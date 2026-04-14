Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 14 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Pakistán vuelve a proponerse como sede de negociación
Pakistán propuso abordar una segunda ronda de negociaciones para encontrarle fin al conflicto en Medio Oriente, según informó The Guardian. Podría volver a ocurrir en los próximos días -antes de que finalice el alto el fuego- en Islamabad, como sucedió en la primera ocasión. , antes de que finalice el alto el fuego.
El medio inglés también indicó que, en ese marco, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que “la desesperación de los iraníes por llegar a un acuerdo no hará sino aumentar el bloqueo naval, sumamente efectivo, que el presidente Trump ha impuesto".
La caída de Viktor Orban sacude a Trump y a la derecha conservadora de Estados Unidos
WASHINGTON.– Las elecciones más importantes del fin de semana tuvieron lugar en un pequeño país europeo situado a casi medio mundo de distancia de Washington, pero la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orban, tiene importantes repercusiones en Estados Unidos.
Esto se debe a que el presidente Donald Trump y muchos conservadores estadounidenses han apoyado durante mucho tiempo a Orban, quien se ha convertido en un ícono entre la derecha global por su postura antiinmigrante.
¿Es o se hace? El comportamiento errático y los exabruptos de Trump reavivan el debate sobre su salud mental
WASHINGTON.- El comportamiento errático y los exabruptos del presidente Donald Trump en las últimas semanas han recalentado el debate que lo persigue en el escenario de la política norteamericana desde hace una década: ¿Está loco o se hace?
Con su serie de comentarios inconexos, difíciles de seguir y muchas veces plagados de insultos, coronados por su amenaza de borrar a Irán del mapa y por su alucinado ataque contra al Papa, al que calificó de “débil contra el crimen, pésimo en política exterior”, Trump ha dejado a muchos con la imagen de un autócrata trastornado y enloquecido por el poder.
La Casa Blanca rechaza esa lectura y dice que Trump es filoso y mantiene a sus críticos en vilo. Pero los exabruptos de Trump siembran dudas sobre el liderazgo de Estados Unidos en tiempos de guerra. Si bien el país ya ha tenido presidentes cuya capacidad fue puesta en tela de juicio —el más reciente, el octogenario Joe Biden, cuyo deterioro fue evidente para la opinión pública—, nunca en la historia moderna la estabilidad mental de un presidente había sido objeto de un debate tan público y exhaustivo, y con consecuencias tan serias.
Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo
WASHINGTON.- En medio de amenazas cruzadas por un operativo naval que elevó al máximo la tensión en Medio Oriente, las fuerzas de Estados Unidos empezaron este lunes el bloqueo de los puertos y zonas costeras de Irán anunciado por Donald Trump, con el que el presidente busca forzar al régimen a retomar las negociaciones diplomáticas tras el fracaso de la cumbre en Islamabad que dejó paralizado el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.
El mandatario norteamericano, quien desató una fuerte disputa con el Vaticano al arremeter contra el papa León XIV por sus posturas sobre la guerra, afirmó que Teherán se puso en contacto este lunes con Washington para entablar una nueva ronda de diálogo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, también señaló que seguían en curso las gestiones para reencauzar un acercamiento entre ambos bandos.
Qué pasará con el Estrecho de Ormuz
En su visita a LN+, el analista internacional Mauro Embe analizó el impacto que podría tener para la economía global que Donald Trump bloquee el estratégico tránsito de los buques petroleros.
Vance sobre negociaciones con Irán: “La pelota está de su lado”
El vicepresidente estadounidense afirmó que depende de Irán que se produzcan conversaciones más directas con Estados Unidos.
“Es una pregunta que lo mejor sería plantear a los iraníes, porque la pelota está realmente en su tejado”, declaró en diálogo con Fox News.
Y agregó: “Debemos contar con su compromiso definitivo de no desarrollar un arma nuclear. Y creo que si los iraníes están dispuestos a llegar a un acuerdo, entonces este puede ser un trato muy beneficioso para ambos países. Si no están dispuestos a llegar a un acuerdo, es su decisión”.
Asimismo, añadió que el equipo iraní en Pakistán no estaba en condiciones de “llegar a un acuerdo”, razón por la cual, según él, Estados Unidos se retiró tras 21 horas de negociaciones.
En el cierre de la entrevista, expresó: “Creo que realmente hay una gran oportunidad aquí, pero creo que depende de los iraníes dar el siguiente paso”.
La Armada de Estados Unidos tiene al menos 15 buques que podrían participar en el bloqueo en el Estrecho Ormuz
La Armada de Estados Unidos tiene al menos 15 buques —entre ellos un portaaviones y 11 destructores— en la región de Oriente Medio, mientras la Armada inicia un bloqueo marítimo al tráfico hacia y desde los puertos de Irán por orden del presidente Donald Trump, según informó CNN en base a declaraciones de un funcionario norteamericano.
Aún no está claro dónde se encuentra exactamente cada barco ni cuáles podrían estar participando en el bloqueo.
“Los precios de la energía se mantendrán altos”, aseguró un funcionario de Trump
Es probable que los precios del petróleo suban hasta que los petroleros logren atravesar el estrecho de Ormuz, que se encuentra bloqueado, pero eso podría cambiar en las próximas semanas, dijo el lunes el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
“Los precios de la energía se mantendrán altos, e incluso podrían seguir subiendo, hasta que un tráfico marítimo significativo circule por la principal vía fluvial”, declaró Wright a los asistentes a la conferencia Semafor World Economy. En ese momento, los precios del petróleo alcanzarán su punto máximo, afirmó, y prevé que esto ocurra “en las próximas semanas”.
Por qué es clave el estrecho de Ormuz en la guerra y cómo impactará el bloqueo, según un experto internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo capítulo en la guerra de Medio Oriente al anunciar un bloqueo naval a Irán, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana.
Uno de los puntos más sensibles y alcanzados por esta decisión es el estrecho de Ormuz, un paso clave y estratégico para el petróleo, que se verá afectado por estas horas por esta medida que eleva la tensión entre ambos países.
La operación comenzó a las 11 de la Argentina, luego de que el Comando Central estadounidense (Centcom) anunciara previamente quese aplicaría a todas las embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes, independientemente de su bandera. Sin embargo, Washington aclaró que permitirá el tránsito de buques entre destinos no iraníes a través del estrecho.
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