Pese al miedo, hay residentes del edificio gemelo al derrumbado en Miami que por ahora se quedan

SURFSIDE, Florida.- Aproximadamente a una manzana del edificio de condominios frente a la playa que se derrumbó en la zona de Miami hay un inmueble gemelo, erigido un año después por la misma compañía, con los mismos materiales y un diseño similar. La construcción enfrentó las mismas mareas y el mismo aire salado.

Algunos residentes del edificio Champlain Towers North se preocuparon tanto con el desplome que prefirieron dejar su propio edificio, pero la mayoría se quedó, alegando que confían en que su inmueble de casi 40 años y 12 pisos tiene mejor mantenimiento. Dicen que su edificio no tiene los mismos problemas de grietas en las vigas de soporte y en el área de la pileta que según informes de ingeniería de 2018 muestran que tenía el Champlain Towers South.

El colapso del edificio de la semana pasada en Surfside llamó la atención sobre los edificios de gran altura más antiguos en todo el sur de Florida y llevó a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a ordenar una auditoría de 30 días para determinar si esos inmuebles bajo su jurisdicción cumplen con una recertificación requerida de integridad estructural a los 40 años de erigidos.

Las grúas cuelgan a los costados de la Champlain Towers South, en medio de otros edificios sobre la costa de Surfside CHANDAN KHANNA - AFP

Levine Cava quiere que todo problema que surja durante las inspecciones se aborde de inmediato. También llamó a los municipios del condado a que sigan su ejemplo. Miami, por ejemplo, comenzó una auditoría de 45 días a los edificios de un mínimo de seis plantas o que tienen 40 años o más.

Los inspectores ya realizaron un examen rápido del edificio gemelo y el alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que no se encontró nada que indique que la torre esté en peligro de colapsar, pero eso no tranquilizó a todos sus residentes.

“Estoy petrificada de regresar”, dijo Rebecca Weinstock, una persona mayor que vive en el norte del país durante el verano y en el cálido sur durante el invierno. Ella y su esposo compraron un condominio en el sexto piso del edificio norte hace cuatro años. Ella estaba en Nueva York cuando la torre sur se derrumbó el jueves pasado, con al menos 11 muertos y 150 desaparecidos.

Aunque Weinstock admite que el edificio norte tiene buen mantenimiento, no le parece suficiente para tranquilizarla de que es completamente seguro. El inmueble gemelo fue terminado en 1982, un año después de la torre sur, y construido por el mismo emprendedor, Nathan Reiber, a través de su firma, Nattel Construction. La posibilidad de que un defecto de diseño o de construcción haya causado el colapso significa que ella no regresará pronto.

“Acá estamos hablando de vidas”, dijo Weinstock. La única forma en que regresaría, señaló, es si dos ingenieros independientes, que no sean del sur de Florida, coinciden en que es suficientemente seguro.

Asistencia federal

A los residentes de la torre norte que deseen mudarse temporalmente se les ofreció asistencia federal, al igual que a los sobrevivientes de la torre sur. Pero la mayoría de los residentes tomaron la decisión de Philip y Nora Zyne, que se quedaron en su departamento del quinto piso. Los Zyne lo compraron hace 12 años y llevan viviendo ahí a tiempo completo desde hace seis. Tienen varios amigos y conocidos que vivían en la torre sur y que siguen desaparecidos.

“Nunca vi problemas estructurales importantes” en el edificio norte, explicó Philip Zyne, que es abogado. “No estoy preocupado en absoluto en este momento, pero quiero que se haga una evaluación completa de ingeniería estructural y un examen forense”. Zyne dijo que vio a numerosos inspectores en su edificio desde el colapso, y que solo algunas personas se van definitivamente. “No es un éxodo masivo de ninguna manera. Yo diría que tal vez se fue una cuarta parte del edificio”, estimó.

Salomon Gold, que pasó diez años como presidente de la asociación de condominios de la torre norte y 20 en la junta, está convencido de que el edificio que queda en pie es seguro y que él y los otros miembros de la junta nunca escatimaron en el mantenimiento. Comparó el colapso de la otra torre con el de los aviones: que uno se estrelle no significa que otros de la misma marca y modelo lo harán.

“Estamos en buena forma”, dijo Gold, de 89 años. El actual presidente de la asociación de condominios, Naum Lusky, declinó hacer comentarios.

Los rescatistas siguen activos en la Champlain Towers South. Cerca de allí, su torre gemela es objeto de minuciosos estudios de inspectores CHANDAN KHANNA - AFP

El alcalde de Surfside, Burkett, dijo que una empresa de ingeniería contratada por los residentes debe realizar una inspección profunda de la torre norte. La ciudad inspeccionará pronto otros edificios antiguos. Dados los resultados del examen preliminar de la torre norte, dijo que no ve una razón para ordenar una evacuación.

Sin embargo, dijo que no está seguro de que él mismo se mantendría viviendo allí. “Si me preguntaran si yo querría pasar la noche en ese edificio, estaría un poco… no estaría dispuesto a hacerlo hasta que lo revisáramos”, afirmó.

Esther Drachman y su esposo prefirieron no correr riesgos. La suegra de Drachman, de 91 años, vive en la torre norte. “Mi suegra está postrada en cama, así que la sacamos y la llevamos a nuestra casa”, dijo Drachman. “Creemos que no podríamos sacarla en cinco minutos” si fuera necesaria una evacuación rápida.

Drachman dijo que su suegra no se veía preocupada pero tampoco muy consciente de los detalles del desastre. Dijo que ella y su esposo aguardarán a ver si una inspección completa revela algún problema. “Veremos si ese edificio está bien”, dijo Drachman. “Y si es así, la llevaremos de vuelta”.

Agencia AP

LA NACION