Petro quedó varado por las sanciones de EE.UU.: una empresa se negó a cargar combustible al avión presidencial

BOGOTÁ.- La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos parecía haber alcanzado un nuevo punto crítico tras las sanciones económicas por la administración de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, familia y parte de su gabinete, pero éstas desencadenaron en un inesperado incidente durante la gira del mandatario colombiano en Medio Oriente. Este jueves, el avión presidencial se quedó sin combustible por el rechazo de una empresa estadounidense a suministrarlo.

La inclusión del mandatario en la llamada “Lista Clinton” —un registro del Departamento del Tesoro que bloquea los activos y prohíbe transacciones financieras con personas sospechadas de vínculos con el narcotráfico— provocó el insólito episodio.

Esta imagen proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia muestra al presidente colombiano, Gustavo Petro, y al príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, durante una reunión oficial en Riad el 29 de octubre de 2025. HANDOUT� - Colombian Presidency�

La noticia se conoció cuando medios colombianos como El Tiempo informaron que el avión de Petro, en tránsito hacia Arabia Saudita, había tenido problemas para repostar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Según esas versiones, compañías con capital estadounidense se negaron a vender el combustible por temor a violar las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), responsable de aplicar sanciones financieras.

“Fuentes cercanas de la Casa de Nariño confirmaron que el suceso es real”, publicó el diario de Bogotá.

Sin embargo, Petro desmintió que el incidente se hubiera producido en España. “La humillación no la pasé en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras”, escribió el mandatario en su cuenta de X desde Arabia Saudita. Según su versión, el avión presidencial fue rechazado en Cabo Verde, un archipiélago frente a las costas de África Occidental, cuando la empresa contratada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) —de origen estadounidense— se negó a suministrarle combustible. “Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir. España me ayudó, al contrario”, aclaró.

La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras.



Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrato toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario.



Menos… https://t.co/IRVgR81cV8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

Petro agradeció al gobierno de Pedro Sánchez por permitir que la aeronave repostara finalmente en una base militar española, lo que le permitió continuar su ruta hacia Riad, primera escala de su gira por Qatar y Egipto. “Agradezco la ayuda del reino de España para llegar a destino”, expresó el presidente, que calificó el episodio como una “humillación impuesta por el gobierno de Trump”.

El mandatario colombiano anunció además que decidió romper el contrato con la empresa estadounidense responsable del incidente. “Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella”, afirmó.

En su mensaje, volvió a denunciar una persecución política por parte del expresidente republicano. “El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe y no porque llevara cocaína”, escribió, aludiendo a sus críticas a las operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, donde murieron al menos 62 personas en los últimos meses, según cifras del gobierno colombiano.

Primer presidente colombiano en la “Lista Clinton”

Las sanciones de Washington afectan directamente a Petro y a su círculo más cercano. Además de bloquear cuentas y activos en Estados Unidos, implican que ninguna empresa o banco con vínculos estadounidenses puede mantener relaciones comerciales o financieras con los sancionados.

Armando Benedetti, ministro del Interior de Petro, confirmó que su tarjeta de crédito fue bloqueada y que no sabe cómo podrá acceder a sus fondos. “Todos le dijimos que no viajara. Era una complicación el tema de la gasolina, pero él insistió que no lo iban a aislar y viajó”, declaró el ministro en diálogo con W Radio.

La inclusión de Petro en la “Lista Clinton” convierte al jefe de Estado en el primero en la historia de Colombia en aparecer en ese registro, vigente desde mediados de los años 90 para combatir el lavado de activos del narcotráfico. En el mismo listado figuran también su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos, y el ministro Benedetti.

El origen de las sanciones, según el gobierno estadounidense, está vinculado con “hechos relacionados con drogas ilícitas”, aunque no se han presentado pruebas públicas. Trump, que regresó a la Casa Blanca este año, acusó a Petro de ser “el líder del narcotráfico” en Colombia y ordenó su exclusión de la lista de países aliados en la lucha antidrogas, un golpe simbólico a una de las alianzas históricas más estrechas del continente.

Manifestantes exhiben pancartas contra Donald Trump en una manifestación por el presidente Gustavo Petro JOHN VIZCAINO� - AFP�

La medida provocó un terremoto político en Bogotá. Desde la oposición, sectores de derecha reclamaron explicaciones al presidente y pidieron revisar sus vínculos financieros, mientras el oficialismo denunció un “ataque directo a la soberanía colombiana”. Petro, por su parte, considera que las sanciones son “una represalia” por su postura frente a la guerra en Gaza y por haber denunciado públicamente las operaciones estadounidenses que calificó como “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe.

El episodio del avión presidencial terminó de exponer el deterioro de las relaciones bilaterales. Colombia, uno de los principales receptores de ayuda militar y económica de Washington en América Latina, atraviesa uno de los momentos más tensos desde el final del Plan Colombia.

Mientras Petro continúa su gira en el Golfo Pérsico, su gobierno busca alternativas diplomáticas para sortear el aislamiento financiero y evitar que las sanciones afecten los compromisos internacionales del país. “No nos van a aislar”, repitió el mandatario antes de despegar hacia Qatar.

Agencias AFP y DPA y diario El Tiempo/GDA