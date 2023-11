escuchar

MADRID.– El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, pidió este miércoles al Parlamento que vuelva a investirlo, en un discurso en el que alertó sobre los peligros de la ultraderecha y defendió su pacto con los independentistas basado en el “diálogo” y el “perdón” y aseguró que el Partido Popular (PP) “condujo al desastre en Cataluña”, seguro de tener éxito en la votación del jueves gracias al apoyo de los catalanes obtenido a cambio de una muy controvertida ley de amnistía.

En el poder desde junio de 2018, Sánchez tomó la palabra este miércoles ante el Congreso de los Diputados para presentar sus prioridades para un nuevo mandato de cuatro años.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión del debate de investidura como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid Alejandro Martínez Vélez - Eur - Alejandro Martínez Vélez - Eur

El mandatario consiguió el apoyo público de seis partidos más pequeños para asegurarse la mayoría absoluta de 176 votos a favor de reeditar su gobierno de coalición en minoría con el grupo izquierdista Sumar.

La controversia giraba en torno a acuerdos firmados con dos partidos separatistas catalanes, Junts y ERC, que incluían un compromiso de aprobar una ley de amnistía que eximiría a cientos de separatistas catalanes inmersos en problemas legales por su papel en el intento fallido de secesión en 2017 de la región nororiental. Los acuerdos incluyen al expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que está prófugo de la justicia española desde su huida a Bélgica hace seis años.

“La amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y su vigencia”, sostuvo Sánchez ante los parlamentarios. “Esta amnistía va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas no comparto y cuyas acciones rechazo. Pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos que se vieron arrastrados por el procès”.

España es un país formidable. Y puede ser aún mejor. Va a ser aún mejor.



Será mejor si procuramos una vida mejor para todos. Si nos sentimos ligados los unos a la suerte de los otros.



A ese propósito quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos cuatro años. pic.twitter.com/vopEyUpvzz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 15, 2023

“A estas alturas de nuestra historia democrática los ciudadanos no debemos, no podemos ser ingenuos. El problema del PP con Vox no es la amnistía a los líderes del procès, el problema es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de julio”, defendió el mandatario socialista.

Sánchez, que quedó segundo por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo en las legislativas de julio, convocadas tras la debacle de la izquierda en las municipales de mayo, tiene asegurados los apoyos necesarios para continuar en el poder.

A diferencia del líder de la derecha, que no consiguió los votos para ser investido, Sánchez, conocido por su capacidad para sobrevivir políticamente, obtuvo el respaldo de numerosas formaciones políticas en las últimas semanas.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (R), junto a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, escucha mientras el primer ministro en funciones de España, Pedro Sánchez, habla durante un debate parlamentario en vísperas de una votación para elegir al próximo primer ministro de España, en el Congreso de los Diputados en Madrid el 15 de noviembre de 2023. JAVIER SORIANO - AFP

El secretario general del PSOE afirmó que avanzará en una agenda que garantice “una mejor convivencia en nuestro país (...) para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia”.

“En Cataluña y en otros territorios de nuestro país hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes. El gobierno de coalición progresista no comparte esa idea, creemos que una España unida es una España mejor, más próspera, más fuerte”, señaló.

El mandatario apuntó que el intento de unir a España del PP había generado “la mayor crisis territorial, institucional y constitucional de nuestra democracia. La receta del PP condujo al desastre y no conviene ir por ese camino”. Y agregó: “Hemos apostado por la vía del diálogo, por la vía del perdón, por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son distintas. Por eso indultamos a los líderes del procès”.

Los policías se encuentran junto a un vehículo policial frente a manifestantes reunidos durante un debate parlamentario en vísperas de una votación para elegir al próximo primer ministro de España, en Madrid el 15 de noviembre de 2023. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

En los primeros minutos de su discurso de investidura, Sánchez criticó las medidas aplicadas por los gobiernos locales de la derecha del PP y de la ultraderecha de Vox, elegidos en los comicios de mayo. Acusó a Feijóo de haberse “adentrado en el camino de la perdición sumándose al club de (Donald) Trump, (Victor) Orban, (Marine) Le Pen y (Santiago) Abascal”.

Además, el socialista prometió una serie de medidas, como ampliar el transporte público gratis para jóvenes y personas con discapacidad en España, una ley de representación paritaria que ayude a “romper los techos de cristal”, y “reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba”.

Israel y Milei

El premier en funciones señaló que su “primer compromiso de esta legislatura es que el nuevo gobierno va a trabajar en Europa y en España para reconocer al Estado palestino”.

En 2014, el Parlamento español adoptó, por casi unanimidad, una proposición no de ley, sin carácter vinculante, que instaba al gobierno entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy a reconocer a Palestina como Estado.

El candidato a presidente pidió que “el reconocimiento de los palestinos de su Estado sea avalada por la comunidad internacional” y exigió a Israel detener “la matanza indiscriminada de palestinos”.

Durante la primera sesión del debate de investidura como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, Sánchez defendió ley de amnistía registrada que beneficia a los implicados del 'procés'. Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

También llamó a un “alto el fuego inmediato de Israel en Gaza” y al mismo tiempo dijo que “estamos con Israel en la respuesta al atentado que sufrió”, y pidió una “conferencia de paz urgente”, además de la “inmediata liberación de los rehenes”.

Sánchez dedicó unos minutos para hablar sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo en la Argentina y apuntó contra el candidato libertario Javier Milei, luego de que el expresidente Mariano Rajoy le haya dado su apoyo público al economista argentino.

“Hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina”, dijo Sánchez, que recordó que para el libertario “la justicia social es una aberración” y que para la presidenta del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “la justicia social es un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia”.

La gente protesta contra el debate de investidura un día antes de que el líder socialista busque el respaldo de la cámara para formar un nuevo gobierno en el cercano Parlamento español en Madrid, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. Los manifestantes protestan contra el acuerdo socialista español para conceder amnistía a Separatistas catalanes a cambio de apoyo al nuevo gobierno. Andrea Comas - AP

“Este gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración, antes al contrario, la consideramos la condición misma de la vida en sociedad”, zanjó.

Si Sánchez, que gobierna desde 2018 y es uno de los líderes socialistas que más tiempo lleva en el poder en Europa, perdiera la votación del jueves, tendría una segunda oportunidad el sábado, cuando solo necesitaría más votos a favor que en contra.

El acuerdo de amnistía ha provocado protestas en Madrid e incluso en Barcelona, la capital de Cataluña. Los opositores al acuerdo también se concentraron este miércoles a las puertas del Congreso para oponerse a la investidura de Sánchez.

Los partidos conservadores y de ultraderecha en la oposición acusan a Sánchez de traicionar a la nación al conceder la amnistía para mantenerse en el poder. Se esperaban más protestas el miércoles en el centro de Madrid, donde el edificio del Congreso estaba bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Los jueces españoles han criticado duramente la propuesta de amnistía, que han tachado de intrusión de la rama legislativa en la separación de poderes. La Unión Europea está revisando el texto.

Si Sánchez consigue apoyo suficiente en la cámara de 350 escaños, la formación del nuevo gobierno pondría fin a un periodo de incertidumbre política desde las elecciones inconcluyentes del 23 de julio, que dejaron un parlamento muy fracturado.

