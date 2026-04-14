Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 14 de abril

Pakistán propuso abordar una segunda ronda de negociaciones para encontrarle fin al conflicto en Medio Oriente, según informó The Guardian. Podría volver a ocurrir en los próximos días -antes de que finalice el alto el fuego- en Islamabad, como sucedió en la primera ocasión. , antes de que finalice el alto el fuego.

El medio inglés también indicó que, en ese marco, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que “la desesperación de los iraníes por llegar a un acuerdo no hará sino aumentar el bloqueo naval, sumamente efectivo, que el presidente Trump ha impuesto".