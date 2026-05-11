Qué significa “six seven”, el festejo de Ángel Di María para sus hijas
El mediocampista de Rosario Central convirtió un tanto contra Independiente y lo celebró de una manera particular; el origen de este gesto viral en TikTok
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Ángel Di María convirtió un gol para Rosario Central en el encuentro ante Independiente y su festejo se sumó a una tendencia viral que nació en los Estados Unidos. En la epílogo del primer tiempo, el volante ingresó al área con pelota dominada y sacó un remate al segundo palo que derivó en el empate transitorio. Tras convertir, miró a la cámara, movió sus manos de arriba hacia abajo, de forma intercalada, con las palmas hacia arriba y sorprendió a propios y extraños.
Tras culminar el encuentro con victoria por 3-1 ante Independiente, el autor del primer gol habló con los medios presentes y contó el trasfondo de su peculiar festejo: “Les mando un beso a mis dos hijas que están con fiebre. La más chiquita (Pía) me mandó un video y me dijo hace el six-seven”.
UN PAPÁ GENIAL Y TODO UN TIKTOKER 😂😂: Angelito Di María se sumó al trend de "six seven" en el Gigante de Arroyito por pedido de sus hijas.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026
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El origen de este festejo proviene de las redes sociales. Varios usuarios dirigen esta frase que, en castellano, significa “67″, a un trasfondo oscuro de una canción llamada “Doot Doot” del rapero Skrilla, donde él menciona esta cifra para hacer referencia a un código policial por el fallecimiento de un colega suyo. Otros, en cambio, explican que la mención numérica está relacionada con el número de calle donde vivía el músico.
Su viralización se dio en 2025 mediante un video grabado en un partido de básquet universitario de los Estados Unidos. En el mismo, dos niños miraron a cámara mientras gritaban la frase “Six seven” y movían sus manos. A partir de ahí, el boom se expandió por todos los países hasta llegar a Ángel Di María, el jugador campeón del mundo que le cumplió el deseo a sus retoños.
En lo que se transformó en la frase de cabecera de los niños y adolescentes de todo el mundo, “Six seven” podría tener un significado parecido a la valoración de algo ni muy bueno ni muy malo.
En lo que podría tomarse como una cábala para el mediocampista, Di María celebró de esta manera el tanto que le otorgó el pase a Rosario Central a la próxima ronda del playoff. Su próximo rival será Racing, el miércoles a las 19, en Rosario, por los cuartos de final del Torneo Apertura.
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