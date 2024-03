Escuchar

MADRID.- El presidente de España, Pedro Sánchez, retó este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigir la dimisión de su compañera de filas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja.

En un tenso duelo parlamentario en el pleno del Congreso con acusaciones mutuas de corrupción, Sánchez lanzó: “Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenga coraje que sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor [Pablo] Casado”, en referencia al anterior presidente del Partido Popular, quien fue sustituido luego de expresar sus dudas sobre un caso de presunta corrupción que precisamente involucraba a Ayuso.

El Sr. Feijóo desarrolló, siendo alto cargo de la Xunta de Galicia, una estrecha amistad con un capo del narcotráfico y ha llegado a lo más alto de su partido político.



Con ese historial, en mi partido no habría llegado ni a concejal de pueblo. pic.twitter.com/mNhU9R6nKs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 13, 2024

La presidenta de la Comunidad de Madrid ahora está nuevamente en el centro de la polémica en España debido a una causa que involucra a su pareja, Alberto González Amador, quien fue denunciado por defraudación tributaria y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía firmó el 13 de febrero pasado esta presentación que se conoce ahora contra un grupo de cinco personas, donde está incluido el novio de la referente del Partido Popular (PP).

El total del desfalco, de acuerdo a lo estipulado por la Hacienda española, sería de más de 350.000 euros, según informó el diario El País. El grupo habría recurrido a este accionar ilícito durante la pandemia de coronavirus, en 2020 y 2021, a través de una trama de facturas falsas con las que buscaba reducir costos en medio de un incremento de operaciones.

Pedro Sánchez está amenazado por la corrupción.



🔴 La corrupción política por comprar la Presidencia a cambio de impunidad.

🔴 La corrupción económica de la #LaTrama.



Ni siquiera da explicaciones de lo que solo él puede contestar.

Pura desesperación. pic.twitter.com/M7KPK3UO48 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 13, 2024

En respuesta, el jefe de la oposición invitó a Sánchez a dar “la cara” por la “trama de corrupción” en el llamado caso Koldo, que ha destapado una trama empresarial y de contactos al más alto nivel supuestamente formada para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas valorados en 54 millones de euros, y que según Núñez Feijóo “probablemente” afecta al presidente.

“Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted”, insistió Núñez Feijóo al tiempo que le pidió que dé “explicaciones” para aclarar “hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción”.

“Cuánto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación”, exclamó el líder del PP, que ha espetado al presidente del Gobierno: “Se está investigando a su Gobierno y se lo está investigando a usted”.

Sin embargo, Sánchez presumió de “colaborar con la Justicia” en el caso de las barbijos, “rendir cuentas ante las Cortes Generales creando una comisión de investigación” y “asumiendo sus responsabilidades políticas sin doble vara y sin leyes del embudo”.

La respuesta de Ayuso

Tras el acalorado debate entre el presidente español y el líder del PP en el Congreso, Díaz Ayuso apareció en escena y dijo en conferencia de prensa en Leganés que Sánchez busca desestabilizarla a través de “su destrucción personal”.

“Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 300.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo”, aseguró Ayuso.

“Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja, ¿hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra mi pareja”, defendió.

📺 TV en DIRECTO | Ayuso: "Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él" https://t.co/3iMbShJbgF pic.twitter.com/FVNtjsfycX — EL PAÍS (@el_pais) March 13, 2024

Ayuso aseguró que no hay ningún contrato de la empresa de su pareja con la Comunidad de Madrid e insistió en que hay una operación “orquestada”, incluso con medios de comunicación afines al Gobierno, para destruirla políticamente.

“Lo que tiene que hacer Sánchez es relajarse. Relájese, porque no sabemos lo que le está pasando. A lo mejor lo que le conviene son unas vacaciones en República Dominicana, que además hay vuelo directo, como él sabe”, ironizó.

La política se refería a un escándalo por más de 30 vuelos a República Dominicana del presidente y sus ministros que el Gobierno español todavía no ha podido justificar.

Con información de DPA y de El País

