Philippe Leclerc: “Los recortes de Trump limitaron gravemente nuestra capacidad para proteger a los refugiados”

La crisis migratoria y de refugiados en Europa sigue siendo uno de los desafíos humanitarios y políticos más complejos de la actualidad. A una década de la impactante fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio hallado sin vida en una playa de Turquía que reveló al mundo la tragedia en el Mediterráneo, los sistemas de acogida de refugiados han evolucionado, aunque las tensiones políticas y sociales persisten.

A raíz de la llegada masiva de solicitantes de asilo y la gestión de poblaciones desplazadas por conflictos bélicos, Philippe Leclerc, director de la oficina europea del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), analizó en una entrevista con LA NACION el delicado equilibrio que enfrenta Europa entre la protección de los más vulnerables y la presión de los debates internos sobre seguridad, empleo y política migratoria.

En este contexto, Acnur desempeña un papel central en la asistencia y protección de refugiados, mientras lidia con los efectos de recortes presupuestarios de Estados Unidos y otros países y políticas migratorias cada vez más restrictivas. La complejidad del fenómeno se refleja no solo en la llegada de personas desde Siria o Sudán, sino también en la migración latinoamericana y la situación de los ucranianos en Europa.

Philippe Leclerc, Director de la Oficina Regional de ACNUR para Europa, habla durante el evento de alto nivel «Situación de los refugiados en Ucrania: acceso a los derechos», uno de los debates del Foro Mundial sobre los Refugiados 2023 Baz Ratner

-A una década de la impactante foto de Aylan Kurdi que expuso la tragedia, ¿qué cambió para los refugiados que cruzan el Mediterráneo?

-Los sistemas europeos están ahora más organizados para recibir solicitantes de asilo, con un pacto de la Unión Europea (EU) acordado y que se implementará el próximo año. La cantidad de llegadas ha disminuido significativamente: de 500.000 personas en Lesbos en 2015 a 90.000 en toda Europa este año. Sin embargo, la confianza del público en estos sistemas sigue siendo baja. La migración continúa siendo un tema central en los debates políticos, y muchos europeos todavía prefieren priorizar el control fronterizo antes que la protección de las personas.

-¿Qué lección considera que Europa no aprendió aún?

-La lección que Europa no aprendió es que las necesidades de la gente deben atenderse cerca del lugar de la crisis de la que huyen. Sudán, que es el conflicto más grande que estamos presenciando hoy, tiene millones de personas desplazadas por la guerra, una situación desastrosa: mujeres que son violadas casi de manera sistemática, niños que deben huir, hombres que también son perseguidos. Si no se brinda apoyo cerca de la crisis, la gente recurrirá a los traficantes y contrabandistas para acercarse a otros países, que no siempre están preparados para recibirlos.

-La semana pasada en Madrid, una española de 14 años presentó una denuncia contra un marroquí de 17 y políticos de ultraderecha utilizaron este caso para reforzar un discurso antiinmigrantes que los vincula con la delincuencia y la violencia sexual. ¿Cree que en el sistema bidireccional entre los políticos y la ciudadanía se genera un círculo de retroalimentación con la retórica de extrema derecha?

-Los políticos suelen aprovechar la migración como un atajo político, aunque sea una solución incorrecta, y muchas veces basándose en datos falsos o engañosos. Frente a este relato, la primera reacción de muchas personas es decir: “queremos fronteras fuertes, queremos muros para que esta gente no llegue a nuestras puertas”. En la mayoría de los países europeos, incluida España, los migrantes no cometen más delitos que los nacionales; en algunos casos, incluso menos. Sin embargo, repetir estas narrativas influye en la opinión pública, reforzando demandas de políticas más duras. Se trata de un uso deliberado de estadísticas erróneas, no por ignorancia, sino como estrategia para distorsionar la realidad. En el corto o mediano plazo, esta táctica permite a ciertos partidos ganar apoyo y escaños en el Parlamento. El problema es que, al repetirse, parte de la ciudadanía termina cayendo en la trampa. Por eso desde nuestro lugar debemos brindar datos precisos e instituciones confiables que impidan manipular a la opinión pública.

-El nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó un proyecto de ley que extendía la ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos. A más de tres años de la invasión rusa, ¿cómo cambió la situación sociopolítica y laboral de los refugiados ucranianos en Europa?

-A pesar de los debates políticos, la respuesta institucional fue exitosa: más de 5 millones de ucranianos fueron recibidos en Europa durante más de tres años, con alrededor del 64% empleados en Polonia, contribuyendo aproximadamente un 2,7% al PBI del país. En Suiza, casi el 40% de los ucranianos ya no dependen de asistencia y son autosuficientes. Pero esta inserción tiene un costo: Ucrania pierde población clave para sostener su economía y su esfuerzo militar, ya que pierde trabajadores, consumidores y soldados. Es una de las paradojas más marcadas de la situación que enfrenta Kiev. Sin embargo, persisten desafíos, como preparar a los refugiados para un eventual retorno a Ucrania y apoyar a los grupos vulnerables que no pueden incorporarse al mercado laboral. El veto en Polonia refleja una postura política que ignora estas complejidades y podría perjudicar tanto a los refugiados como a la sociedad que los recibe.

Philippe Leclerc, Director de la Oficina Regional para Europa del ACNUR, visita a niños ucranianos en un centro educativo en Bucarest, Rumania Ioana Moldovan

-¿Cómo afectaron los recortes presupuestarios de Trump en Acnur y otros programas internacionales a su agencia y sus programas en Europa?

-Los recortes de Trump, que suspendieron contribuciones de Estados Unidos que históricamente representaban el 40% del presupuesto de Acnur -alrededor de 2000 millones de dólares-, limitaron gravemente nuestra capacidad para proteger y asistir a refugiados en todo el mundo, incluida Europa. Se tuvieron que recortar programas para personas vulnerables y cerrar oficinas, especialmente en países de los Balcanes. Además, muchos países europeos también redujeron sus presupuestos de ayuda al desarrollo, para reforzar sus sistemas de defensa ante posibles amenazas.

-Se observa una tendencia creciente en América Latina: personas que originalmente querían migrar a Estados Unidos, especialmente desde el Caribe y Venezuela, ahora se dirigen a Europa debido a las políticas migratorias más estrictas de Trump. ¿Qué puede decir sobre este fenómeno, especialmente respecto a los venezolanos, uno de los casos más emblemáticos?

-La migración desde América Latina, especialmente desde Venezuela, hacia Europa aumentó. Países como España y Alemania se benefician económicamente de esta mano de obra, que ahora es necesaria debido a cambios demográficos. Islandia, un país que no comparte idioma ni tiene una cultura similar, -y cuenta con tan solo 390.000 personas- es quizás uno de los destinos más curiosos, donde más de 2000 venezolanos solicitaron asilo. A diferencia del pasado, el asilo se canaliza mejor para quienes realmente huyen de la persecución. En Europa, los canales legales de migración, temporales o estacionales, se están ampliando, ofreciendo beneficios económicos a los países receptores y protección a los migrantes vulnerables. Esto puede ser un factor positivo, que ayude a restaurar la confianza de la población europea en los sistemas de gestión migratoria.