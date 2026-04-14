Pedro Sánchez habló luego de que procesaran a su esposa por corrupción y malversación

Luego de que la Justicia española procesara a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, el presidente del Gobierno español habló desde China y defendió la inocencia de su pareja.

“Ayer conocimos esta nueva noticia. Yo lo dije siempre: le pido a la Justicia que haga justicia“, expresó en una conferencia de prensa luego de su encuentro con Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

Y sentenció: “Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más".

Pedro Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez

De esta forma, apeló a la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien aseguró que la primera dama utilizó su cercanía con el presidente español para provecho personal con características “más propias de regímenes absolutistas como el del rey Fernando VII”. El magistrado ya adelantó a sus superiores que pretende que la mujer de Sánchez sea juzgada ante un jurado popular, una medida que la Audiencia de Madrid tendrá que valorar en las próximas semanas.

La esposa del presidente se encuentra actualmente en China, acompañando a Sánchez en una gira oficial, mientras el caso sigue en desarrollo y a la espera de definiciones sobre un eventual juicio.

Aunque será juzgada por cuatro delitos, el tráfico de influencia es la principal acusación contra la mujer de 55 años. El magistrado sostuvo que desde que Sánchez tomó posesión como presidente, el gobierno tomó decisiones en favor de su esposa y su entorno.

La causa contra Gómez

Gómez fue nombrada directora del “África Center” de la universidad IE de Madrid, poco después de que Sánchez asumiera como presidente. Una de las denuncias principales contra ella apunta a este período. Una investigación de El Confidencial vinculó el trabajo de Gómez en la organización con la empresa española de turismo Wakalua, del grupo Globalia, que a su vez es propietario de la compañía Air Europa.

Gómez tenía un bajo perfil político hasta antes de este escándalo. JAVIER SORIANO - AFP

Según lo revelado, Wakalua financió dos becas del África Center y pagó pasajes de avión para Gómez y otra autoridad del IE en 2019. A fines de 2020, durante la pandemia, el gobierno de Sánchez financió y “rescató” a la empresa aérea, que había sido afectada por la caída del tráfico aéreo debido a la crisis sanitaria.

En 2023, Gómez volvió a la Universidad Complutense de Madrid (donde desde 2014 codirigía el Máster Propio de Fundraising) para codirigir un máster de Transformación Social Competitiva. Por este vínculo también le pesa una sospecha: porque, por su cargo en la Complutense, firmó cartas de apoyo a un empresario tecnológico para que consiguiera subsidios del Estado para realizar cursos destinados a jóvenes y desempleados.