escuchar

Antes de las últimas elecciones, Pedro Sánchez pidió el voto de los españoles negando la posibilidad de la amnistía. Salió segundo y para formar gobierno ha elegido pactar con lo que parecía imposible: los independentistas vascos y catalanes.

El verbo es correcto: ha elegido. Se trata de una decisión. No es que no le ha quedado más remedio, ha tomado una decisión concreta de arrodillarse ante estos señores, algunos de los cuales viven todavía hoy prófugos de la justicia, como el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Este último era presidente de la Generalitat de Cataluña cuando promovió el referéndum ilegal de Independencia de 2017, que llevó a que unas 8000 empresas dejaran esa Comunidad Autónoma.

El eurodiputado y expresidente catalán Carles Puigdemont (i) en Bruselas el 2 de marzo de 2020 y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Cumbre del Grupo Euromediterráneo en Alicante el 9 de diciembre de 2022. KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Para alzarse con el poder, Sánchez ha aceptado innúmeros chanchullos que van directamente en contra del Estado que gestiona, como condonarle a Cataluña deudas por 15.000 millones de euros. Esas deudas las pagarán todas las españolas y españoles. Como es obvio, otras comunidades se pusieron en la fila para trinar por semejante inequidad. Con algunos, aquellos que pueden darle votos, Sánchez negocia como si la sábana fuera larga, pero es corta.

Lo hilarante es que en las últimas elecciones la sociedad quitó su apoyo al arco independentista: perdieron 700.000 votos. Sin embargo, en la alquimia electoral, esos escasos y gravitantes votos les han rendido como nunca. Jamás salió tanto jugo de tan pocos limones.

De modo que el fuego de aquella gran tensión entre esa Comunidad y el Estado Nacional estaba comenzando a ser sofocado por los electores, pero ha sido el mismísimo presidente del gobierno el que lo ha avivado. El Estado Nacional alimentando a los detractores de España. En la vasta orografía política, España está caminando por el precipicio de esa montaña llamada democracia.

Trabajamos para seguir construyendo una Unión Europea equitativa y próspera, abierta e integradora; porque nuestros logros contribuyen a un futuro mejor.



📸 Foto de familia del Congreso del @PES_PSE que se está celebrando en la ciudad de Málaga.#PESCongress #AdelanteEuropa pic.twitter.com/bS8o52gy9r — PSOE (@PSOE) November 10, 2023

Sánchez está amnistiando a políticos acusados, entre otras cosas, de sedición y malversación agravada. Es decir, de haber atentado contra la Constitución y de haber robado para ese fin. Al amnistiar a sus detractores, Sánchez se transforma en un médico que mata a España diciendo que la está curando.

Los independentistas le han impuesto requisitos coloridos e impensables en el pacto como, por ejemplo, hablar de lawfare (algo que ha hecho trinar al poder judicial) o colocar mediadores internacionales con reuniones fuera de España. Sánchez, desde luego, ha aceptado. España entonces se decidirá fuera de España, malabarismos de la izquierda cipaya.

El mediador internacional se encargará de “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. ¿Por qué un mediador internacional entre dos fuerzas políticas que pactan?

Manifestantes sostienen una pancarta en la que se lee "Edro Sánchez, recuerda que Judas se ahorcó. Toma nota!" durante una protesta convocada por movimientos de extrema derecha y ultraderecha contra las negociaciones del Gobierno para conceder una amnistía a las personas implicadas en el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017, cerca de la sede del Partido Socialista Español (PSOE) en Madrid THOMAS COEX - AFP

La respuesta la ha tenido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños: “Ni Junts se fía de nosotros, ni nosotros de ellos”. No más preguntas señor juez.

Para más claridad sobre la cooperación amorosa que dejará un Estado renovado, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dicho: “No hemos renunciado a nada, ha renunciado el PSOE”. Junts le ha robado al PSOE todo lo que quiso.

Sánchez, un camaleón moral

El separatismo está motivado, estaba adormecido y la sed de poder de Sánchez lo ha hecho resucitar. Primero, en 2021, con la aprobación del Consejo de Ministros de la concesión de indultos a los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del procés y ahora con esto. El Ave Fénix está de regreso, volando entre nosotros.

Entretanto, organizaciones de policías, guardias civiles, sindicatos, empresarios, inspectores de hacienda, diplomáticos y algunos dirigentes del PSOE han alzado la voz ante la promiscuidad de lo acordado.

El dirigente del Partido Socialista Obrero Español y actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aplaude durante una reunión del comité ejecutivo en Madrid, España, el lunes 24 de julio de 2023. (AP Foto/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

Pero Sánchez, el rey Sol que tranquilizaba a la población con que la amnistía jamás ocurriría, se ha levantado rozagante hoy y cree que tiene espalda para todo. Ha decidido, entonces, que él será el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Un democrático shampoo 3 en 1, que le pasará el peine a todos los españoles.

Sánchez pasará a la historia como el hombre que ha subastado a esta gran nación. Este camaleón moral, miente una vez más mirando sereno a la cámara. Como ese padre impúdico que golpea y acaricia al mismo tiempo, susurra trémulo: “Esto lo hago por ustedes, esto lo hago por España”.

Nicolás José Isola es filósofo, PhD, coach ejecutivo y experto en storytelling. Fue consultor de la UNESCO.