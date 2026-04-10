Pese a los golpes, el régimen iraní llega a las negociaciones confiado y con nuevas cartas en la manga

ESTAMBUL.– Su líder supremo y sus principales comandantes murieron. Bases militares, fábricas y puentes quedaron reducidos a escombros. Su economía ha sufrido golpe tras golpe. Sin embargo, los gobernantes autoritarios de Irán creen haber salido de esta guerra en una posición más fuerte que al inicio.

Tras seis semanas de una intensa campaña estadounidense-israelí y con un alto el fuego temporal en vigor, el liderazgo iraní no se muestra conciliador al reanudar las negociaciones con Estados Unidos. En cambio, presenta un nuevo conjunto de exigencias maximalistas.

“¡Buen día, victoria! Hoy, la historia ha comenzado una nueva página”, escribió el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, en redes sociales el día que entró en vigor el alto el fuego. “Ha comenzado la era de Irán”.

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref

Sobrevivir a la guerra entre Estados Unidos e Israel fue un triunfo para la República Islámica y sus partidarios: una prueba de su capacidad para resistir el ataque de dos de los ejércitos más poderosos del mundo y una confirmación, en su opinión, de la ideología de resistencia que contribuyó a que los clérigos llegaran al poder en 1979. Además, mantuvieron un control férreo sobre el ámbito interno y continuaron ejerciendo una fuerza represiva, a pesar del descontento generalizado de la población con su gobierno.

“Lograron vencer, según ellos, a dos superpotencias”, afirmó Danny Citrinowicz, exjefe de la rama iraní de la inteligencia militar israelí. Para los gobernantes teocráticos de Irán, añadió, se trata de una “victoria divina”.

Además, Irán podría sentirse en una posición negociadora más sólida que antes de la guerra. Su capacidad para seguir imponiendo su voluntad sobre el estratégico estrecho de Ormuz -a pesar de los bombardeos que, según funcionarios estadounidenses e israelíes, han destruido en gran medida la fuerza aérea y la armada iraníes- le ha proporcionado un método probado para causar estragos en la economía global. Irán aspira a terminar la guerra con el control efectivo de esta ruta marítima, por donde suele transitar una quinta parte del petróleo mundial.

Un camarógrafo graba al petrolero con bandera india LPG Jag Vasant, que lleva gas licuado de petróleo, en el Puerto de Mumbai en Mumbai, India, tras pasar por el estrecho de Ormuz, el miércoles 1 de abril de 2026 Rafiq Maqbool - AP

“En realidad, ese control representa una ventaja mayor que la que jamás tuvo el programa nuclear”, afirmó Hamidreza Azizi, experto en seguridad iraní del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “Ahora están en mejor posición para negociar”.

En enero, los líderes iraníes se enfrentaban a uno de los momentos más precarios de sus 47 años de gobierno.

Las fuerzas de seguridad iraníes desataron una sangrienta represión para silenciar la disidencia en todo el país, y una gran parte de la población seguía indignada mientras el país se hundía cada vez más en el declive económico. La red de milicias que utilizaban para proyectar su poder en la región había sido duramente golpeada por los ataques israelíes, dejándola expuesta a las exigencias cada vez más agresivas de Estados Unidos e Israel.

Pero esos aliados aún pudieron unirse a Irán para infligir un alto costo, mediante ataques con drones y misiles, a los países árabes del Golfo que albergan bases estadounidenses y cuyas economías se basan en su imagen de prosperidad y estabilidad.

“Hace dos meses, la noticia mundial era que Teherán masacraba a su propio pueblo”, dijo Karim Sadjadpour, analista de Irán en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Hoy, la noticia mundial es que Teherán resiste con éxito a Estados Unidos e Israel”.

El 3 de abril de 2026, varias personas observaron los daños en una fábrica alcanzada por un misil en Petah Tikva, al este de Tel Aviv. Israel afirmó estar bajo ataque de una nueva andanada de misiles iraníes ILIA YEFIMOVICH - AFP

A medida que los ataques contra Irán se volvían más mortíferos y destructivos, muchos iraníes que se oponían a su gobierno o sentían ambivalencia hacia él comenzaron a considerar inaceptable el sufrimiento que se les infligía. Algunos iraníes que en su momento abrigaron la esperanza de que los bombardeos derrocaran a sus gobernantes ahora temen encontrarse en la peor situación posible: abandonados en un país en ruinas, gobernados por una dirigencia atrincherada y envalentonada que, según temen, podría actuar con mayor agresividad contra la disidencia.

Ali Alfoneh, investigador principal del Instituto de los Estados del Golfo Árabe, afirmó que preveía una gran ola de emigración desde Irán.

Los iraníes podrían enfrentarse pronto a un mayor aislamiento internacional, señaló, ya que es probable que sus nuevos líderes crean que la supervivencia no depende de las negociaciones internacionales ni de la moderación, sino de una disuasión más contundente, e incluso, quizás, de una carrera armamentística nuclear.

“Este modelo transformará a Irán en la Corea del Norte de Medio Oriente: aislada diplomáticamente, empobrecida, nacionalista y revanchista", declaró Alfoneh.

Y, sin embargo, incluso mientras los líderes iraníes proclaman la victoria, la guerra que han sobrevivido podría estar sentando lentamente las bases para su próxima crisis.

ARCHIVO - La imagen, tomada de un video que circula por redes sociales, muestra a manifestantes bailando y aplaudiendo alrededor de una hoguera durante una protesta en las calles de Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026, a pesar de la intensa represión gubernamental. (UGC vía AP, archivo) VALIDATED UGC

Irán se encontraba en crisis económica antes de la guerra, y el sufrimiento que causó a muchos iraníes fue un factor determinante en las recientes protestas. La reconstrucción será un desafío monumental y costoso, y la capacidad del gobierno iraní para afrontarlo es una incógnita.

Los principales productores de acero que abastecían a las fábricas nacionales han paralizado la producción, posiblemente durante meses, tras ser alcanzados por ataques aéreos, y muchos comercios minoristas han visto disminuir sus ventas durante los últimos meses de disturbios y guerra.

Varios iraníes manifestaron en entrevistas su preocupación por la inminente pérdida masiva de empleos, lo que reduciría los ingresos fiscales del gobierno.

Irán emprenderá el proceso de reconstrucción con aún menos aliados en la región: las relaciones que cultivó durante años con sus vecinos árabes del Golfo se han roto.

Entre sus seguidores, Azizi, experto en seguridad iraní, afirmó que los líderes de Irán podrían estar en riesgo.

Muchos sectores intransigentes no querían aceptar un alto el fuego, sino intensificar la guerra. Si las conversaciones previstas no llegan a buen puerto, “esto podría provocar una verdadera fragmentación dentro del sistema”, declaró.

Y dado que tanto Washington como Teherán se declaran en ventaja en esta ronda de conflicto, muchos expertos regionales creen que se avecina más guerra, no reconciliación.

“Todos los problemas que separaron a Estados Unidos e Irán se han vuelto aún más difíciles de resolver mediante el compromiso”, afirmó Behnam Ben Taleblu, director senior del programa sobre Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de estudios con una postura belicista respecto a Irán. “Por lo tanto, es probable que, tarde o temprano, se produzca otra ronda de combates.”

Por Yeganeh Torbati y Erika Solomon