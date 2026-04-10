La oposición venezolana exige elecciones tras vencerse el plazo del interinato de Delcy

CARACAS. – La oposición de Venezuela pidió este viernes convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones.

El texto recordó que Maduro fue “materialmente extraído” del territorio venezolano el 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en una operación de fuerzas estadounidenses denominada “Operación Resolución Absoluta”.

Delcy Rodríguez, vice de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada dos días después. Maduro está detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas, y el tribunal federal ratificó su prisión preventiva el 26 de marzo.

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, se mantiene indiferente al llamado a elecciones FEDERICO PARRA - AFP

“Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República", indicó el partido Vente Venezuela, de la líder opositora y Premio Novel de la Paz, María Corina Machado.

“Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”, agregó el comunicado.

La Constitución de Venezuela establece que “las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más".

“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta", indica.

Delcy Rodríguez sigue firme en su puesto, en un nuevo clima de cooperación con Washington Ariana Cubillos - AP

La convocatoria de elecciones presidenciales no ha estado hasta ahora entre los temas discutidos por el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista.

Silencio presidencial

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos cuya administración dice controlar los negocios petroleros de Venezuela luego de capturar a Maduro, tampoco ha hablado públicamente de convocar nuevos comicios. Lo mismo sucede con Washington, que no ha dado prioridad a las elecciones, en el marco de una rápida normalización de las relaciones bilaterales tras varios años de distanciamiento.

Sin embargo, organizaciones políticas reclaman la convocatoria de elecciones a la presidencia y el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de favorecer al gobierno.

Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo el 28 de julio de 2024 sin que el ente electoral publicara en su página oficial las actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo de sus sistemas.

Una manifestación opositora se volcó el jueves a las calles de Caracas JUAN BARRETO - AFP

La oposición denunció fraude y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en septiembre de ese año luego de ser procesado por la Justicia venezolana. La comunidad internacional coincidió en el carácter fraudulento de esos comicios, lo que terminó aislando todavía más al régimen chavista.

“Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, IMPOSTERGABLE", escribió Machado este viernes en su cuenta en X, en alusión a una protesta que tuvo lugar el jueves y congregó a más de 2000 manifestantes.

El politólogo Nicmer Evans, miembro de la ONG Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI), señaló que los venezolanos aspiran a un proceso electoral que “pudiese ser lo más inmediato posible”.

La líder opositora María Corina Machado RONALDO SCHEMIDT - AFP

Evans consideró que “desde el punto de vista constitucional, a partir del mes de junio, debería empezar a contar 30 días para el desarrollo de la elección". Sin embargo, indicó, debe darse antes una “depuración” del sistema electoral.

“Esto quiere decir que a finales de este año o a principios más tardar del año 2027, podría desarrollarse un proceso electoral con confianza por parte de los sectores sociales y políticos y que además también sea vigilado y supervisado por entes internacionales", subrayó el analista.

Los procesos electorales han sido manejados por el chavismo desde su llegada al poder en 1999, cada vez más ventajistas y cada vez más volcados a evitarle al oficialismo cualquier resultado adverso que lo desbancara del poder.

Agencias AFP y ANSA