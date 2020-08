El expresidente de Uruguay habló sobre los turistas que vacacionan en la costa de su país y también defendió la gestión de Alberto Fernández frente a la crisis del coronavirus Fuente: Reuters

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, habló hoy sobre su visión de la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus y, sobre los prejuicios de la sociedad uruguaya sobre nuestro país, indicó que se deben a solo una parte de la población, la que vacaciones en Punta del Este.

"Acá hay un fenómeno histórico: Punta del Este es una ciudad argentina en territorio uruguayo. Se ha construido con ese bacanaje argentino al que le va muy bien y tira la plata y se gasta una fortuna en 20 días, es una cosa de locos, muchos uruguayos trabajan por eso", dijo y agregó: "Hay algunos porteños que son insoportables, entonces la imagen que transmiten de la argentinidad no es la Argentina. Yo he caminado el país, es más parecido a nosotros. Hay un casquito acomodado que forma la imagen y parte de mi pueblo se come la pastilla y va a trabajar para ganar plata y le dice 'sí señor, sí señor' y le agarra una bronca".

Asimismo, una vez más, sobre la posible llegada de argentinos que se quieran instalar en su país, advirtió en dialogo con la radio Futurock: "Los que van a venir son rentistas especuladores, inversionistas golondrinas, gente que usa Uruguay para sacar plata para otro lado... No veo que nos abra el porvenir tratar de engordar a costilla de los vecinos".

Los [argentinos] que van a venir son rentistas especuladores, inversionistas golondrinas, gente que usa Uruguay para sacar plata para otro lado

Por eso, al igual que lo hizo durante su mandato como referente del Frente Amplio entre 2010 y 2015, habló sobre la importancia de la integración regional y dijo: "La verdadera integración es ser complementarios y dar a las cuestionen regionales la importancia que deberían tener, si América Latina trabajara para levantar a los pobres que tiene, no tendríamos que andar tan pedigüeños mirando para el resto del mundo. Somos el continente más injusto, el que peor reparte. Cada 15 días hay un nuevo multimillonario".

Sobre la crisis global por el virus, Mujica indicó que a su entender el mundo terminará mucho más pobre y con una multiplicación de problemas elementales, como falta de trabajo, pérdida de poder adquisitivo de gente humilde y trabas en el comercio internacional ante la posible emergencia del proteccionismo. "Lo que más crecerá es la incertidumbre. En las crisis hay oportunidad para los caranchos, gente que tiene espalda y sale a comprar barato, empresas que quiebran y hacen negocios de transferencia de riquezas a costo humilde. Problemas nos van a sobrar, vamos a estar entretenidos".

Al respecto de cómo manejó el estallido del coronavirus el gobierno de LuisLacalle Pou, actual presidente de Uruguay, aseguró: "Uruguay es un país de poca población y eso ayuda, pero hay una cuestión clave: América Latina en promedio gasta 3 puntos de su Producto Bruto Interno en salud pública; Uruguay 9,5 puntos. Esta pandemia agarra a servicios de salud pública frágiles y eso nos ha ayudado. Se tomaron las medidas restrictivas a tiempo pero no estamos inmunes".

La acción del Gobierno

Mujica, quien se definió como un amigo del presidente Alberto Fernández, también hizo alusión a la crisis sanitaria en la Argentina y destacó que el país debe hacer frente a "enormes dificultades" y que el mandatario "está haciendo lo que puede".

"Daría la impresión de que la gente está un poco cansada de las restricciones, la única herramienta que tenemos para defendernos por ahora es el aislamiento. Esto genera un caldo de cultivo de disconformidad y hay que sumar la situación económica de base, eso se acumula", resaltó el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. "Yo tengo una visión positiva de que Fernández está intentado lo máximo que puede. Soy amigo, tengo confianza en él".

He visto a la Argentina jodida, la Argentina va a salir, ¿sabés cuál es el peor problema? La grieta, el odio

Asimismo, afirmó que vio a la Argentina varias veces metida en grandes problemas y por ello aseguró que encontrará la manera de solucionarlos. "He visto a la Argentina jodida, la Argentina va a salir, ¿sabés cuál es el peor problema? La grieta, el odio".

Al respecto, añadió: "No encuentran términos medios y se dan con un fierro en la nuca y así es muy difícil. No hay dioses perfectos pero con un país partido en el que se dan -y se dan- es difícil llevar un proyecto más o menos estable como para tapar agujeros y seguir hacia adelante".

Por último, se metió en la disputa que el kirchnerismo sostiene con el sector del campo y aseguró que en una oportunidad habló con Fernández al respecto y le dijo: "No te pelees con el campo". A continuación, aseveró: "Yo sé que hay señores que Dios mío, pero a veces hay que hacer gárgaras con tachuelas porque vamos por partes como dijo 'Jack, el destripador', todo junto no se puede, tienen que darse cuenta de que la que tiene capacidad de pago es la pampa húmeda, la que los ha sacado de los pantanos".

"Hay que ver cuál es el mal menor", insistió Mujica. "La Argentina precisa divisas y divisas genuinas. Y tiene el agujero social de gente, aumentó la pobreza, es una situación desesperante, es bravo". Sin embargo, por último dijo: "Si yo tuviera 40 años menos, me hago ciudadano argentina porque el partido del Río de la Plata se juega en Buenos Aires".