Colombia llama a consultas a su embajador en EE.UU. en medio de la tensión diplomática con Trump

BOGOTÁ.– El presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos después de que Donald Trump anunciara la suspensión de la ayuda financiera a Colombia y acusara al gobierno colombiano de “fomentar” la producción de drogas. El anuncio, hecho el domingo por el mandatario norteamericano, desató una nueva crisis diplomática entre ambos países.

El embajador Daniel García Peña “ya se encuentra en Bogotá” y, según la Cancillería, el gobierno colombiano “informará en las próximas horas las decisiones tomadas al respecto”. La medida refleja el deterioro de una relación que, durante décadas, fue uno de los pilares de la cooperación regional en seguridad, pero que se ha tensado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia.

El domingo, Trump ordenó suspender todos los “pagos” y “subvenciones” a Bogotá tras acusar a Petro de tolerar la producción de drogas y calificarlo de “líder narcotraficante”. Pocas horas después, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó sobre un ataque ocurrido el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales, en el que murieron tres supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Estados Unidos mantiene desde agosto buques de guerra desplegados en el Caribe y ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas. Según Washington, al menos 27 personas murieron hasta ahora en esas operaciones, bombardeos que han sido duramente cuestionados por Petro, quien denunció violaciones a la soberanía nacional.

En respuesta a las acusaciones de Trump, el mandatario colombiano intentó bajar el tono del conflicto y criticó en la red X la estrategia antidrogas de Estados Unidos, a la que calificó de “fracasada”. “Ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a la región”, escribió. “Por eso, en el Caribe caen misiles sobre lanchas de personas que, sean o no activas en el narco, tienen derecho a vivir”.

Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura.



Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad.



La Cancillería colombiana, por su parte, anunció que acudirá a “instancias internacionales” para defender la soberanía del país. “Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos; al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante”, lanzó Petro directamente contra Trump en otro mensaje publicado el domingo.

El republicano, que ya había retirado la visa estadounidense a Petro y a varios de sus funcionarios el mes pasado, respondió desde el Air Force One confirmando la suspensión de la ayuda y advirtiendo que “se aplicarán importantes aranceles” del 10% a los productos colombianos, según lo había adelantado el senador Lindsey Graham.

Washington ya había retirado recientemente a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación que le permitía recibir cientos de millones de dólares en asistencia anual. En 2023, Bogotá obtuvo más de 740 millones de dólares en ayuda estadounidense, la mitad destinados a la lucha antidrogas.

Tensión creciente en el Caribe

La escalada también se extiende al Caribe, donde la presencia militar estadounidense genera alarma en la región. La flotilla desplegada por el Pentágono ha provocado fricciones con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar la “guerra contra las drogas” como pretexto para desestabilizar gobiernos de izquierda.

En su publicación del domingo, Trump pareció insinuar incluso una posible intervención directa en Colombia. “Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”, escribió.

Horas después, Hegseth detalló el ataque contra la supuesta embarcación del ELN en aguas internacionales bajo la jurisdicción del Comando Sur, sin especificar el punto exacto de la operación. Petro, en tanto, denunció que uno de los ataques anteriores había alcanzado una lancha de pesca colombiana en aguas nacionales. “Explíqueme por qué usted ayudó a asesinar a un humilde pescador”, le reprochó a Trump.

“El problema es con Trump”

Petro sostiene que durante su gobierno se redujeron los cultivos de coca y la producción de cocaína, y cuestiona la metodología utilizada por la ONU para medir esos índices. “El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fui yo”, aseguró.

Sin embargo, los informes internacionales siguen ubicando a Colombia como el mayor productor de cocaína del mundo, con cifras récord año tras año.

En medio de este escenario, el gobierno colombiano intenta mantener abierta la comunicación institucional con Washington. “El problema no es con Estados Unidos, sino con Trump”, dijo una fuente diplomática en Bogotá, reflejando la gravedad de una crisis que amenaza con reconfigurar una alianza estratégica que lleva medio siglo.

