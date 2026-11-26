El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, contó que se reunió con el presidente Donald Trump en la mansión del mandatario estadounidense Mar-a-Lago, Florida, y que allí habló sobre el vínculo del republicano con Javier Milei.

“Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, escribió en su cuenta de X.

El posteo de Lamelas X

El mensaje llegó apenas dos semanas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, suspendiera un viaje programado a la Argentina tras la derrota del gobierno en las elecciones de medio término. Según supo LA NACION de fuentes al tanto de la gira que emprendería por la región, el viaje de Vance al país —que no había sido anunciado formalmente ni tenía fechas ni agenda confirmadas— fue suspendido por el momento por la situación interna de Estados Unidos luego de la debacle electoral del Partido Republicano, que cedió el control del Congreso a manos de los demócratas.

Este viaje oficial hubiera sido una nueva señal del respaldo del gobierno de Trump a la administración del presidente Milei, que tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional.

Encuentros previos

La última reunión entre Milei y su par estadounidense tuvo lugar el 22 de septiembre de 2026 en Nueva York, durante un encuentro vinculado a la iniciativa regional “Escudo de las Américas” en la sede de las Naciones Unidas.

Allí, Trump volvió a expresar su apoyo público al libertario . “Tuvimos una gran victoria en la Argentina... Bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, recordó Trump, al mirar a Milei durante una de las asambleas. El Presidente, sentado junto al canciller Pablo Quirno en el centro de la sala, seguía su palabras con la traducción simultánea.

Aunque la Casa Blanca preveía una participación más extensa de Trump, de media hora, el presidente estuvo solo 14 minutos en esa reunión. Más tarde, Milei estuvo por poco más de 20 minutos con el secretario de Estado, Marco Rubio, en un encuentro a puertas cerradas en el que reforzaron la alianza estratégica entre Estados Unidos y la Argentina.

Milei, junto a Peter Lamelas Rodrigo Abd - AP

A su vez, hace más de un año también fue la última vez que Milei fue invitado a la Casa Blanca, cuando Trump lo recibió tras el auxilio financiero a la Argentina brindado por el Departamento del Tesoro. Estaba previsto que el primer encuentro de los presidentes fuera en el Salón Oval. Sin embargo, esa cita fue cancelada y luego del saludo protocolar comenzó un almuerzo de trabajo entre los equipos. Antes de que se sirviera la comida, hubo un intercambio de casi una hora con los periodistas acreditados en la Casa Blanca y de la prensa argentina.

Más tarde, Trump habló en su red Truth Social e hizo referencias a las elecciones legislativas que se iban a celebrar el 26 de octubre. “¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!“, escribió. El mensaje fue reposteado por Milei. ”¡Aquí la opinión de Trump!“, dijo.