recuperarse de la crisis de 2008, propuso lo que se conoció como la regla Volcker, que restringía a los bancos de realizar inversiones de alto riesgo con el dinero de los depositantes. Volcker, que puso frenos a la economía como ningún otro jefe de la Fed, también enfrentó críticas de legisladores en la década de 1980.

Nieto de inmigrantes alemanes, apasionado por la pesca con mosca y conocido por su austeridad, Volcker nació en 1927 en Cape May, Nueva Jersey, y estudió en Princeton y Harvard.

Padre de dos hijos, se volvió a casar a los 83 años, en 2010, con su asistente, 12 años después de la muerte de su primera esposa, Barbara.