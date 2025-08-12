Petro se equivocó en pleno homenaje y llamó por otro nombre a Miguel Uribe Turbay cuando quiso pedir un minuto de silencio

BOGOTÁ.- Durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió un minuto de silencio por el precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay, pero cometió un error y lo llamó “Mario Uribe”. Segundos después, corrigió su error y mencionó el nombre completo del precandidato asesinado.

“Un minuto de silencio por la paz, por la familia y la paz misma del senador Mario Uribe Turbay...”, dijo Petro durante su discurso.

Después de cometer la equivocación, las personas que se encontraban alrededor del presidente le hicieron caer en cuenta del error, y gracias a esta acción rectificó y corrigió mencionando el nombre del senador, seguido de una disculpa.

“Miguel Uribe Turbay, perdón”, se corrigió luego el presidente colombiano.

Petro pide un minuto por la paz de Mario Uribe Turbay, después corrige y dice Miguel Uribe Turbay. Sera que todo lo hace calculado para provocar o se equivocó? pic.twitter.com/1fYOxjVpwg — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) August 12, 2025

Durante el discurso, Petro también anunció que presentará denuncias contra quienes han insinuado, sin pruebas, que estaría involucrado en el atentado. “Hay un delito contra nosotros andando: los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP (Unidad Nacional de Protección) ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado”, dijo en su discurso ante policías en Bogotá.

El presidente fue blanco de fuertes críticas de la oposición colombiana tras la muerte de Uribe. Uno de sus enemigos acérrimos, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, también se pronunció sobre el asesinato de Uribe Turbay. “Si alguien generó odio contra Miguel Uribe fue Petro como presidente. No pueden seguir gobernando desde el odio. Van tres años de generar odio”, dijo.

Petro ya se había referido a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el lunes tras ser víctima de un atentado sicarial el 7 de junio durante un mitín político en Bogotá.

En una extensa publicación en sus redes sociales, el presidente dio el pésame e hizo una condena a cualquier tipo de violencia política. “Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología”.

“La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas. Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos. Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún”, declaró.

El mandatario colombiano apuntó que fue en un “gobierno progresista, amante de la vida”, que ocurrió este crimen, “con trágico final contra un senador de la oposición”.

Gustavo Petro habló de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía. “Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó. La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”.

Agencia AP y diario El Tiempo (GDA)