El flamante vicepresidente español defendió el acuerdo UE-Mercosur y anunció la regularización de miles de inmigrantes

MADRID.– Su paso parsimonioso y su voz sin estridencias confirman que Carlos Cuerpo no es un político de raza, sino un funcionario técnico que supo ganar protagonismo cerca de Pedro Sánchez hasta ser nombrado –hace dos semanas– vicepresidente primero del gobierno español. Este extremeño, 45 años, hizo todos los deberes desde el Ministerio de Economía para mostrar las cifras de crecimiento que sustentan el paso del socialismo y amortiguan las turbulencias políticas por los casos de corrupción.

El nuevo vicepresidente primero del gobierno español, Carlos Cuerpo, en conferencia de prensa. Fuente: Iván Ruiz Mario Gómez

Había pasado casi una hora de entrevista con LA NACION y un puñado de corresponsales extranjeros cuando Cuerpo nombró a la Argentina: la puso como un “ejemplo clásico” de lo que podía pasar si, a raíz del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, la carne argentina inundaba las góndolas de los supermercados españoles desplazando a los productores locales.

El acuerdo entre los bloques

El vicepresidente defendió el acuerdo entre los bloques por “el impacto positivo” que despertará en las exportaciones españolas de distintos sectores, como el vino o el aceite de oliva, que –aseguró– podrían crecer entre el 30% y el 40%. Como Cuerpo, el Partido Socialista (PSOE) es uno de los férreos defensores en Bruselas de la alianza comercial con el Mercosur porque, además, podría favorecer a las multinacionales españolas con intereses en Sudamérica.

Este acuerdo, que todavía está pendiente de ser aprobado en el Parlamento Europeo, se metió en las campañas electorales durante los últimos meses por los reclamos del campo español ante las posibles consecuencias negativas que podría ocasionarle. La ultraderecha tomó como bandera política esas manifestaciones y le sacó rédito político en regiones donde el electorado agropecuario tiene ascendencia, como Extremadura y Castilla La Mancha, donde Vox obtuvo sorprendentes resultados.

Carlos Cuerpo. Fuente: X

Quizás por eso, el vicepresidente defendió durante la entrevista con LA NACION el acuerdo con el Mercosur, pero también fue contundente con las medidas que prepara España para cuidar a sus ganaderos en caso de que la carne argentina desplace a la carne española, una de las preferidas dentro de Europa, por su buena relación calidad–precio.

“Hay que atender a los sectores que puedan verse afectados por los productos del Mercosur. La carne argentina es el ejemplo clásico. La solución que hemos encontrado es un triple sistema de protección para nuestra ganadería, empezando por un límite sobre la cantidad que se puede exportar. Voy a ser muy gráfico: será un filete por persona por año. Será un filete más grande o más pequeño, 300 o 400 gramos de carne por persona. Pero ese será el límite”, explicó Cuerpo.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habla en el Congreso de los Diputados, en Madrid, España, el 25 de marzo de 2026 Cheng Min - XinHua

El vicepresidente aclaró, además, que si esta medida no es suficiente, España no dudará en limitar las exportaciones de carne mediante la aplicación de “cláusulas que paralicen la llegada de este tipo de productos”.

Después de 25 años de negociaciones, el acuerdo Unión Europea–Mercosur está a punto de ponerse finalmente de poner en práctica. El senado argentino lo aprobó en febrero pasado y también Brasil, Uruguay y Paraguay refrendaron la iniciativa. Días después, la Comisión Europea decidió que el pacto se aplique de forma provisoria desde el próximo 1 de mayo, ya que todavía quedan etapas administrativas dentro de la UE, como la aprobación del Parlamento Europeo, donde más rechazo ha despertado.

La regularización de inmigrantes

Cuando la mayoría de los países de Europa aplican políticas para limitar la inmigración, Sánchez anunció en noviembre una medida que parece ir a contracorriente: una regularización masiva para extranjeros que viven en España que podría involucrar 750.000 personas, entre ellas, miles de argentinos que residen en el país sin papeles.

El decreto, que sería aprobado esta semana por el gobierno, tiene previsto incorporar a medio millón de personas al mercado de trabajo. Aunque no hace referencia directa a las críticas opositoras, que cuestionan la medida por un posible “efecto llamada” de desplazados de Medio Oriente en plena guerra, Cuerpo defendió la decisión desde las cuentas públicas: habrá -sostiene- “un impacto positivo para la economía a través de varios canales, como el mercado laboral y los ingresos públicos”.

Carlos Cuerpo. Fuente: X

El vicepresidente aseguró, además, que la regularización de migrantes era también una demanda impulsada por el establishment español, ya que los empresarios encuentran poca mano de obra. “Las empresas nos señalan ahora mismo que necesitan más trabajadores porque tienen muchas vacantes en casi todos los sectores, en distintos niveles de cualificación. Esta medida viene para corregir ese desajuste en nuestro mercado laboral”, explicó.

Antes de terminar, Cuerpo dijo que la medida será apenas el primer paso de un desafío de “cohesión social” para los nuevos migrantes en España. También será todo un reto administrativo para el Estado, que prevé una avalancha de solicitudes que podrían superar los 800.000 trámites en pocos días, entre ellos, unos 40.000 argentinos que pedirán su primer pasaporte europeo.