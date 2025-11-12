Petro suspende el intercambio de inteligencia con EE.UU. y los expertos en seguridad lanzan una advertencia

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó a la inteligencia de su país suspender el intercambio de información con las agencias de Estados Unidos, en un nuevo acto de distanciamiento con Washington por sus ataques a embarcaciones supuestamente narcos en el Caribe.

Desde el lanzamiento en 2000 del Plan Colombia, una iniciativa de Washington dirigida a la lucha antidroga y antiterrorista, Estados Unidos ha colaborado estrechamente con el Ejército y la policía nacional colombianos para reprimir la producción de coca en el país.

La medida amenaza con dificultar a Estados Unidos recopilar datos sobre la droga no solo de Colombia sino de toda la región andina, mientras que fuentes de seguridad colombianas advirtieron que también complicará las acciones de Bogotá en su lucha contra las bandas narcos.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", demandó Petro la noche del martes desde sus redes sociales.

“Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", agregó el jefe de Estado.

Petro acompañó su mensaje con un link a las informaciones que señalan que también Gran Bretaña suspendió su intercambio de información de inteligencia con Washington, al poner en duda la legalidad de los ataques en el Caribe.

En otra ronda de posteos, Petro justificó este miércoles su decisión señalando que las agencias estadounidenses han usado su presencia en el país para ataques personales y a su familia.

Los “miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política“, dijo el mandatario de izquierda. “Eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional”.

La decisión de Petro se suma a una serie de hechos que en los últimos meses alejaron a Bogotá de la Casa Blanca, cuando solía ser el principal aliado de Washington en la región, bajo gobiernos nacionales de derecha.

En medio de la tensión en el Caribe, y cuando parecía que sería Donald Trump quien cortaría la cooperación, los partidarios de Colombia en el Congreso norteamericano señalaban que la cooperación ha ayudado a desarticular las organizaciones delictivas transnacionales.

Presencia militar y críticas cruzadas

Las crecientes tensiones se producen en momentos en que Washington incrementa su presencia naval en el sur del Caribe, con ocho buques de guerra, un submarino, aviones de combate y marines desplegados a la región. Se espera que el portaaviones USS Gerald Ford llegue al Caribe en los próximos días. Al menos 75 personas han sido abatidas por las fuerzas de Estados Unidos en ataques sobre aguas internacionales desde agosto pasado.

Petro ha pedido que Trump sea investigado por crímenes de guerra con relación a esos ataques, que mataron a ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia y Trinidad y Tobago.

El presidente colombiano criticaba desde hace tiempo la política antidrogas de Estados Unidos y acusaba al gobierno de Trump de ir tras los campesinos que cultivan coca, el ingrediente base de la cocaína, en lugar de apuntar a los grandes narcotraficantes y lavadores de dinero.

Petro se reunió el domingo con la familia de un pescador colombiano asesinado en uno de los ataques de la flota norteamericana. “No sabemos si era pez lo que llevaba o era cocaína, pero hubiera sido pez lo que llevaba o fuese cocaína, él no tenía pena de muerte”, dijo más tarde durante una cumbre entre líderes de América Latina y la Unión Europea. “No tenían porqué haberlo asesinado”.

Por su parte, Washington acusa a Petro de ser indulgente con los narcotraficantes y critica la decisión del presidente colombiano de no extraditar a Estados Unidos a rebeldes colombianos involucrados en el tráfico de drogas.

En octubre, Washington impuso sanciones financieras a Petro y a miembros de su familia por acusaciones de participación en el tráfico mundial de drogas.

Petro “ha permitido que los cárteles del narcotráfico prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar en claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

La Casa Blanca dice que su despliegue en el Caribe tiene como objetivo frenar el narcotráfico, aunque Trump también ha insinuado que podría atacar objetivos dentro de Venezuela, después de que funcionarios en Washington se refirieron al presidente Nicolás Maduro como presunto líder de una banda del narcotráfico, el Cártel de los Soles.

Perjuicios de los dos lados

Más allá de las razones que formuló Petro, la suspensión de la cooperación podría perjudicar a todos. Colombia es un puesto de observación crítico en la región andina para la inteligencia estadounidense. En una carta a Trump el mes pasado, Gregory W. Meeks, principal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que de enero de 2024 a junio de 2025, el 85% de los datos sobre los que actuó un grupo especial del Pentágono en Key West, Florida, venía de Colombia.

Estados Unidos estaría “volando a ciegas” si se pusiera fin a la cooperación, y el poder de los grupos armados aumentaría, dijo en ese sentido Elizabeth Dickinson, analista de seguridad en Bogotá del International Crisis Group, consultada por The New York Times.

Al mismo tiempo, exmiembros de la fuerza pública colombiana sostuvieron consultados por la agencia AFP que la suspensión es una medida contraproducente para el país que más produce cocaína del mundo. “Es lo más absurdo”, es una decisión que “no tiene razón de ser”, dijo un exjefe de la policía que pidió la reserva.

Una consecuencia de esta medida amenaza con que se “desborde” la cantidad de droga que los narcotraficantes producen y exportan, añadió. “Cuántos lutos, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuánto dolor llevamos nosotros en lo personal, en lo institucional y en lo patriótico por culpa del narcotráfico", insistió.

De momento se desconoce el alcance de la orden de Petro. Fuentes del gobierno coinciden en que sus frecuentes anuncios por redes sociales sobre asuntos de seguridad no suelen ser consultadas con la cúpula militar. “Es un tema político”, dijo un miembro de las Fuerzas Armadas y aseguró que aún no han recibido ninguna instrucción.

Para el excomandante de la policía Oscar Naranjo, la mafia debe estar “de fiesta” al conocer que la “inteligencia va a estar paralizada”. Según Naranjo es una “contradicción” que mientras los criminales “construyen redes trasnacionales”, los Estados latinoamericanos “empiezan a paralizar esos esfuerzos de integración”.

La decisión de Petro genera un “impacto muy grande”, sostuvo por su parte Carlos Pinedo, capitán en retiro de la Armada y doctor en seguridad internacional. “Es muy grave porque cierra los canales [de comunicación] y se pierde todo un trabajo y una relación de muchos años”.

Agencias AFP, AP y ANSA