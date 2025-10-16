El presidente de Perú descarta renunciar tras la muerte de un manifestante en protestas de la Generación Z

LIMA.- El presidente peruano, José Jerí, quien asumió hace solo una semana, afirmó este jueves que no renunciará tras la muerte de un manifestante durante una multitudinaria protesta que exigía su salida y la derogación de controvertidas leyes que impulsó como legislador.

El miércoles se produjeron los enfrentamientos más graves desde que empezaron las protestas hace un mes en Lima encabezadas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, en repudio al desprestigiado Congreso y al gobierno de derecha recién instalado.

“Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso”, señaló Jerí a la prensa luego de asistir al Parlamento donde declaró que pedirá facultades para legislar en contra del crimen.

La fiscalía anunció más temprano que investiga la muerte por arma de fuego de un manifestante, el cantante de hip hop Eduardo Ruíz, de 32 años. Otro manifestante también cantante de música urbana, Luis Reyes, de 28 años, tenía una fractura craneal y estaba en coma inducido.

Disturbios y enfrentamientos en Lima, Perú CONNIE FRANCE� - AFP�

Medios locales y cámaras de seguridad mostraron videos de Ruíz cuando cayó al piso luego de que un hombre, que escapaba de algunos manifestantes, disparó. Testigos indicaron que el atacante huía porque lo acusaban de ser un policía vestido de civil infiltrado como manifestante.

Las televisoras mostraron a hombres vestidos de civil que detenían a manifestantes y los introducían a la fuerza en patrulleros de la policía. Pese a eso, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo que la policía no usó agentes vestidos de civil durante la protesta.

Gases lacrimógenos y perdigones

Los manifestantes quemaron frente al Congreso un violín gigante de cartón cubierto por una banda presidencial y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones. Las imágenes mostraron al menos un policía apuntando con su pistola a manifestantes que habían tumbado su motocicleta.

La Defensoría del Pueblo confirmó más de 100 heridos, entre ellos 20 civiles y 80 policías, en las protestas que también apuntaron contra los legisladores. Seis periodistas recibieron el impacto de perdigones y otros cuatro fueron agredidos por la policía que los empujó y golpeó con bastones, según la Asociación Nacional de Periodistas.

Las protestas recordaron los inicios del gobierno de Dina Boluarte, la antecesora de Jerí, que gobernó desde diciembre de 2022 pese a más de 500 protestas en su contra y 50 manifestantes muertos los primeros meses de su gestión.

"Perú resiste", el logo del llamado a la marcha contra el presidente y el Congreso CONNIE FRANCE� - AFP�

Boluarte fue destituida el viernes pasado luego de que los principales partidos en el Congreso le retiraran el apoyo cuando falta medio año para los comicios, en los que se elegirá a 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente. La reemplazó Jerí, un legislador de 38 años que era el presidente del Parlamento.

Las críticas contra Jerí aumentaron porque enfrentó una investigación por presunta violación tras ser denunciado por una mujer. La fiscalía archivó la pesquisa en agosto, pero continúa para un hombre que acompañaba a Jerí el día en que habrían ocurrido los hechos. En la protesta, más de 20 mujeres gritaban “El violador es Jerí”.

Los manifestantes también criticaron que como legislador votó a favor de seis leyes que debilitan la lucha contra la delincuencia. Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

Un manifestante ondea una bandera peruana durante las protestas contra José Jerí en Lima Martin Mejia� - AP�

Perú sufre un alza de la criminalidad y la mayoría de víctimas pertenece a la clase trabajadora. Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 hasta 2082 en 2024, mientras las denuncias por extorsiones aumentaron de 2305 en 2020 a 21.746 en 2024, según datos de la fiscalía.

Este jueves, Jerí se presentó ante el Congreso para pedir “facultades legislativas” que le permitan enfrentar la crisis de inseguridad. Espera aprobar medidas de urgencia sin pasar por la aprobación de los parlamentarios.

“Queremos solicitar facultades legislativas para legislar principalmente en temas de seguridad ciudadana (...) que es el principal problema", dijo el mandatario a los periodistas. “Dentro de ellas esta el tema de los penales”, desde donde las bandas extorsionan, agregó el mandatario, sin detallar el tipo de intervención que espera aplicar en las prisiones.

Las protestas de la Generación Z tienen lugar desde hace un mes todos los fines de semana. Al principio exigían cambios en la ley de pensiones, que obligaba a los más jóvenes a realizar aportes, lo cual reducía aún más sus escasos ingresos. Finalmente, el Congreso anuló los aportes obligatorios para los jóvenes.

Agencias AP y AFP